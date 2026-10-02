Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, trong ngày 2/10, các lực lượng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng.

Lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 350m³ đất để phục vụ công tác tìm kiếm.

Phát hiện thêm 4 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Bộ Tư lệnh TP.HCM huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn để đào, vận chuyển đất, đáp ứng yêu cầu triển khai nhiệm vụ.

Kết quả, lực lượng chức năng phát hiện, quy tập thêm 4 bộ hài cốt liệt sĩ tại khu vực này.

Lũy kế từ ngày 23/6 đến hết ngày 2/10/2026, công tác tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng đã phát hiện được 705 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 304 bộ có di vật đi kèm.

Đến nay, các lực lượng đã phát hiện được 705 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 304 bộ có di vật đi kèm.

Cụ thể, lực lượng chức năng đã phát hiện, quy tập 672 bộ hài cốt liệt sĩ riêng lẻ và 33 bộ tại 8 vị trí mộ tập thể. Trong đó, có 2 vị trí mộ tập thể tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đang tiếp tục được triển khai nhằm tìm kiếm, đưa các anh hùng liệt sĩ về nơi an nghỉ, góp phần đáp ứng nguyện vọng của thân nhân gia đình liệt sĩ và tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.