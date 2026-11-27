Những phần mộ giữa nghĩa trang làng

Sau khi được chính quyền xã Hoằng Hóa chỉnh trang, khu mộ ở Nghĩa trang Đồng Quýt đã khang trang, trên mỗi ngôi mộ đều có bát hương, lọ hoa cúc vàng. Phía cuối khu mộ là tấm bia chung ghi dòng chữ “Danh bia liệt sĩ” và khắc tên những người được quy tập về đây.

Ông Đinh Trọng Nghị ở thôn Trù Ninh, xã Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, trao đổi với phóng viên Báo Quân đội nhân dân.

Đứng trước khu mộ, chúng tôi chú ý đến tên người và quê quán khắc trên bia: Bến Tre, Mỹ Tho, Biên Hòa, Bà Rịa, Ninh Bình, Hà Tây... Những địa danh cách Trù Ninh hàng trăm, thậm chí hàng nghìn cây số, gợi hành trình của những con người từng rời quê hương đến vùng đất này. Nhưng những dòng chữ ngắn ngủi chưa đủ để trả lời câu hỏi họ là ai, thuộc đơn vị nào, đến đây trong hoàn cảnh nào và thân nhân hiện ở đâu.

Theo tài liệu lưu tại Ban CHQS xã Hoằng Hóa, năm 1997, khu mộ được quy tập, dựng bia chung ghi danh 19 người. Năm 2017, 2 trường hợp được xác định là liệt sĩ, gồm Nguyễn Văn Lũy và Nguyễn Hữu Kiên; đội quy tập thuộc Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa khai quật, bàn giao hài cốt cho gia đình. Một phần mộ khác được thân nhân xin di chuyển về quê. Từ 19 phần mộ ban đầu, khu mộ hiện còn 16 phần mộ; bia chung vẫn lưu tên 19 người được quy tập năm 1997.

Mặc dù cổng và bia chung của khu mộ mang dòng chữ “Nghĩa trang Liệt sĩ” nhưng danh tính và tình trạng liệt sĩ của 16 trường hợp còn lại đến nay vẫn chưa được xác minh đầy đủ. Văn bản số 4005/UBND-VHXH ngày 27-10-2026 của UBND xã Hoằng Hóa cho biết, qua những lần khảo sát trước đây, chưa có kết quả chính xác để kết luận các trường hợp này có phải là liệt sĩ hay không. Bởi vậy, trong quá trình tìm hiểu, chúng tôi sử dụng cách gọi “các phần mộ”, “những người đang yên nghỉ” hoặc “những người được ghi tên trên bia”, chờ kết luận của cơ quan có thẩm quyền.

Ông Nguyễn Viết Ngôn ở thôn Trù Ninh, xã Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, cung cấp thông tin cho phóng viên Báo Quân đội nhân dân.

Cùng chúng tôi trở lại khu mộ có Thiếu tá QNCN Đinh Trọng Hải, nhân viên quân lực Ban CHQS xã Hoằng Hóa, nguyên Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Hoằng Đạt (sau sáp nhập nay là xã Hoằng Hóa). Anh Hải đưa chúng tôi đến gặp những người cao tuổi và đến các địa điểm gắn với câu chuyện bộ đội, cán bộ, chiến sĩ, đồng bào miền Nam từng sinh sống, công tác tại địa phương. Qua lời kể của nhân chứng, một phần không gian lịch sử của Trù Ninh giữa thế kỷ 20 dần hiện lên.

Trạm xá Quân đội giữa hậu phương

Muốn hiểu thêm về những phần mộ ở Trù Ninh, cần trở lại bối cảnh lịch sử của Thanh Hóa trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và những năm sau Hiệp định Genève năm 1954. Trong Cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953-1954 và Chiến dịch Điện Biên Phủ, Thanh Hóa là hậu phương lớn, huy động sức người, sức của chi viện cho tiền tuyến. Nhiều cán bộ, chiến sĩ quê Thanh Hóa tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu; các địa phương đảm nhiệm vận chuyển, bảo đảm hậu cần, chăm sóc thương binh, bệnh binh.

Trong dòng chảy lịch sử ấy, dấu ấn của Sư đoàn 316-Đoàn Bông Lau cũng gắn với mảnh đất xứ Thanh. Đại tá Lâm Dũng Tiến, Chính ủy Sư đoàn 316 (Quân khu 2), cho biết: “Trong lịch sử 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Sư đoàn 316-Đoàn Bông Lau anh hùng, vùng đất Thanh Hóa từ năm 1953 đến 1959 in đậm những dấu ấn đặc biệt sâu sắc. Đây từng là hậu phương vững chắc để Đại đoàn 316 (sau này là Sư đoàn 316) củng cố lực lượng, huấn luyện trước khi xuất quân làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử năm 1954. Sau hòa bình lập lại, Sư đoàn trở về Thanh Hóa đóng quân, bước vào thời kỳ xây dựng chính quy, rèn luyện bản lĩnh và tích cực cùng nhân dân địa phương lao động sản xuất, khắc phục hậu quả chiến tranh. Tình cảm cưu mang, đùm bọc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa chính là nguồn cổ vũ to lớn, tiếp thêm sức mạnh để cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao”.

Vị trí trạm xá Quân đội đóng quân cách đây hơn 70 năm, nay đã là khu đất ở của 4 hộ dân thôn Trù Ninh, xã Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Ý kiến của đồng chí Chính ủy Sư đoàn 316 góp thêm lát cắt về mối quan hệ gắn bó giữa đơn vị với tỉnh Thanh Hóa trong thời gian từ năm 1953 đến 1959. Đây là bối cảnh để nhìn nhận ký ức về bộ đội, cán bộ miền Nam từng hiện diện tại Trù Ninh, nhưng không phải là căn cứ để xác định 16 người đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Đồng Quýt là thuộc Sư đoàn 316. Muốn làm rõ mối liên hệ ấy, cần hồ sơ quân nhân, tài liệu đơn vị hoặc chứng cứ lịch sử cụ thể.

Sau năm 1954, khi miền Bắc bước vào thời kỳ khôi phục kinh tế, xây dựng cuộc sống mới, Thanh Hóa tiếp tục được Trung ương giao nhiệm vụ đón tiếp cán bộ, chiến sĩ, đồng bào và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc. Từ ngày 25-9-1954 đến ngày 1-5-1955, tỉnh Thanh Hóa đã đón hơn 1.800 thương, bệnh binh; gần 47.500 cán bộ; hơn 5.900 học sinh và gần 1.450 gia đình cán bộ miền Nam. Để hoàn thành nhiệm vụ, chính quyền và nhân dân tỉnh đã chuẩn bị nơi ăn, ở, chăm sóc sức khỏe, đồng thời bố trí nhiều gia đình đón đồng bào về sinh sống.

Trong dòng người từ miền Nam ra miền Bắc có những cán bộ, chiến sĩ từng trải qua chiến đấu, tù đày, mang thương tật hoặc bệnh tật. Việc chăm sóc họ gắn với các điểm tập kết và sự giúp đỡ của địa phương, gia đình nơi họ được bố trí đến ở. Trù Ninh cũng có những gia đình đón tiếp, cưu mang cán bộ, chiến sĩ và đồng bào miền Nam.

Ông Đinh Trọng Nghị, sinh năm 1935, là một trong những người còn nhớ những ngày tháng ấy. Ông kể, bản thân từng hai lần đi Sầm Sơn đón đồng bào miền Nam tập kết ra Bắc. Sau khi được đón tại điểm tiếp nhận, họ được đưa về địa phương, được bố trí ăn ở trong các gia đình. Với người dân Trù Ninh khi ấy, việc đón cán bộ, chiến sĩ, đồng bào từ miền Nam ra không chỉ là nhiệm vụ mà còn là tình cảm, trách nhiệm của người dân hậu phương.

Ở một góc ký ức khác, ông Nguyễn Viết Ngôn, sinh năm 1929, Chủ nhiệm Hợp tác xã Hoằng Đạt từ năm 1964 đến 1975, nhớ lại: Thời kỳ đó, ở làng có cả bộ đội tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ và cán bộ miền Nam về sống cùng các gia đình. Có nhà đón 2, 3 người; những gia đình có điều kiện về chỗ ở được địa phương giao nhiệm vụ cưu mang, giúp đỡ. Trong số những người từng ở nhà mình, ông Ngôn nhớ có 2 chiến sĩ được gọi là Nô và Hai.

Ông Ngôn kể, sau thời gian ở trong nhà dân, 2 chiến sĩ Nô và Hai tiếp tục đi chiến đấu. Trong quá trình chiến đấu, họ bị thương, được đưa về trạm xá Quân đội gần đó điều trị. 2 chiến sĩ đều có biểu hiện kích động, thường xuyên la hét, hô “xung phong”. Khoảng 2 ngày sau, cả 2 chiến sĩ đều qua đời. Theo ông Ngôn, trạm xá Quân đội hoạt động trong khoảng thời gian từ năm 1954 đến 1959, dù ông không nhớ chính xác thời điểm bắt đầu và kết thúc. Đây là nơi tiếp nhận, điều trị những người đau yếu, bị thương. Ông cũng cho biết, trong những năm tháng ấy, cán bộ, bộ đội qua đời ở địa phương vì nhiều nguyên nhân: Có người mắc sốt rét, lỵ, bệnh tật; có người đi chiến đấu bị thương rồi được chuyển về điều trị. Người dân khi ấy không có điều kiện biết tường tận hoàn cảnh, đơn vị và quê quán của từng người.

Cán bộ, chiến sĩ dân quân Ban CHQS xã Hoằng Hóa tại khu mộ.

Ông Đinh Trọng Nghị từng sống gần khu vực trạm xá nhớ lại, công trình là ngôi nhà cấp 4, mái ngói. Ông kể từng chứng kiến 2 người lính bị thương được đưa đến, tinh thần không ổn định, phải giữ tay chân. Sau khoảng 2 đến 3 ngày, cả 2 người qua đời. Khi đưa đi an táng, bộ đội dùng 2 tấm dù màu trắng phủ lên thi thể. Hình ảnh ấy vẫn in đậm trong ký ức ông sau nhiều chục năm.

Đối chiếu lời kể, ông Ngôn và ông Nghị cùng nhắc đến 2 chiến sĩ Nô và Hai, từng ở trong nhà dân, sau đó trở lại chiến đấu, bị thương, được đưa về trạm xá rồi qua đời. 2 bia nhỏ tại Nghĩa trang Đồng Quýt cũng ghi tên "Chiến sĩ Nô" và "Chiến sĩ Hai" kèm địa danh Yên Mô, Ninh Bình. Sự tương đồng này mở thêm đầu mối xác minh, nhưng chưa đủ căn cứ khẳng định 2 người trong lời kể chính là 2 người đang yên nghỉ tại đây.

Trong chuyến đi thực địa, Thiếu tá QNCN Đinh Trọng Hải đưa chúng tôi đến khu vực trạm xá Quân đội trước đây. Anh Hải đứng bên đường, chỉ về phía những ngôi nhà phía trước. Dấu tích công trình cũ không còn. Vị trí trạm xá Quân đội đóng quân cách đây hơn 70 năm, nay đã là khu đất ở của 4 hộ dân. Những gì còn lại chủ yếu là ký ức của những người từng chứng kiến và thông tin được lưu truyền qua nhiều năm.

Những ký ức của nhân chứng cho thấy Trù Ninh từng là vùng quê hậu phương có bộ đội, cán bộ miền Nam sinh sống; người dân đón họ về nhà, sẻ chia cuộc sống và một trạm xá Quân đội từng tiếp nhận người đau yếu, bị thương. Tuy nhiên, hiện chưa có căn cứ để cho rằng 16 phần mộ ở Nghĩa trang Đồng Quýt là cán bộ, chiến sĩ của một đơn vị cụ thể hoặc khẳng định những người được ghi tên đều qua đời tại trạm xá.

Những dòng chữ trên bia, tên gọi thân mật, địa danh cũ và lời kể của nhân chứng là những đầu mối cần được kiểm tra chéo với hồ sơ quân nhân, hồ sơ quân y, tài liệu đơn vị và hồ sơ quy tập. Sự thận trọng ấy là điều kiện để việc xác minh đúng người, đúng quê hương, tránh những nhầm lẫn có thể khiến thân nhân thêm day dứt, đau lòng trong hành trình tìm kiếm thông tin về người đã khuất.

Theo ghi chép tại thực địa và danh sách kèm các văn bản đề nghị phối hợp xác minh của Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa, dưới đây là thông tin đọc được hoặc đang được đối chiếu trên 16 bia mộ:

1. Võ Văn Như, địa danh Tam Hiệp, Vĩnh Kiểu, Biên Hòa.

2. Nguyễn Văn Lượm.

3. Nguyễn Văn Thi.

4. Nguyễn Văn Lân.

5. Nguyễn Trọng Lai (bia ghi ngày 15-11-1955).

6. Huỳnh Văn Tân, địa danh Hiệp Thành, Mỹ Tho.

7. Phạm Văn Tân, địa danh Cầu Sang, Mỏ Cày, Bến Tre.

8. Tám Huệ.

9. Văn Thanh Hà.

10. Huỳnh Ngọc Hương.

11. Phạm Thành Trung, địa danh Tân Phương, Hóc Môn.

12. Nguyễn Hồng Bào, địa danh Long Thành, Bà Rịa.

13. Chiến sĩ Nô, địa danh Yên Mô (danh sách có chỗ ghi “Yên Nô”), Ninh Bình.

14. Chiến sĩ Hai, địa danh Yên Mô (danh sách có chỗ ghi “Yên Nô”), Ninh Bình.

15. Nguyễn Văn Trung, địa danh Sỹ La, Hoài Đức, Hà Đông (bia ghi ngày 6-3-1955).

16. Nguyễn Văn Long.

Lưu ý: Họ tên, quê quán, ngày tháng ghi trên bia không đồng nghĩa với việc danh tính, thân nhân hoặc tình trạng liệt sĩ đã được xác nhận. Báo Quân đội nhân dân mong nhận được thông tin từ thân nhân, đồng đội và bạn đọc. Mọi thông tin xin gửi về Ban Chính sách, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa; Trung tá Trịnh Minh Tuấn, số điện thoại 0982.002.666.

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