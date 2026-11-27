Một trích đoạn trong vũ điệu Tắc Xình của đồng bào người Sán Chay.

Hơi thở núi rừng trong nhịp nhạc

Đối với người Sán Chay, múa Tắc Xình, thể hiện mối quan hệ gắn bó giữa con người với thiên nhiên, đất trời và thế giới tâm linh, đồng thời gửi gắm lòng biết ơn, niềm tin và ước vọng về mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, cuộc sống no ấm.

Điệu múa bắt nguồn từ đời sống sản xuất nông nghiệp, nên thường được thực hành trong lễ hội cầu mùa. Từng động tác múa giản đơn, nhưng ở đó thể hiện lòng thành kính đối với trời đất, tưởng nhớ công lao của những thế hệ đi trước, đồng thời cầu mong bản làng bình yên, mọi nhà hạnh phúc, mùa màng bội thu.

Chia sẻ với chúng tôi, nghệ nhân Hoàng Thị Hằng, đội trưởng đội văn nghệ xóm Yên Lạc, xã Phú Lương tâm đắc: Hai âm thanh chủ đạo “tắc” và “xình” đã tạo nên tên gọi của điệu múa. Nhịp “tắc” gắn với động tác đưa chân lên, còn nhịp “xình” tương ứng với việc hạ chân xuống. Sự phối hợp giữa tiếng gõ, tiếng nện và chuyển động cơ thể hình thành tiết tấu có quy luật, lúc dồn dập, lúc chậm rãi. Chính sự gần gũi, dễ tiếp cận đã giúp Tắc Xình có khả năng lan tỏa trong cộng đồng và thu hút sự quan tâm chú ý của đông đảo nhân dân, du khách.

Thông qua hệ thống động tác được cách điệu, người xem có thể hình dung một phần cuộc sống của cộng đồng dân tộc Sán Chay từ thuở khai phá đất đai, xây dựng bản làng. Những công việc vốn quen thuộc trên nương rẫy đã được đưa vào nghệ thuật trình diễn, trở thành ngôn ngữ hình thể chứa đựng kinh nghiệm sống và tri thức dân gian.

Ông Trần Văn Thổ xóm Phú Bình cho biết: Múa Tắc Xình gồm 9 hoạt cảnh: Thăm đường, lập làng, bắt quyết, mài dao, phát nương dọn rẫy, tra mố, hái lượm, mừng mùa vụ và chim gâu. Mỗi hoạt cảnh mang một nội dung riêng, tái hiện những công việc, sinh hoạt và quan niệm của cư dân trong quá trình dựng làng, khai phá đất đai, tổ chức sản xuất và đón nhận thành quả lao động.

Con em đồng bào người Sán Chay, xóm Văn Minh, xã Phú Xuyên trong buổi tập múa Tắc Xình.

Bởi lẽ ấy, trong vũ điệu Tắc Xình phản ánh một hoạt động tín ngưỡng, lưu giữ ký ức cộng đồng. Trong mỗi động tác có dấu ấn của lao động; trong mỗi nhịp nhạc có hơi thở của núi rừng; trong mỗi lần trình diễn có sự hiện diện của những giá trị được cha ông tích lũy và truyền lại. Điệu múa giúp thế hệ hôm nay hiểu hơn về quá trình hình thành bản làng, về tinh thần cần cù, đoàn kết và khát vọng chinh phục thiên nhiên của những người đi trước.

Theo các già làng, đồng bào người Sán Chay từng trải qua bao gian nan trên hành trình rời chuyển. Khoảng 100 năm trước, “bước chân du mục” đã đưa từng nhóm người Sán Chay về Thái Nguyên và định cư lập làng.

Ở bất cứ hoàn cảnh nào, thời đại nào, vũ điệu Tắc Xình vẫn rộn ràng nền nảy với những bước nhảy không lỗi nhịp, được đồng bào gìn giữ, trao truyền qua các thế hệ và phát huy giá trị văn hóa tinh hoa thông qua hoạt động diễn xướng vào dịp sau thu hoạch mùa vụ và lễ hội.

Nối dài mạch nguồn di sản

Một vũ điệu mang sức trẻ, biểu thị sự no ấm, kết quả chinh phục thế giới tự nhiên và lòng biết ơn của con người với tổ tiên. Vũ điệu bình dị, gần gũi ấy được các thế hệ nghệ nhân dân gian gìn giữ, trao truyền bởi đó là báu vật thể hiện nét văn hóa độc đáo của đồng bào người Sán Chay. Trên hành trình gìn giữ, trao truyền ấy, nhiều nghệ nhân dân gian đã tâm huyết cả đời mình với ước vọng làm cho vũ điệu Tắc Xình thực sự có sức sống trong cộng đồng.

Chia sẻ với chúng tôi, bà Trần Thị Án, nghệ nhân múa Tắc Xình xóm Văn Minh, xã Phú Xuyên cho biết: Sau một thời gian dài múa Tắc Xình bị chìm lặng, tôi cùng một số người cao tuổi trong vùng đã cùng nhau sưu tầm, phục dựng và tổ chức truyền dạy lại cho lớp trẻ…

Được biết, từ năm 2014 đến nay, bà Án đã truyền dạy cho gần 4.000 người về múa Tắc Xình, trong đó có hơn 90% là học sinh các trường Tiểu học và Trung học cơ sở.

Nghệ nhân Trần Thị Án cùng các thành viên trong đội múa Tắc Xình, xóm Văn Minh, xã Phú Xuyên.

Thông qua việc gìn giữ, trao truyền, những nghệ nhân dân gian trở thành nhịp cầu nối tiếp mạch nguồn di sản văn hóa. Đó là công việc đòi hỏi sự kiên trì, bởi di sản văn hóa dân gian phần lớn được lưu giữ bằng trí nhớ, kinh nghiệm và sự truyền dạy trực tiếp. Nếu không có những người am hiểu văn hóa cộng đồng đứng ra tập hợp, ghi chép, hướng dẫn và thực hành, nhiều động tác, tiết tấu hoặc nghi thức có nguy cơ bị mai một theo thời gian.

Ở tỉnh Thái Nguyên, một trong những người có công nâng tầm và lan tỏa múa Tắc Xình phải kể đến nghệ nhân ưu tú Hầu Thanh Tĩnh, xóm Phú Tâm, xã Vô Tranh. Nhớ lại ba mươi năm trước (1996), ông Tĩnh cùng vợ vận động các bạn trẻ trong xóm đến nhà mình vào các buổi tối để dạy hát Sấng Cọ và múa Tắc Xình.

Việc này được người già đồng tình, các bạn trẻ tích cực tham gia. Cùng thời gian, giai điệu hát Sấng cọ và vũ điệu Tắc Xình làn tỏa, bay xa. Xóm là một trong những địa phương đầu tiên của tỉnh có Câu lạc bộ nhảy Tắc Xình. Đặc biệt, năm 2024 vũ điệu Tác Xình được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

Múa Tắc Xình giờ đây được nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương học và thực hành thông qua các hoạt động trình diễn văn nghệ tại hội thi, hội diễn. Tại Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc hằng năm, nhiều khu dân cư không thể thiếu tiết mục nhảy Tắc Xình. Bởi một lẽ giản đơn: Từng động tác múa trong Tắc Xình đều mang hơi thở cuộc sống thường ngày của nông dân vùng Trung du, miền núi. Và trong bối cảnh hiện nay, vũ điệu Tắc Xình đã và đang trở thành một sản phẩm du lịch văn hóa được đông đảo du khách mến mộ.