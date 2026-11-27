Khách hàng tại một quán cà phê tại phường Cát Lái, TP.HCM, tháng 8/2026. Ảnh: Phương Lâm.

Buổi sáng ở Việt Nam thường bắt đầu bằng tiếng thìa chạm thành ly, mùi cà phê rang thơm nồng và những giọt cà phê chậm rãi rơi qua chiếc phin nhỏ. Có người chọn cà phê đen, người thích thêm sữa đặc, cũng có người tìm đến những món lạ hơn như cà phê trứng hay cà phê dừa.

Trong cẩm nang giới thiệu văn hóa cà phê Việt Nam, tạp chí du lịch Mỹ Lonely Planet đặc biệt chú ý đến cách rang và pha chế của người Việt. Đáng chú ý, một số cơ sở rang cà phê sử dụng cả rượu gạo, muối và bơ trong quá trình chế biến. Theo tạp chí, chính những cách làm này góp phần tạo nên hương vị đậm và kết cấu đặc trưng của cà phê Việt.

Bí quyết nằm ở cách rang

Theo Lonely Planet, hương vị cà phê Việt Nam không chỉ phụ thuộc vào loại hạt mà còn được định hình bởi quá trình rang và cách pha.

Điểm đáng chú ý nằm ở phương pháp rang truyền thống. Một số nơi sử dụng rượu gạo, một chút muối và bơ khi rang hạt. Trong đó, bơ được cho là bí quyết khiến cà phê sau khi pha có bề mặt hơi bóng, tạo cảm giác sánh và đặc trưng hơn. Tùy khẩu vị, một số cơ sở còn bổ sung hương chocolate hoặc caramel.

Cà phê đá Việt Nam lọt top 63 loại cà phê (đồ uống) ngon nhất thế giới do Taste Atlas công bố năm 2025. Ảnh: Bynamnamnam/pexels.

Sau khi rang, hạt cà phê được xay ở độ thô vừa phải rồi cho vào phin. Người pha đặt phin lên miệng cốc, thêm một lượng nước nóng ban đầu để cà phê ngấm đều, sau đó tiếp tục rót nước và chờ từng giọt nhỏ xuống.

Quá trình này cần sự kiên nhẫn, nhưng cũng tạo nên một phần thú vị trong trải nghiệm uống cà phê. Người thích vị đậm có thể thưởng thức ngay sau khi pha, người không quen độ mạnh có thể thêm sữa đặc hoặc điều chỉnh lượng nước.

Những biến tấu đặc trưng

Cà phê Việt Nam không chỉ có cà phê đen hay cà phê sữa. Nhiều công thức kết hợp thêm nguyên liệu khác đã trở thành thức uống quen thuộc tại các quán.

Cà phê trứng là một trong những món được nhắc đến nhiều nhất. Thức uống này xuất hiện tại Hà Nội vào những năm 1940, trong bối cảnh sữa khan hiếm. Lòng đỏ trứng được đánh bông cùng sữa đặc, tạo thành lớp kem mềm, béo phủ trên phần cà phê đen bên dưới.

Lonely Planet giới thiệu Cafe Giảng tại số 39 Nguyễn Hữu Huân (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) là địa chỉ gắn với sự ra đời của đồ uống này. Quán vẫn phục vụ cà phê trứng theo công thức truyền thống, bên cạnh những phiên bản biến tấu khác.

Điểm khác biệt của cà phê trứng là lớp kem bông xốp, sánh mịn. Ảnh: Little Egg Coffee.

Một lựa chọn khác là cà phê sữa chua. Vị chua nhẹ, béo của sữa chua hòa cùng chút đắng của cà phê tạo nên sự tương phản khá thú vị.

Cà phê dừa cũng là thức uống được nhiều người yêu thích. Cà phê đen được kết hợp với sữa đặc, nước cốt dừa và đá, sau đó xay thành hỗn hợp sánh mịn. Tạp chí cho biết chưa rõ công thức này bắt nguồn từ một món truyền thống hay được phát triển bởi một chuỗi cà phê nổi tiếng, nhưng hiện đã trở thành lựa chọn phổ biến tại nhiều cửa hàng.

Ngoài ra, cà phê còn xuất hiện trong các món sinh tố trái cây. Một số quán kết hợp cà phê với chuối, bơ, hồng xiêm hoặc hạt điều, tạo nên những thức uống có vị béo và hương cà phê nhẹ.

Uống cà phê như người Việt

Một phần không thể thiếu trong văn hóa cà phê Việt Nam là thói quen ngồi lâu tại quán. Ở Hà Nội, những hàng cà phê vỉa hè vẫn đông khách từ sáng đến tối. Nhiều người có thể ngồi hàng giờ bên một ly đồ uống, trò chuyện hoặc đơn giản là ngắm dòng người qua lại.

Lonely Planet gợi ý một số địa chỉ đáng chú ý tại Thủ đô. Phố Triệu Việt Vương là khu vực tập trung nhiều quán cà phê, trong đó có Cafe Thọ tại số 117 (phường Hai Bà Trưng), đã hoạt động hơn 30 năm. Cafe Phố Cổ ở số 11 Hàng Gai (phường Hoàn Kiếm) cũng được nhắc đến với vị trí có thể ngắm hồ Hoàn Kiếm từ ban công.

Tại TP.HCM, Cafe Vợt ở số 330/2 Phan Đình Phùng (phường Cầu Kiệu) gây chú ý với cách pha bằng chiếc vợt lưới, phương pháp từng phổ biến khi các dụng cụ pha chế kim loại còn khan hiếm.

Du khách Mỹ trải nghiệm pha cà phê vợt ở TP.HCM. Ảnh: Phương Lâm.

Tạp chí cũng lưu ý một số cách gọi đồ uống dành cho du khách. Người không quen vị cà phê đậm có thể chọn bạc xỉu, thức uống có nhiều sữa đặc hơn. Nếu muốn cảm nhận rõ hương vị hạt, cà phê đen là lựa chọn phù hợp. Với những người không thích đồ uống quá ngọt, có thể yêu cầu giảm lượng đường.