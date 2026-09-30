Nước chấm Việt Nam vào Top 3 bảng xếp hạng thế giới

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Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, bảng xếp hạng được TasteAtlas cập nhật ngày 15/9/2026, nước chấm Việt Nam đứng thứ 3 trong danh sách 34 loại nước chấm. TasteAtlas đánh giá điểm nổi bật của loại nước chấm này nằm ở sự cân bằng giữa các vị mặn, ngọt, chua, cay.

Nước chấm thường được pha từ nước mắm, đường, nước cùng nước cốt chanh hoặc giấm. Tùy món ăn và khẩu vị, người dùng có thể thêm tỏi, ớt, hành tím, hành lá, gừng hoặc các loại rau thơm. Cách pha chế linh hoạt tạo ra nhiều sắc thái hương vị khác nhau, từ đậm đà, cay nồng đến chua thanh, dịu ngọt.

Nước chấm xuất hiện trong nhiều món ăn quen thuộc của người Việt, từ chả giò, bánh xèo, các món thịt, hải sản đến những món bún. Với không ít món ăn, nước chấm không chỉ là phần ăn kèm mà còn góp phần cân bằng và hoàn thiện hương vị của món ăn.

Nước chấm Việt Nam xếp thứ 3 trong danh sách 34 loại nước chấm được đánh giá cao nhất thế giới.

Bên cạnh nước chấm, mắm nêm của Việt Nam cũng góp mặt trong bảng xếp hạng TasteAtlas, ở vị trí thứ 15 với 3,9/5 điểm. Đây là loại nước chấm lên men từ cá, có hương vị đặc trưng và thường được pha cùng đường, ớt, tỏi để dùng với nhiều món ăn.

Việc hai loại nước chấm Việt Nam cùng xuất hiện trong bảng xếp hạng cho thấy sự đa dạng của hệ gia vị trong ẩm thực Việt. Từ những nguyên liệu quen thuộc, cách kết hợp và điều chỉnh gia vị đã tạo nên những loại nước chấm gắn với nhiều món ăn và vùng ẩm thực khác nhau.