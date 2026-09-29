Hữu Châu gửi lời chúc mừng đến ngày trọng đại của Thành Lộc

Mới đây, Hữu Châu có những chia sẻ dành cho Thành Lộc và các nghệ sĩ nhân dịp Kịch đoàn Thành Lộc chuẩn bị khai trương suất diễn đầu tiên. Theo đó, ngày 30/9/2026 sẽ là cột mốc quan trọng khi Kịch đoàn chính thức có buổi diễn đầu tiên tại Nhà hát Bến Thành. Các suất tiếp theo diễn ra trong những ngày 1, 2, 3 và 4/10.

Trên trang cá nhân, Hữu Châu gửi lời chúc đến các suất diễn đầu tiên của Kịch đoàn Thành Lộc. Nam nghệ sĩ viết: "Thương chúc các xuất diễn thành công mỹ mãn, tất cả các anh chị em cháu mình hoan hỷ thăng hoa trong từng xuất diễn". Dù không trực tiếp có mặt, Hữu Châu cho biết ông vẫn hướng sự quan tâm về sân khấu của Thành Lộc: "Ở nơi xa tui gửi cả tấm lòng về nghen!".

Những chia sẻ mới nhất của Hữu Châu nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả.

Lời chúc của Hữu Châu được viết bằng giọng điệu thân mật, xen lẫn những câu nói dí dỏm. Nam nghệ sĩ còn nhắc những người bạn quen biết đã nhờ lấy vé của 5 suất diễn đầu tiên thì nhớ đến nhận vé, tránh để phòng vé phải "bắt đền". Chi tiết nhỏ này tạo nên màu sắc gần gũi cho lời nhắn gửi trước ngày Kịch đoàn Thành Lộc chính thức hoạt động.

Đáng chú ý, Hữu Châu cho biết ông đang đi Tây Tạng tu tập nhưng vẫn dành sự quan tâm cho sân khấu. Nam nghệ sĩ hài hước viết: "Tôi đi Tây Tạng tu tập, nhưng chữ Sân vẫn còn vương vấn à nhé!". Qua lời chia sẻ ngắn gọn, có thể thấy sân khấu vẫn là nơi Hữu Châu dành sự quan tâm đặc biệt, dù ông không trực tiếp đồng hành trong những suất diễn đầu tiên lần này.

Hữu Châu cho biết ông vẫn hướng sự quan tâm về sân khấu của Thành Lộc dù không thể trực tiếp có mặt trong những xuất diễn đầu tiên.

Với Thành Lộc, ngày 30/9 không chỉ là thời điểm một sân khấu mới bắt đầu hoạt động mà còn mở ra một chặng đường mới trong hành trình gắn bó với sân khấu. Trước cột mốc này, lời chúc từ Hữu Châu mang màu sắc của một người đồng nghiệp thân thiết dành cho Thành Lộc và các nghệ sĩ.

Sau suất khai trương ngày 30/9, Kịch đoàn Thành Lộc tiếp tục có các buổi diễn vào ngày 1, 2, 3 và 4/10 tại Nhà hát Bến Thành. Đây cũng là những suất diễn đầu tiên đánh dấu sự ra mắt của Kịch đoàn trước khán giả.

Lời chúc từ Hữu Châu mang màu sắc của một người đồng nghiệp thân thiết dành cho Thành Lộc và các nghệ sĩ.