Khám phá ẩm thực các quốc gia tại Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai

Không gian văn hóa và ẩm thực đa dạng tại Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai

Tại gian ẩm thực trong khuôn khổ Lễ hội Văn hoá thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, người dân và du khách có dịp thưởng thức các món ăn đặc trưng đến từ nhiều quốc gia

Gian ẩm thực giới thiệu các món ăn đặc trưng của Hàn Quốc

Người dân hào hứng khám phá các món ăn tại gian ẩm thực của Lễ hội

Mọi công đoạn chế biến đều được thực hiện bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm

Người dân và du khách tham quan, tìm hiểu các gian hàng tại Lễ hội