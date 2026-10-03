Di tích lịch sử - văn hoá qua ảnh

Dịp này, CLB ra mắt sách ảnh đen trắng về 56 di tích của Thành phố Hồ Chí Minh sau hợp nhất (gồm cả Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu cũ). Sách dày 312 trang, giới thiệu 396 tác phẩm của 28 tác giả là thành viên CLB.

Sách ảnh tập hợp hình ảnh đẹp chụp từ nhiều góc độ, thời điểm, kèm thông tin tóm tắt về di tích, tiêu biểu là các di tích cấp quốc gia: Di tích Kiến trúc nghệ thuật Trụ sở HÐND và UBND Thành phố Hồ Chí Minh, công trình gắn với nhiều dấu mốc lịch sử của thành phố; Di tích Kiến trúc nghệ thuật Nhà hát Thành phố, mang vẻ đẹp giao hoà giữa kiến trúc lịch sử với nhịp sống đô thị hiện đại; Di tích Lịch sử văn hoá Nhà Tròn Bà Rịa, vốn là công trình tháp nước do thực dân Pháp xây dựng đầu thế kỷ XX, qua các giai đoạn lịch sử đã gắn với thời kỳ đầy tự hào của đất Bà Rịa trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc; Di tích Lịch sử Căn cứ cách mạng Rừng Sác, địa danh đặc biệt gắn với lịch sử đấu tranh cách mạng ở Nam Bộ...

Trụ sở HÐND và UBND Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Thị Quỳnh Nga

Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Ðoàn Thi Thơ

Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Ảnh: Cao Thị Thanh Hà

Ngoài ra, sách còn giới thiệu ảnh đẹp về di tích cấp thành phố, trong đó có các công trình trường học được xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật như: Trường THCS Hồng Bàng, Trường THPT Lê Quý Ðôn, Trường THPT Marie Curie, Trường THPT Trưng Vương...; các địa danh quen thuộc: Thảo Cầm Viên - nơi lưu giữ ký ức của nhiều thế hệ người dân Sài Gòn, Nhà thờ Chánh Toà Ðức Bà, Nhà thờ Tân Ðịnh, Nhà thờ Huyện Sỹ...

Nhà thờ Chánh Toà Ðức Bà. Ảnh: Nguyễn Hồng Nga

Nhà thờ Huyện Sỹ. Ảnh: Phó Thị Thanh Hằng

Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai. Ảnh: Bạch Thị Tố Anh