Khai mạc Hội Sách Hà Nội 2026: Khi những trang sách bước vào kỷ nguyên công nghệ

Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khai mạc "Hội Sách Hà Nội lần thứ XI - năm 2026"

Tham dự lễ khai mạc có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Văn Chiến; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Vũ Hà; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Phạm Tuấn Long.

Gắn văn hóa đọc với phát triển văn hóa Thủ đô

Hội Sách diễn ra từ ngày 1-4.10, do UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội thực hiện, với sự tham gia của 31 đơn vị xuất bản, phát hành uy tín trong nước.

Đây là hoạt động văn hóa đọc thường niên, thiết thực chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10.10.1954 - 10.10.2026) và 74 năm Ngày truyền thống ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam (10.10.1952 - 10.10.2026), góp phần tuyên truyền truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng của Thủ đô và đất nước; khơi dậy niềm tự hào về Thăng Long - Hà Nội ngàn năm văn hiến, anh hùng.

Thông qua Hội Sách, Hà Nội tiếp tục khuyến khích văn hóa đọc, hướng tới xây dựng xã hội học tập và người Hà Nội thanh lịch, văn minh; đồng thời gắn văn hóa đọc với khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển công nghiệp văn hóa Thủ đô.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà phát biểu tại lễ khai mạc Hội sách

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà cho biết, thực hiện Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, Hà Nội xác định phát triển văn hóa Thủ đô theo định hướng “Văn hiến - Bản sắc - Sáng tạo - Hội nhập - Kết nối”.

Với vị thế là Thủ đô, nơi tập trung nhiều nhà xuất bản, công ty phát hành và liên kết xuất bản, Hà Nội có điều kiện thuận lợi để nâng cao đời sống tinh thần, đáp ứng nhu cầu văn hóa đọc của Nhân dân.

Thành phố đã ban hành Nghị quyết về phát triển công nghiệp văn hóa, trong đó xuất bản và văn hóa đọc là một trong những lĩnh vực đóng góp tích cực vào sự phát triển công nghiệp văn hóa Thủ đô; đồng thời chỉ đạo triển khai các hoạt động phát triển văn hóa đọc, tôn vinh sách, đưa sách và văn hóa đọc vào đời sống xã hội.

Các đại biểu tham quan không gian trưng bày các xuất bản phẩm tại Hội Sách

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà, Hội Sách không chỉ là nơi bạn đọc tìm đến những cuốn sách hay mà còn là không gian khơi mở tinh thần học tập, kết nối những giá trị của quá khứ với tri thức hiện tại và công nghệ tương lai, qua đó góp phần bồi đắp nguồn lực con người, sức mạnh văn hóa và nền tảng tri thức cho phát triển bền vững; kết nối giữa người làm sách và công chúng, lan tỏa tình yêu sách và những giá trị văn hóa của Thủ đô

Nhiều không gian trưng bày và hoạt động giới thiệu sách hấp dẫn

Sau 10 kỳ tổ chức, Hội Sách Hà Nội lần thứ XI năm 2026 có sự tham gia của hơn 30 nhà xuất bản, đơn vị phát hành sách uy tín trong cả nước, với hai không gian trưng bày sách theo chuyên đề, giới thiệu hàng trăm tên sách tiêu biểu.

Đáng chú ý là các đầu sách thuộc Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến, Tủ sách điện tử Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Tủ sách Khoa học Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi.

Bên cạnh đó, các đơn vị xuất bản, phát hành cũng mang đến nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng, cùng các chương trình ưu đãi, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, học tập và giải trí của bạn đọc.

Không gian Hội sách Hà Nội thu hút đông đảo các bạn trẻ

Trong khuôn khổ Hội Sách còn diễn ra các sự kiện giao lưu, tọa đàm, giới thiệu xuất bản phẩm mới về lịch sử, văn hóa, đời sống và con người Hà Nội.

Một số chương trình tiêu biểu gồm tọa đàm Mơ về ánh sáng Kinh Kỳ, ra mắt và giới thiệu sách Dấu vân tay của phố của nhà văn Nguyễn Trương Quý, với những cảm nhận về Hà Nội qua không gian, khu phố, tuyến đường, dòng sông và các lớp ký ức văn hóa.

Tọa đàm Hương vị phố cổ Hà Nội - Ký họa và tùy bút của nhóm Ký họa đô thị Hà Nội chia sẻ cách lưu giữ Hà Nội qua ký họa, câu chuyện và ẩm thực, khám phá những món ăn, người làm nghề, gánh hàng, không gian và ký ức phố cổ (Công ty CP Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam).

Giao lưu Hà Nội - Thành phố, gương mặt, con người giới thiệu Hà Nội qua các tác phẩm của Thạch Lam, Hoàng Đạo Thúy, Doãn Kế Thiện, Tô Hoài, mỗi cuốn sách như một "bảo tàng" về phố phường, con người và nếp sống Hà Nội qua những biến đổi của thời gian (Nhà xuất bản Kim Đồng).

Ngoài ra, chương trình giao lưu, giới thiệu sách Ngày hôm sau: Chuyển tiếp, đổi thay và bước tới (The Next Day) của tác giả Melinda French Gates do Nhà xuất bản Phụ nữ thực hiện cũng diễn ra trong khuôn khổ Hội Sách.

"Hội Sách Hà Nội 2026" - Từ trang sách đến không gian văn hóa số

Với chủ đề Sách mở tri thức - Công nghệ dẫn tương lai, Hội Sách Hà Nội lần thứ XI tạo không gian để bạn đọc tiếp cận sách và các hoạt động văn hóa đọc, đồng thời kết nối tri thức, công nghệ với đời sống văn hóa của Thủ đô.