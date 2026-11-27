Tác giả: Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II/NXB Tổng hợp TP.HCM

Đô thị Sài Gòn - Chợ Lớn trước năm 1945 qua tài liệu lưu trữ

Công trình kế thừa những thành tựu nghiên cứu và khối tài liệu quý về lịch sử đô thị, từ đó tái hiện lịch sử vùng đất Sài Gòn - Gia Định từ thuở khai hoang vào thế kỷ XVI đến năm 1945.

Những cây cầu nối quá khứ với Sài Gòn hôm nay

Cầu Thị Nghè, cầu Bông, cầu Ông Lãnh… mang những tên gọi từ thuở ban đầu, góp phần định danh Sài Gòn và lưu giữ ký ức của cư dân đô thị sông nước.

Sài Gòn là một đô thị mang đặc trưng sông nước Nam Bộ với rất nhiều kênh rạch, sông ngòi bao quanh, vì vậy không thể không nói đến những cây cầu, những công trình xây dựng mục đích phục vụ đi lại.

Cầu Mống (Pont des Messageries maritimes) nối bến Nhà Rồng với bến Chương Dương trong thập niên 1950. Ảnh: Nguyễn Đức Hiệp, Tim Doling, Võ Chi Mai sưu tầm.

Với những cây cầu đương đại, chúng ta biết khá nhiều về cầu Chữ Y vượt rạch Tàu Hủ - Kinh Đôi xây dựng năm 1938, cầu Sài Gòn xây dựng năm 1958, cầu Thủ Thiêm vượt sông Sài Gòn xây dựng năm 2005, hay cầu Ba Son xây dựng từ năm 2015. Tất cả các cây cầu tại Sài Gòn là một phần không thể thiếu của hạ tầng đô thị, thậm chí chứa nhiều ký ức của dân cư.

Và để có những cây cầu ngày nay, Sài Gòn đã từng bước xây dựng theo thời gian và dần thay thế những cây cầu cũ trong lịch sử bằng những dấu ấn hiện đại hơn. Và trong những cây cầu cũ đó, chúng ta đang nhắc đến những cây cầu trong lịch sử được xây dựng thuở ban đầu của một đô thị năng động bậc nhất Việt Nam, những cây cầu thời nhà Nguyễn ở Sài Gòn.

Chúng ta đã biết trong lịch sử, Sài Gòn hôm nay của chúng ta được hình thành cốt lõi trên hai đô thị là Bến Nghé ở phía đông và Chợ Lớn ở phía tây (1). Gắn chặt với các đô thị này là các khu phố xá, chợ búa, cầu đò, kênh rạch,... và làm nên hai đô thị rất nổi tiếng, Bến Nghé và Sài Gòn.

Và những cây cầu, một phần không thể thiếu và có thể nói rằng chúng đã góp phần định danh cho Sài Gòn, như cầu Thị Nghè, cầu Bông, cầu Lò Gốm, cầu Ông Lãnh, cầu Kiệu, cầu Kho, thậm chí cầu Sài Gòn... Đó chính là thành tố cầu kết hợp với địa danh mà cây cầu mang theo. Và chúng ta cùng khảo sát những cây cầu thuở ban đầu của Sài Gòn xưa ở hai đô thị Bến Nghé và Chợ Lớn, để hiểu hơn về Sài Gòn.

Ở đô thị Bến Nghé, tức vùng Sài Gòn về sau, nơi có hai tòa thành được xây dựng năm 1790 (thành Quy) và năm 1837 (thành Phụng), vẫn có khá nhiều cây cầu đương đại vẫn mang những cái tên ngay từ thuở ban đầu như cầu Thị Nghè, cầu Bông, cầu Ông Lãnh... Lần theo tài liệu chúng ta tìm hiểu về các cây cầu thuở ban đầu ở Bến Nghé và quanh vùng, trong đó nổi tiếng hơn cả là cầu Thị Nghè, cầu Lầu, cầu Cao Miên, cầu Kiệu, cầu Lão Hòa.

(1) Cũng không cần nhắc lại rằng, vùng Chợ Lớn chính là Sài Gòn xưa, và vùng Sài Gòn chính là Bến Nghé xưa. Và bao trùm tất cả khi chúng ta nói Sài Gòn, có nghĩa là đang hàm ý nói về Sài Gòn - TP.HCM ngày nay.