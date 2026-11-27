Ẩm thực Hải Phòng mang đậm dấu ấn giao thoa văn hóa Việt - Trung. (Ảnh: Khánh Vân)

Vào cuối thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX, Hải Phòng dần phát triển thành một thương cảng lớn ở Bắc Kỳ. Cùng với hoạt động giao thương sôi động, đông đảo người Hoa, chủ yếu từ Quảng Đông, Quảng Tây, Phúc Kiến và Triều Châu, đã đến đây sinh sống, làm việc tại cảng và kinh doanh, trong đó có kinh doanh nhà hàng.

Bên cạnh yếu tố lịch sử, vị trí địa lý cũng tạo điều kiện để Hải Phòng tiếp nhận văn hóa từ Trung Quốc. Là một trong những cảng biển quan trọng kết nối hoạt động giao thương với khu vực phía Nam Trung Quốc, thành phố có điều kiện tiếp xúc với nhiều loại hàng hóa, nguyên liệu và gia vị từ bên ngoài. Những loại gia vị như thảo quả, đinh hương, đại hồi, xuyên tiêu… dần xuất hiện trong đời sống ẩm thực, tạo nên sự đa dạng trong cách chế biến món ăn của người dân địa phương.

Sự giao lưu ấy không dừng lại ở việc tiếp nhận món ăn, mà còn mở ra một quá trình biến đổi, giúp những hương vị ngoại nhập trở nên gần gũi hơn với đời sống bản địa.

Khi món ăn gốc Hoa mang hương vị đất cảng

Khi du nhập vào Hải Phòng, những món ăn có nguồn gốc từ Trung Quốc không còn giữ nguyên cách chế biến ban đầu. Qua thời gian, người dân địa phương đã điều chỉnh nguyên liệu, gia vị và cách thưởng thức để phù hợp hơn với khẩu vị của họ.

Chí Chương là một ví dụ tiêu biểu. Có nguồn gốc từ ẩm thực Trung Hoa, loại tương ớt này vốn có vị cay nồng, kết cấu đặc.

Đại diện chuỗi cửa hàng Bếp Bà Nguyện cho biết, để loại gia vị này phù hợp hơn với các món ăn của người Hải Phòng, cửa hàng đã điều chỉnh công thức chế biến.

“Chí chương nguyên bản có độ đặc và vị cay khá đậm. Vì vậy, cửa hàng nấu lại cùng một chút đường để điều chỉnh hương vị, giúp phù hợp hơn với khẩu vị thực khách và làm nổi bật hương vị của món ăn chính, đồng thời giảm cảm giác ngấy khi thưởng thức”, đại diện cửa hàng cho biết.

Những món ăn như sủi dìn, chè vừng hay cao quy linh đặc biệt được ưa chuộng trong tiết trời lạnh giá. (Ảnh: Khánh Vân)

Với món sủi dìn, dấu ấn giao thoa thể hiện qua sự kết hợp giữa những viên bánh nếp dẻo thơm, nhân vừng đen và nước đường gừng ấm nóng. Khi đến Hải Phòng, món ăn còn được kết hợp với dừa nạo, tạo nên hương vị riêng, phù hợp với thói quen thưởng thức của người dân địa phương.

Để tạo nên sự kết hợp đặc biệt ấy, người chế biến cũng cần chú trọng đến từng công đoạn. Cô Oanh, chủ cửa hàng sủi dìn tại Hải Phòng từ năm 1982, cho biết bí quyết làm nên một bát sủi dìn ngon nằm ở độ dẻo của bột, vị thanh của nước đường và hương thơm của gừng.

“Bột phải có độ dẻo, không bị bở hay nát; nước đường cần có vị thanh, không quá ngọt. Gừng phải chọn loại gừng ta để tạo vị cay và hương thơm đặc trưng”, cô chia sẻ.

Theo đó, toàn bộ công đoạn làm sủi dìn đều được thực hiện thủ công, đòi hỏi sự tỉ mỉ và khéo léo để giữ được hương vị và kết cấu đặc trưng của món ăn.

Tương tự, bánh xì lồng cấu cũng là một món ăn mang dấu ấn giao thoa văn hóa. Có nguồn gốc từ món bánh Niên Cao của Trung Quốc, món bánh này được người dân Hải Phòng điều chỉnh về tên gọi và cách thưởng thức. Từ món bánh thường được hấp trong xửng, xì lồng cấu (hay còn gọi là bánh tổ, tài lồng ệp, bánh cấu, bánh tài lộc) dần trở thành thức quà chiều quen thuộc với vị dẻo thơm của gạo nếp, đường mật và gừng.

Hương vị được lưu giữ qua nhiều thế hệ

Xuất xứ từ nước ngoài, xì lồng cấu từ lâu đã trở thành món quà quen thuộc của người dân Hải Phòng. (Ảnh: Khánh Vân)

Không còn đơn thuần là những món ăn ngoại nhập, sủi dìn, chí chương hay xì lồng cấu đã gắn bó với đời sống của nhiều thế hệ người dân Hải Phòng. Sức sống của những món ăn này đến từ khả năng thích nghi với khẩu vị địa phương, cũng như sự hiện diện trong thói quen sinh hoạt hằng ngày.

Với chị Hà Phạm (Hải Phòng), sủi dìn và chí chương là những hương vị gợi nhớ rõ nét về thành phố quê hương. Vào những ngày đầu thu chớm lạnh, khi mùi hoa sữa thoảng qua góc phố, chị lại nhớ đến bát sủi dìn nóng hổi hay vị cay tê của chí chương.

“Phải thưởng thức sủi dìn mới cảm nhận được hương vị đặc trưng của ẩm thực địa phương”, chị chia sẻ.

Từ những món ăn do cộng đồng người Hoa mang đến, ẩm thực Hải Phòng đã hình thành những hương vị riêng qua quá trình giao lưu và tiếp biến văn hóa. Sự thay đổi không làm mất đi nguồn gốc của món ăn, mà giúp chúng thích nghi và gắn bó hơn với đời sống bản địa.

Những bát sủi dìn nóng hổi, chiếc bánh xì lồng cấu dẻo thơm hay vị cay đặc trưng của chí chương, vì thế, không đơn thuần là những món ăn quen thuộc. Chúng còn lưu giữ dấu ấn của một quá trình giao lưu văn hóa kéo dài qua nhiều thế hệ, góp phần tạo nên bản sắc riêng của ẩm thực vùng đất cảng.