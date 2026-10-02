'Chạm vào thiên nhiên', Đà Nẵng đưa du lịch về phía nam

Lãnh đạo Sở VHTTDL TP Đà Nẵng cùng các đại biểu thực hiện nghi thức công bố tour du lịch phía nam với chủ đề “Chạm vào thiên nhiên” Ảnh: CĐ.

Theo đó, chương trình đánh dấu bước phát triển mới trong mở rộng không gian du lịch của thành phố, tăng cường kết nối khu vực trung tâm với các địa bàn phía nam giàu tiềm năng về cảnh quan, văn hóa và sinh thái.

Đây cũng là kết quả bước đầu triển khai Kế hoạch số 499/KH-UBND ngày 28/9/2026 của UBND thành phố về phát triển du lịch trọng điểm khu vực phía nam giai đoạn 2026-2030, với mục tiêu hình thành, hoàn thiện và khai thác từ 12-15 chương trình du lịch mới.

Theo Sở VHTTDL TP Đà Nẵng, hiện có hơn 6 doanh nghiệp lữ hành xây dựng gần 25 chương trình tour để giới thiệu và phục vụ du khách tại khu vực phía nam.

Phát biểu tại chương trình, ông Văn Bá Sơn, Phó Giám đốc Sở VHTTDL TP Đà Nẵng cho biết, việc mở rộng không gian du lịch về phía nam nhằm đa dạng hóa sản phẩm, phân bổ dòng khách, kéo dài thời gian lưu trú và lan tỏa lợi ích du lịch đến người dân, cộng đồng địa phương. Khu vực phía nam sở hữu hệ thống tài nguyên đa dạng với sông, hồ, đồng ruộng, làng quê, biển, cùng các giá trị lịch sử, văn hóa, ẩm thực và sản vật đặc trưng.

Du khách tham quan tour du lịch phía nam với chủ đề “Chạm vào thiên nhiên” Ảnh: AN.

Theo ông Văn Bá Sơn, việc phát triển du lịch cần chú trọng khai thác các giá trị nguyên bản, qua đó tạo ra những sản phẩm và trải nghiệm mang bản sắc riêng.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, nhiều điểm đến phía nam ghi nhận lượng khách đáng kể. Tăk Pổ, xã Trà Tập đón gần 7.200 lượt khách lưu trú, tham quan, trải nghiệm; Lộc Yên, xã Thạnh Bình đón khoảng 35.000 lượt; xã Tam Hải 42.000 lượt; Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng, phường Quảng Phú 90.000 lượt và hồ Phú Ninh, xã Phú Ninh 14.496 lượt.

Với lợi thế kết nối qua quốc lộ 1, cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi, tuyến đường ven biển Đà Nẵng-Chu Lai và quốc lộ 40B, khu vực phía nam có điều kiện thuận lợi để hình thành các tuyến du lịch liên kết. Tài nguyên trải rộng từ các điểm đến lịch sử, văn hóa, làng quê, sông nước, biển đến hồ, núi, vùng miền núi và vùng cao.

Các doanh nghiệp lữ hành đang xây dựng nhiều sản phẩm với chủ đề như “Hành trình chạm vào nguyên bản thiên nhiên nam Đà Nẵng”, “Chạm vào nguyên bản - Hành trình đến đỉnh Ngọc Linh huyền thoại”, “Huyền thoại đất Quảng-Thiên nhiên an bình”, “Hành trình về địa chỉ đỏ”.

Một góc hồ Phú Ninh địa điểm du lịch ở xã Phú Ninh. Ảnh: CĐ.

Thời gian tới, Sở VHTTDL TP Đà Nẵng tiếp tục phối hợp với các địa phương, doanh nghiệp lữ hành và cộng đồng hoàn thiện sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ, đẩy mạnh quảng bá và kết nối thị trường. Thành phố cũng nghiên cứu xây dựng Đề án phát triển du lịch khu vực phía nam giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035.