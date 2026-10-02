Kỷ niệm 485 năm Ngày mất Thái tổ Mạc Đăng Dung

Tham dự Lễ kỷ niệm có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các địa phương liên quan; đại diện Hội đồng họ Mạc, các dòng họ Mạc từ nhiều địa phương trên cả nước và đông đảo nhân dân trên địa bàn.

Lễ tưởng niệm 485 năm Ngày mất của Thái tổ Mạc Đăng Dung

Kiến Hưng hôm nay là vùng đất gắn với Dương Kinh xưa, nơi lưu giữ nhiều giá trị lịch sử, văn hóa gắn với quá trình hình thành và phát triển của vùng đất ven biển. Những giá trị ấy được thể hiện qua các di tích, lễ nghi truyền thống và những dấu ấn lịch sử gắn với vương triều Mạc.

Trong dòng chảy lịch sử đó, Thái tổ Mạc Đăng Dung là nhân vật có dấu ấn đặc biệt. Ông là người sáng lập vương triều Mạc, một triều đại gắn với nhiều biến động của lịch sử Việt Nam thế kỷ XVI.

Lãnh đạo địa phương dâng hương tưởng niệm

Tại Lễ kỷ niệm, các đại biểu và nhân dân nghe Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Kiến Hưng Phạm Văn Định trình bày diễn văn tưởng niệm 485 năm Ngày mất của Thái tổ Mạc Đăng Dung. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lê Hữu Toản thực hiện nghi thức đánh trống khai hội. Tiếp đó là phần trình tấu Chúc văn tưởng niệm và các nghi thức dâng hương.

Khép lại phần nghi lễ, các đoàn đại biểu và du khách thập phương thành kính dâng hương tưởng niệm Thái tổ Mạc Đăng Dung.

Màn trình diễn múa trống tại Lễ tưởng niệm

Trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm diễn ra từ ngày 1.10 đến 3.10 (tức từ ngày 21 đến 23.8 năm Bính Ngọ), còn có các nghi lễ dâng mâm cỗ tiến Vua, cáo yết, lễ tạ cùng nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.

Các hoạt động gồm chương trình giao lưu các câu lạc bộ dân vũ “Vũ điệu Kiến Hưng”; chương trình giao lưu, biểu dương “Gương sáng Kiến Hưng”; các hoạt động văn hóa dân gian như kéo co, đẩy gậy, đập niêu; chương trình giao lưu nghệ thuật “Âm vang Dương Kinh, rạng ngời Kiến Hưng”.

Nghi lễ trình tấu Chúc Văn

Lễ kỷ niệm là dịp tưởng niệm, tôn vinh thân thế, sự nghiệp của Thái tổ Mạc Đăng Dung và những đóng góp của vương triều Mạc trong lịch sử dân tộc. Thông qua các hoạt động, Đảng bộ, chính quyền xã Kiến Hưng hướng tới giáo dục truyền thống, nâng cao ý thức gìn giữ các giá trị lịch sử, văn hóa, đồng thời khơi dậy tinh thần trách nhiệm trong xây dựng quê hương.

Thái tổ Mạc Đăng Dung sinh năm 1483, quê ở làng Cổ Trai, vùng đất Nghi Dương xưa. Trong bối cảnh xã hội có nhiều biến động, ông từng bước tập hợp lực lượng, nắm giữ binh quyền và đến năm 1527 lên ngôi Hoàng đế, lấy niên hiệu Minh Đức, mở đầu vương triều Mạc.

Năm 1529, Mạc Đăng Dung nhường ngôi cho con trưởng Mạc Đăng Doanh, lui về làm Thái Thượng hoàng và tập trung xây dựng Dương Kinh tại quê hương.