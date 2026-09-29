Trung Tâm Chăm Sóc Chấn Thương mùa 2, 3 chuẩn bị sản xuất

Trung Tâm Chăm Sóc Chấn Thương (The Trauma Code: Heroes on Call) đang chuẩn bị cho mùa 2 và mùa 3, dự kiến bắt đầu ghi hình vào tháng 10. Đáng chú ý, sau khi Ha Young rút khỏi dự án, Jung Ye-in, cựu thành viên nhóm Lovelyz, được đưa tin là đang được cân nhắc cho vai y tá Cheon Jang-mi.

Thông tin về Jung Ye-in xuất hiện trong thời điểm ê-kíp Trung Tâm Chăm Sóc Chấn Thương tìm kiếm gương mặt mới cho nhân vật Cheon Jang-mi. Theo Soompi được đăng tải ngày 23/9, nữ diễn viên đã tham gia quá trình thử vai và được đánh giá tích cực. Tuy nhiên, phía công ty quản lý của Jung Ye-in phủ nhận việc hai bên đã thảo luận về vai diễn, trong khi Netflix cho biết quá trình tuyển chọn vẫn đang được tiến hành và chưa có gì được xác nhận.

Jung Ye-in được đưa tin đang được cân nhắc cho vai Cheon Jang-mi. Ảnh: Netflix

Nếu thông tin casting được hoàn tất, Jung Ye-in sẽ đảm nhận nhân vật Cheon Jang-mi, nữ y tá thuộc đội chăm sóc chấn thương. Đây vốn là một trong những nhân vật quan trọng của mùa đầu tiên, thường xuyên đồng hành cùng bác sĩ Baek Kang-hyuk do Joo Ji-hoon thủ vai và Yang Jae-won do Choo Young-woo đảm nhận.

Cheon Jang-mi không phải nhân vật đứng ngoài câu chuyện chính mà có vai trò gắn với hoạt động của đội chấn thương. Vì vậy, việc tìm người thay thế Ha Young trở thành một trong những vấn đề được chú ý khi loạt phim chuẩn bị trở lại.

Trước đó, Ha Young đã đảm nhận vai Cheon Jang-mi trong mùa đầu tiên và dự kiến tiếp tục xuất hiện ở các mùa tiếp theo. Tuy nhiên, đầu tháng 9, Netflix xác nhận nữ diễn viên sẽ không tham gia phần tiếp theo sau khi cô chủ động rút khỏi dự án.

Ha Young đảm nhận vai y tá Cheon Jang-mi trong mùa đầu tiên. Ảnh: Netflix

Nếu Jung Ye-in được xác nhận, đây sẽ là sự thay đổi đáng chú ý trong dàn diễn viên của Trung Tâm Chăm Sóc Chấn Thương. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, chưa thể khẳng định nữ diễn viên chính thức trở thành người kế nhiệm Ha Young.

Jung Ye-in ra mắt vào tháng 11/2014 với tư cách thành viên nhóm nhạc nữ Lovelyz. Sau nhiều năm hoạt động âm nhạc, cô bắt đầu mở rộng sang lĩnh vực diễn xuất và từng tham gia một số dự án truyền hình, web drama.

Nữ diễn viên thử sức với diễn xuất từ năm 2017 qua The Blue Sea, sau đó xuất hiện trong Criminal Minds. Cô tiếp tục tham gia một số tác phẩm trên các nền tảng khác nhau, từng bước tích lũy kinh nghiệm trước khi được chú ý với thông tin liên quan đến Trung Tâm Chăm Sóc Chấn Thương. Nếu được chọn, vai Cheon Jang-mi sẽ là một thử thách đáng chú ý với Jung Ye-in bởi đây là nhân vật đã có dấu ấn từ mùa đầu tiên. Việc thay đổi diễn viên cũng có thể tạo ra những khác biệt nhất định trong cách thể hiện nhân vật khi câu chuyện bước sang giai đoạn mới.

Ha Young từng được khán giả biết đến rộng rãi hơn sau khi tham gia Trung Tâm Chăm Sóc Chấn Thương. Vai Cheon Jang-mi giúp nữ diễn viên có thêm sự chú ý và trở thành một phần trong đội ngũ nhân vật trung tâm của bộ phim.

Tuy nhiên, hồi tháng 8, Ha Young vướng tranh luận liên quan đến những thông tin về ông cố của cô trong thời kỳ Hàn Quốc dưới chế độ thuộc địa Nhật Bản. Nữ diễn viên sau đó lên tiếng xin lỗi và thừa nhận bản thân chưa hiểu đầy đủ về những vấn đề liên quan đến lịch sử gia đình.

Đến ngày 1/9, Netflix xác nhận Ha Young sẽ không xuất hiện trong các phần tiếp theo và cho biết tôn trọng quyết định của nữ diễn viên. Trước đó, cô vốn được dự kiến trở lại cùng dàn diễn viên chính của mùa đầu tiên. Sự rút lui của Ha Young khiến vị trí Cheon Jang-mi cần một gương mặt mới. Đây cũng là lý do thông tin về Jung Ye-in nhanh chóng nhận được sự quan tâm, dù quá trình casting hiện chưa được chốt chính thức.

Mùa 2 và mùa 3 được quay đồng thời

Bên cạnh thay đổi về diễn viên, kế hoạch sản xuất các phần tiếp theo cũng đang nhận được sự chú ý. Trước đó, thông tin được đăng tải cho biết mùa 2 và mùa 3 dự kiến được thực hiện liên tiếp, với lịch ghi hình bắt đầu vào tháng 10.

Mùa đầu tiên của Trung Tâm Chăm Sóc Chấn Thương xoay quanh bác sĩ Baek Kang-hyuk, một bác sĩ phẫu thuật chấn thương từng làm việc ở chiến trường, khi anh được giao nhiệm vụ vực dậy một đội chăm sóc chấn thương đang gặp nhiều khó khăn. Bộ phim kết hợp yếu tố y khoa, hành động và câu chuyện về những nhân vật làm việc trong môi trường cấp cứu căng thẳng.

Trung Tâm Chăm Sóc Chấn Thương mùa 2 và 3 dự kiến được ghi hình đồng thời. Ảnh: Netflix

Với mùa 2 và mùa 3, câu chuyện được kỳ vọng tiếp tục mở rộng hành trình của đội chăm sóc chấn thương cùng Baek Kang-hyuk và các nhân vật quen thuộc. Việc quay hai mùa liên tiếp cũng cho thấy ê-kíp đang chuẩn bị một chặng đường dài hơn cho loạt phim.

Dù vậy, một số thông tin chi tiết về lịch quay, dàn diễn viên và nội dung vẫn cần chờ xác nhận chính thức. Đặc biệt, Jung Ye-in hiện mới dừng ở mức được đưa tin là ứng viên cho vai Cheon Jang-mi. Nếu quá trình casting hoàn tất, sự xuất hiện của một gương mặt mới trong vị trí từng do Ha Young đảm nhận sẽ là một trong những thay đổi đáng chú ý nhất khi Trung Tâm Chăm Sóc Chấn Thương trở lại.