Khám phá ẩm thực các quốc gia tại Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai
Trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, các gian hàng ẩm thực mở ra hành trình khám phá hương vị đặc trưng của nhiều quốc gia, đưa người dân và du khách đến gần hơn với những nét văn hóa đa dạng qua ẩm thực.
Không gian văn hóa và ẩm thực đa dạng tại Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai
Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/multimedia/kham-pha-am-thuc-cac-quoc-gia-tai-le-hoi-van-hoa-the-gioi-tai-ha-noi-lan-thu-hai-271014.html