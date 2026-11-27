Trình chiếu 3D mapping tại di tích. Ảnh: GIANG THANH

Hàng trăm drone tạo hình trên bầu trời, tái hiện cảnh quan núi Đọi, sông Châu, chín giếng. Hình ảnh nhà vua dắt trâu đi cày gợi nhắc lễ hội Tịch điền Đọi Sơn, một nét đẹp trong văn hóa nông nghiệp của người Việt. Hình tượng rồng thời Lý dưới chân bia Sùng Thiện Diên Linh, hoa sen, tượng Phật Di Lặc và trống Đọi lần lượt xuất hiện. Màn trình diễn khép lại với thông điệp “Linh khí hội tụ”.

Hình ảnh nghi lễ Tịch điền được tái hiện bằng ánh sáng. Ảnh: GIANG THANH

Trước đó, bằng nghệ thuật trình chiếu 3D mapping trên tháp bia Sùng Thiện Diên Linh, câu chuyện gần 1.000 năm của chùa Long Đọi Sơn được kể lại qua hình ảnh, âm thanh và ánh sáng. Chương trình tái hiện dấu mốc khởi dựng ngôi chùa dưới triều Lý và sự ra đời của bảo tháp Sùng Thiện Diên Linh 13 tầng.

Tạo hình bảo vật quốc gia bia Sùng Thiện Diên Linh bằng ánh sáng. Ảnh: GIANG THANH

Chất liệu quan trọng của màn trình chiếu là những tư liệu được lưu giữ trên bảo vật quốc gia bia Sùng Thiện Diên Linh. Với hơn 4.200 chữ Hán, văn bia ghi lại việc xây dựng bảo tháp, cùng nhiều tư liệu quý về kinh đô Thăng Long, lễ hội đèn Quảng Chiếu và nghệ thuật múa rối nước.

Qua các phân cảnh, công chúng còn được tìm hiểu nghệ thuật chạm khắc rồng thời Lý, 6 pho tượng Kim Cương hộ pháp, câu chuyện Hoàng Thái hậu Ỷ Lan tiến cúng ruộng và việc người dân Đọi Sơn chung tay dựng lại bia đá năm 1591.

Trình diễn công nghệ ánh sáng tại di tích quốc gia đặc biệt chùa Long Đọi Sơn. Ảnh GIANG THANH

Cùng với các màn trình diễn ánh sáng, du khách đến chùa Long Đọi Sơn trong ngày 26-11 còn được thưởng thức nghệ thuật múa rối nước, trống hội Đọi Tam, hát xoan, hát xẩm, chèo, nhảy lửa của đồng bào dân tộc Pa Thẻn và tìm hiểu các cổ vật, bảo vật quốc gia…

Biểu diễn nghệ thuật múa rối nước phục vụ người dân. Ảnh: GIANG THANH

Chùa Long Đọi Sơn vừa là nơi sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo của người dân, vừa lưu giữ nhiều dấu tích quan trọng về lịch sử, văn hóa và nghệ thuật thời Lý. Giá trị của ngôi cổ tự không chỉ nằm ở những công trình kiến trúc, hiện vật quý mà còn ở chiều sâu văn hóa, tinh thần hướng thiện và truyền thống đoàn kết, gắn bó của các thế hệ người dân địa phương.

Sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại với nghệ thuật dân gian, hoạt động trưng bày cổ vật và giao lưu văn hóa cộng đồng mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm, góp phần kết nối quá khứ với hiện tại, truyền thống với hiện đại.

Chương trình “Long Đọi Sơn - Ngàn năm cổ tự” do phường Tiên Sơn (tỉnh Ninh Bình) phối hợp với Ban Quản lý Di tích quốc gia đặc biệt chùa Long Đọi Sơn tổ chức, nhằm khơi dậy niềm tự hào về lịch sử, văn hóa quê hương; nâng cao nhận thức của cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ, về giá trị của di sản và trách nhiệm gìn giữ, trao truyền cho các thế hệ mai sau.