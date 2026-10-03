Sẵn sàng vào hội Katê

Những ngày này, đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn ở các địa phương phía nam tỉnh đang chuẩn bị đón Lễ hội Katê. Tại các làng Chăm và khu đền, tháp, công tác chuẩn bị đang dần hoàn tất. Người dân chung tâm nguyện tổ chức các nghi lễ truyền thống chu đáo, trang nghiêm cùng những hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí sôi nổi, rộn ràng.

Chuẩn bị chu đáo phần lễ

Tại xã Phước Hữu, công tác chuẩn bị tập trung ở các thôn Hữu Đức, Hậu Sanh và khu vực diễn ra lễ rước y trang. Hệ thống chiếu sáng, công tác vệ sinh cảnh quan môi trường tại các tuyến đường, địa điểm hành lễ được rà soát; phương án bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông cũng được triển khai nhằm phục vụ tốt nhất người dân và du khách trong những ngày lễ hội. Ông Võ Minh Tân - Phó Chủ tịch UBND xã Phước Hữu cho biết: “Địa phương yêu cầu các thôn, cơ quan, đơn vị phối hợp chuẩn bị chu đáo, tạo điều kiện để chức sắc, người dân thực hiện các nghi lễ trang trọng, an toàn, đúng phong tục truyền thống và quy định của Nhà nước”.

Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Pô Klong Garai - một trong những địa điểm thu hút đông đảo người dân, du khách trong dịp Lễ hội Katê.

Theo kế hoạch, lễ rước y trang từ xã Phước Hà về Đền trong tại thôn Hữu Đức sẽ diễn ra vào chiều 9-10. Sáng 10-10, đoàn tiếp tục rước y trang từ Đền trong ra Đền ngoài Pô Inư Nưgar để thực hiện các nghi lễ theo phong tục. Cùng ngày, tại thôn Hậu Sanh, lễ rước y trang từ Đền trong lên Tháp Pô Rômê diễn ra vào lúc sáng sớm, tiếp đó là nghi thức cúng lễ tại tháp.

Tại xã Ninh Phước, công tác chuẩn bị phần lễ cũng đang được triển khai tại các làng Chăm. Theo bà Chế Hoàng Thu Hảo - Phó Chủ tịch UBND xã Ninh Phước, địa phương chú trọng tạo điều kiện để chức sắc, chức việc, tín đồ và người dân thực hiện nghi lễ theo đúng phong tục; đồng thời chuẩn bị các điều kiện về an ninh, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm và phục vụ lễ hội. Sáng 11-10, địa phương phối hợp với Ban phong tục và các thôn tổ chức lễ rước y trang, lễ mở đền Pô Klaong Can. Bên cạnh đó, lễ cúng Thần làng cũng được tổ chức tại các làng Mỹ Nghiệp, Chung Mỹ, Bàu Trúc.

Theo ông Nguyễn Trung Nghĩa - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa tỉnh, đơn vị đang phối hợp với Hội đồng chức sắc, Ban phong tục và các cơ quan, địa phương liên quan chuẩn bị các điều kiện phục vụ Lễ hội Katê tại Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Pô Klong Garai (phường Đô Vinh) và Di tích quốc gia Tháp Pô Rômê. Trong đó, đơn vị chú trọng không gian hành lễ, vệ sinh cảnh quan môi trường, bảo đảm an ninh, trật tự và tổ chức đón tiếp người dân đến thực hiện nghi lễ.

Đón chờ những ngày hội rộn ràng

Bên cạnh phần lễ trang nghiêm, các hoạt động văn hóa, thể thao tại các làng Chăm góp phần tạo nên không khí sôi nổi cho Lễ hội Katê. Từ ngày 5 đến 9-10, các thôn ở xã Phước Hữu tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao. Trong đó, thôn Hữu Đức tổ chức giao lưu bóng chuyền; thôn Hậu Sanh tổ chức các trận bóng đá nam, nữ; các thôn Như Bình, Như Ngọc tổ chức giao lưu bóng đá. Ngày 9-10, người dân 2 thôn Hữu Đức và Hậu Sanh tham gia đồng diễn múa hát tập thể. Theo ông Võ Minh Tân, các hoạt động phần hội được tổ chức phù hợp với từng địa bàn, tạo không khí vui tươi, tăng cường giao lưu trong cộng đồng, góp phần làm cho những ngày trước chính lễ thêm rộn ràng.

Diễn viên quần chúng thôn Hữu Đức, xã Phước Hữu luyện tập văn nghệ chuẩn bị Lễ hội Katê 2026.

Tại xã Ninh Phước, điểm mới trong tổ chức Lễ hội Katê năm nay là các hoạt động được tổ chức gắn với Lễ hội gốm Chăm Bàu Trúc lần thứ I. Theo bà Chế Hoàng Thu Hảo, việc kết hợp này nhằm tạo thêm không gian giới thiệu văn hóa Chăm, các làng nghề truyền thống và sản phẩm đặc trưng của địa phương; đồng thời mang đến cho người dân, du khách nhiều trải nghiệm trong thời gian diễn ra lễ hội.

Theo kế hoạch, từ ngày 10 đến 12-10, xã Ninh Phước tổ chức không gian triển lãm, trình diễn nghệ thuật làm gốm Chăm; trưng bày sản phẩm gốm, dệt thổ cẩm, OCOP và ẩm thực. Ngoài ra còn có các hội thi thể thao, trò chơi dân gian, vẽ tranh thiếu nhi, viết chữ Chăm đẹp, tiếng hát dân ca Chăm, thiếu nữ Chăm duyên dáng và tay nghề làm gốm. Tối 10-10, sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật “Hồn gốm Bàu Trúc”; ngày 11-10, tổ chức Hội thảo khoa học về bảo tồn, phát huy giá trị nghệ thuật làm gốm của người Chăm.

Việc đưa làng nghề vào chuỗi hoạt động giúp không gian ngày hội gắn bó hơn với đời sống cộng đồng. Tại Bàu Trúc và Mỹ Nghiệp, nghề gốm và nghề dệt thổ cẩm vẫn được duy trì hằng ngày. Trong những ngày lễ hội, người dân, du khách có thể gặp nghệ nhân, xem trình diễn làm gốm, dệt thổ cẩm, tìm hiểu quy trình tạo ra sản phẩm và những câu chuyện gắn với nghề truyền thống. Hiện nay, Ban du lịch cộng đồng Chăm Bàu Trúc, Hợp tác xã gốm Bàu Trúc và Hợp tác xã dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp đang tích cực chỉnh trang không gian, chuẩn bị trình diễn nghề và giới thiệu sản phẩm đặc trưng.

Từ ngày 5 đến 15-10, tại Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Pô Klong Garai diễn ra hoạt động trưng bày hình ảnh, hiện vật về Katê; các đền, tháp Chăm; nghề dệt Mỹ Nghiệp và gốm Bàu Trúc. Tại Di tích quốc gia Tháp Pô Rômê cũng có hoạt động giới thiệu văn hóa Chăm. "Cùng với phục vụ nghi lễ, Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa tỉnh cũng chú trọng công tác thuyết minh, trưng bày để người dân, du khách hiểu thêm về các di tích và những giá trị của văn hóa Chăm. Các bộ phận chuyên môn được phân công chuẩn bị cơ sở vật chất, vệ sinh cảnh quan, đón tiếp, hướng dẫn khách và phối hợp bảo đảm an ninh trong những ngày lễ hội", ông Nguyễn Trung Nghĩa cho biết.

Lễ hội Katê đang đến gần. Tiếng trống ginăng, tiếng kèn saranai lại vang lên trong các làng Chăm và tại những khu đền, tháp, báo hiệu ngày hội truyền thống mà đồng bào Chăm cùng đông đảo người dân, du khách mong đợi.

Katê là lễ hội truyền thống quan trọng của đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn, được tổ chức vào ngày 1 tháng 7 Chăm lịch hằng năm. Lễ hội gắn với đời sống tín ngưỡng, tâm linh và sinh hoạt cộng đồng của người Chăm, được thực hành từ đền, tháp đến làng và gia đình. Năm 2017, Lễ hội Katê của người Chăm được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, thuộc loại hình lễ hội truyền thống.