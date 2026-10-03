Hình mẫu hợp tác văn hóa

Phục dựng bất cứ di sản kiến trúc nào cũng rất dễ sai lệch với lịch sử hoặc làm mới hóa di sản. Với trường hợp Điện Kính Thiên, độ khó yêu cầu rất cao, nhiều vấn đề phức tạp đan xen, Việt Nam chưa có nhiều kinh nghiệm xử lý. Phục dựng di tích vốn có quy chuẩn nghiêm ngặt, nếu duy ý chí tùy tiện mà làm, không chỉ khó khôi phục Điện Kính Thiên sát với thực tế mà còn làm giảm giá trị nổi bật toàn cầu của di sản thế giới Hoàng thành Thăng Long.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Dự án đầu tư bảo quản, tu bổ, phục hồi Điện Kính Thiên.

Sự đồng hành của các tổ chức quốc tế đã bảo đảm quá trình nghiên cứu, thiết kế, phục dựng tuân thủ nghiêm ngặt Công ước Di sản thế giới năm 1972 cũng như các quy định về tính xác thực và tính vẹn toàn. Dự án Điện Kính Thiên được đánh giá là hình mẫu hợp tác giữa quốc gia thành viên với Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) và cơ quan tư vấn, là điển hình về bảo tồn di sản cho các quốc gia khác.

Tuy nhiên, cần hiểu hợp tác quốc tế không phải là việc nhờ người làm hộ, mà là con đường ngắn nhất để tiếp cận tri thức chuẩn mực, khỏa lấp những thiếu hụt về kinh nghiệm chuyên môn. Kinh nghiệm quý từ dự án Điện Kính Thiên cần mở rộng sang nhiều vấn đề quan trọng khác. Với trí tuệ, sức sáng tạo, tình yêu văn hóa dân tộc của người Việt Nam cùng tấm lòng giúp đỡ chân tình của bạn bè quốc tế sẽ tạo ra bệ phóng để biến tiềm năng văn hóa thành sức mạnh mềm của dân tộc.