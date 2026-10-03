Vị quê nhà giữa lòng Nagoya

Phải tới những ngày cuối của ASIAD 20, khi công việc bắt đầu có những khoảng trống, chúng tôi mới có thời gian đi tìm một bữa cơm mang hương vị Việt Nam. Gần khu phố mua sắm nổi tiếng Osu, giữa hàng nghìn cửa hiệu, quán ăn, một tấm biển mang tên Hanoi Station nổi bật giữa dòng người tấp nập. Thực đơn được viết bằng tiếng Việt với bánh mì, phở, bún bò Huế, bún chả, các loại trà sữa.

Chủ cửa hàng Hanoi Station tại Nagoya, Nhật Bản.

Bên trong Hanoi Station, những lá cờ Việt Nam được treo ở nhiều vị trí. Trên cửa kính là dòng chữ “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” và “Tự hào là người Việt Nam”. Trong căn bếp tỏa ra hương vị của những món ăn quen thuộc quê nhà.

Chủ cửa hàng Hanoi Station là anh Hoan, 31 tuổi, quê ở Phú Thọ, sang Nhật Bản được hơn một năm. “Ban đầu, quán chỉ bán đồ uống và bún, phở. Sau đó, tôi học thêm một số món để phục vụ nhu cầu của khách. Đồ uống cũng thay đổi theo mùa và theo xu hướng. Mùa thu, quán có trà sữa cốm, xôi cốm và cả bánh Trung thu”, anh Hoan cho biết.

Theo thống kê, khách Nhật Bản và các quốc tịch khác tại Hanoi Station hiện chiếm khoảng 20-30%, còn phần lớn vẫn là người Việt Nam. Nguyên liệu tươi được quán lấy từ các công ty tại Nhật Bản để đáp ứng yêu cầu về an toàn thực phẩm, còn các loại gia vị, mắm muối nhập từ Việt Nam để giữ hương vị nguyên bản.

Chúng tôi ghé Hanoi Station không phải dịp cuối tuần, nhưng các bàn liên tục có khách. Phần lớn là người Việt Nam đi theo cặp hoặc nhóm 4 người. Tiếng Việt vang lên giữa những bàn ăn, nhạc Việt vẫn được mở trong quán, nhân viên liên tục mang món từ bếp ra... khiến cảm giác thân thuộc càng rõ ràng hơn.

Hanoi Station có khoảng 10 nhân viên. Ngày thường, quán chỉ cần khoảng 2 người cùng anh Hoan hỗ trợ, nhưng cuối tuần có thể phải huy động từ 7 đến 10 người. Những dịp lễ hoặc khi lượng khách tăng cao, nhân sự tiếp tục được bổ sung để phục vụ thực khách tốt hơn.

Theo anh Hoan, trong thời gian ASIAD 20 diễn ra, lượng du khách tới Nagoya tăng lên và số khách nước ngoài ghé quán cũng nhiều hơn ngày thường. Giữa khu vực vốn đông khách quốc tế như Osu, ASIAD 20 trở thành cơ hội để món ăn Việt Nam được quảng bá mạnh mẽ. “Tôi muốn mọi người được thưởng thức món Việt Nam đúng với hương vị vốn có. Có thể một số món chưa phù hợp với khẩu vị của một vài khách, nhưng tôi muốn mọi người thưởng thức, biết món ăn Việt Nam là như thế nào. Thỉnh thoảng tôi cũng về nước để học thêm, nâng cao tay nghề”, anh Hoan chia sẻ.