'Hành trình tử tế' làm đẹp phố phường

Hơn hai thập niên trước, khi Hát Xoan Phú Thọ còn đứng trước nguy cơ mai một, dần vắng bóng nơi những sân đình làng cổ, bốn nghệ nhân của phường Xoan Kim Đức đã có chuyến “xuất ngoại” đặc biệt. Tại hội thảo quốc tế với chủ đề “Văn hóa dân gian ở Đông Nam Á - Âm nhạc và nghệ thuật biểu diễn trong nghi lễ”, tổ chức tại Thái Lan vào tháng 9/2005, những câu hát thờ Vua từng chỉ ngân lên trong không gian làng xã đã được giới thiệu trước đông đảo bạn bè và các nhà nghiên cứu văn hóa khu vực. Với các nghệ nhân, đó không chỉ là một chuyến đi xa, mà còn là lần đầu câu Xoan bước ra khỏi không gian quen thuộc để đến với bạn bè quốc tế.