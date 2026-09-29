Diễn viên Trần Ngọc Vàng xin lỗi sau câu đùa về em gái Trấn Thành

Câu đùa cũ bị đào lại

Những ngày cuối tháng 9, tên Trần Ngọc Vàng xuất hiện dày đặc trên Threads. Nguyên nhân là một số đoạn video phỏng vấn cũ của nam diễn viên được cư dân mạng chia sẻ lại. Đoạn gây tranh cãi nhiều nhất được cắt từ tập 3 chương trình Ăn miếng trả miếng, đăng trên kênh YouTube của Uyển Ân từ tháng 2/2025. Khách mời tập này là Trần Ngọc Vàng và Kaity Nguyễn, cặp diễn viên chính của phim Yêu nhầm bạn thân.

Diễn viên Trần Ngọc Vàng

Trong một phần trò chơi, chương trình đưa ra tình huống "Tôi đã từng bị bạn đánh khi đi học". Trần Ngọc Vàng và Kaity Nguyễn cho biết chưa từng trải qua. Uyển Ân kể cô từng bị bạn đánh. Ngay lúc đó, Trần Ngọc Vàng chen vào: "Vậy là do nhan sắc đó em". Anh còn nói thêm một câu nhắc đến chuyện cô có thân hình đầy đặn. Kaity Nguyễn lập tức phản bác nhan sắc không liên quan và người có ngoại hình ưa nhìn vẫn có thể bị bạo lực học đường.

Trần Ngọc Vàng và Uyển Ân trong talkshow:

Nhiều khán giả cho rằng câu nói trên kém duyên. Uyển Ân khi đó đang kể lại một trải nghiệm tiêu cực nhưng ngoại hình của cô lại bị đem ra làm nguyên nhân để gây cười.

Ngoài ra, một đoạn phỏng vấn khác thời Trần Ngọc Vàng quảng bá phim Người mặt trời cũng bị chia sẻ lại. Khi kể về quá trình nhập vai ma cà rồng Nhật, anh nói từng mang tâm lý nhân vật vào đời thường. Theo đó, khi ra đường anh thường chú ý đến cổ người khác và hình dung nhân vật muốn cắn. Một bộ phận khán giả cho rằng cách kể này quá đà, dùng từ gây khó chịu.

Nam diễn viên nhận lỗi

Trước làn sóng tranh cãi, Trần Ngọc Vàng lên tiếng trên broadcast (kênh nhắn tin cộng đồng - PV) của mình. Anh thừa nhận những chia sẻ trong quá khứ là thiếu tinh tế, "rất vô duyên" có thể khiến người khác khó xử, thậm chí bị tổn thương.

Nam diễn viên cho biết sau khi xem lại đoạn video, anh đã chủ động nhắn tin xin lỗi đồng nghiệp và nhận được sự bao dung. "Đây là bài học lớn để Vàng tự kiểm điểm và rút kinh nghiệm hơn cho những hành xử tương lai. Vàng chân thành xin lỗi vì đã làm bận lòng mọi người và cảm ơn mọi người đã lắng nghe", anh viết.

Giữa lúc tranh luận chưa lắng xuống, trang Ngôi nhà nhỏ của Trần Ngọc Vàng thông báo sẽ đóng vĩnh viễn từ ngày 1/10/2026. Đây là trang người hâm mộ đầu tiên của nam diễn viên tại Việt Nam. Ban quản trị cho biết đã cân nhắc kỹ trước khi quyết định và muốn dừng lại khi những kỷ niệm vẫn còn đẹp. Thông báo gửi lời chúc Trần Ngọc Vàng bình an, may mắn trên con đường đã chọn, đồng thời cảm ơn anh vì từng là "một phần rất đẹp" trong hành trình của trang.

Trang người hâm mộ của Trần Ngọc Vàng thông báo đóng cửa. Ảnh: Chụp màn hình

Thông báo không nêu lý do cụ thể. Hiện cũng chưa có căn cứ cho thấy việc đóng trang liên quan trực tiếp đến những đoạn video bị đào lại. Tuy vậy, thời điểm trùng hợp khiến cộng đồng mạng đặt nhiều đồn đoán. Trên mạng xã hội, một số người từng ủng hộ nam diễn viên bày tỏ thất vọng và tuyên bố rời khỏi cộng đồng người hâm mộ.

Trần Ngọc Vàng sinh năm 1998, tốt nghiệp Khoa diễn viên Trường Đại học Sân khấu & Điện ảnh TPHCM. Anh được chú ý sau khi giành quán quân Gương mặt điện ảnh 2020. Trần Ngọc Vàng từng tham gia các phim Người cần quên phải nhớ, Người mặt trời, Trên bàn nhậu dưới bàn mưu, Yêu nhầm bạn thân. Giai đoạn 2025-2026, tên tuổi của anh tăng mạnh nhờ Tử chiến trên không, phim truyền hình Vì mẹ anh phán chia tay và phim điện ảnh Heo năm móng. Nam diễn viên đang chuẩn bị ra mắt một dự án điện ảnh mới vào tháng 11.