Văn hóa

'Hành trình tử tế' làm đẹp phố phường

Hơn 3 tháng qua, nhóm “Hành trình tử tế” miệt mài dọn vệ sinh, phát quang, chỉnh trang nhiều tuyến đường ở Huế, góp phần làm đẹp phố phường và lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường.

Báo Thừa Thiên Huế
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Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/video/hanh-trinh-tu-te-lam-dep-pho-phuong-1875447.html