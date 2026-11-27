Xã Điện Bàn Tây dâng hương an vị tượng đồng Chí sĩ Trần Quý Cáp.

Chí sĩ Trần Quý Cáp (1870 - 1908) là một trong những ngọn cờ tiên phong của phong trào Duy Tân đầu thế kỷ XX. Sinh ra trên mảnh đất giàu truyền thống hiếu học, ông không dùng tấm bằng Tiến sĩ để mưu cầu vinh hoa chốn quan trường mà quyết tâm dấn thân vào con đường cứu nước. Ông đi khắp nơi diễn thuyết, khuyến khích học chữ Quốc ngữ và mạnh mẽ đả kích nền khoa cử lỗi thời.

Những vần thơ, bài phú thấm đẫm lòng yêu nước của ông đã thổi bùng ngọn lửa nhiệt huyết trong lòng bao thế hệ sĩ phu đương thời. Sự dấn thân không mệt mỏi ấy khiến thực dân Pháp và triều đình phong kiến khiếp sợ, dẫn đến bản án "Mạc tu hữu" đầy oan khuất vào năm 1908. Dẫu ngã xuống khi tuổi đời còn xanh, khí phách hiên ngang bên dòng sông Cạn của ông vẫn sáng ngời như một biểu tượng bất diệt của lòng trung nghĩa.

Trước đó, công trình Nhà lưu niệm Chí sĩ Trần Quý Cáp đã được khánh thành, trưng bày một phần và đưa vào hoạt động từ ngày 30-6-2026, trong đó UBND xã đã bước đầu hoàn thiện gian thờ chính giữa. Từ nguồn kinh phí vận động xã hội hóa, gia đình Chí sĩ đã phối hợp cùng nhà điêu khắc Mai Phước Quang thực hiện đúc tượng đồng Chí sĩ Trần Quý Cáp (cao 65 cm, ngang 56 cm, dày 40 cm, nặng 39 kg).

Tại buổi lễ, bức tượng đã chính thức được an vị trang nghiêm ngay tại không gian thờ tự của Nhà lưu niệm. Đây là công trình văn hóa - tâm linh mang ý nghĩa sâu sắc, góp phần tôn vinh công đức tiền nhân và giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.