Dương Domic liệu có chiến thắng ở Tinh hà 'Say Hi'?

Anh trai “Say Hi” mùa đầu tiên có thể coi là một bước đi đổi đời của Dương Domic. Từ vị thế một nghệ sĩ mới, phát hành một vài single không gây được tiếng vang với thị trường, Dương Domic bất ngờ vượt lên trong chương trình với các bản hit Hào Quang, Sao hạng A và đặc biệt là bản solo Tràn Bộ Nhớ giúp nam ca sĩ bứt phá, đạt được giải thưởng Gương mặt mới xuất sắc tại Làn Sóng Xanh 2024. Thừa thắng xông lên, Dương Domic phát hành EP Dữ liệu quý và sản phẩm này trở thành một trong những EP có thành tích tốt nhất Vpop trên các nền tảng streaming từ trước đến nay.

Vốn được tuyển chọn và đào tạo với mô hình thần tượng Hàn Quốc, Dương Domic có bộ kỹ năng sân khấu rất tốt: Anh có thể nhảy, hát live, biểu cảm ổn. Cộng thêm khả năng sáng tác và chơi nhạc cụ, nam ca sĩ tràn trề khả năng trở thành một ngôi sao mới ở Vpop, nhất là khi anh sở hữu bản hit Mất kết nối được cả công chúng và giới phê bình đánh giá cao.

Tuy nhiên, loạt single gần nhất của Dương Domic là nhungnhungnhung và Không ngừng suy nghĩ có sự chững lại về thành tích nhạc số. Và thay vì tiếp tục tìm kiếm thêm bản hit trên thị trường, Dương lại lựa chọn trở lại Truyền hình thực tế với Tinh Hà “Say Hi”. Đây có thể xem là lựa chọn có phần quá an toàn của nam ca sĩ, nhưng anh vẫn thể hiện được những khía cạnh mới trong tư duy âm nhạc của mình.

Không cố tìm kiếm lại hào quang

Cho đến thời điểm hiện tại, Dương Domic có phần thể hiện khá ổn định tại Tinh hà “Say Hi”. Với vị thế của một người đã có kinh nghiệm trong chương trình, cộng với sự đa tài trong âm nhạc, Dương Domic thường xuyên được bình chọn là trưởng nhóm (trong 5 Live Stage thì Dương làm trưởng nhóm tới 4 lần). Ngoại trừ Live Stage 3 khi liên quân của nam ca sĩ thua liên quân của Quang Hùng MasterD, thì ở cả Live Stage 1, 2 và 4, kết quả của nhóm có sự tham gia của Dương đều có thành tích khả quan.

Điều thú vị là Dương Domic liên tục có sự thay đổi về mặt âm nhạc qua từng đêm diễn. Rõ rệt nhất là ở Live Stage 1, khi anh xử lý một bản synth pop có sự dàn dựng vocal khá phức tạp trong Bad Night. Ca khúc tạo được hiệu ứng sân khấu rất tốt, khoe được kỹ năng vocal của Dương Domic cùng Ali Hoàng Dương, và trở thành tiết mục chiến thắng ở vòng này.

Dương Domic có nhiều đổi mới về âm nhạc trong Tinh hà "Say Hi".

Tới Live Stage 2, Dương Domic bất ngờ chuyển đổi sang một bản ballad nhẹ nhàng, ấm áp, hạnh phúc với tiết mục Thế giới của anh. Ca khúc được dàn dựng đẹp và công phu, kết hợp các nhạc cụ êm ái như piano, guitar và sáo, tập trung vào việc làm nổi bật giai điệu đẹp. Sự đơn giản của ca khúc đối nghịch hẳn với các phần thi khác tiếp tục giúp nhóm của Dương Domic vươn lên dẫn đầu. Đây cũng là ca khúc có thành tích nhạc số tốt nhất của Dương Domic trong Tinh hà “Say Hi” năm nay.

Ở Live Stage 5, Dương Domic lại một lần nữa gây bất ngờ khi thử sức với màu sắc cổ phong kết hợp với nhạc điện tử trong Sau hình bóng ấy. Ca khúc tiếp tục cho thấy khả năng làm chủ sân khấu tốt của nam ca sĩ, và sự phối trộn các ảnh hưởng âm nhạc khác nhau của anh được công chúng đánh giá cao.

Tuy nhiên, khác với sự bùng nổ truyền thông ở Anh trai “Say Hi” mùa đầu tiên, Dương Domic trong lần tái xuất này tuy không bùng nổ về truyền thông nhưng lại có dịp thử sức với những thể loại khác mà ít khi thấy anh thực hiện trước đây.

Một bản ballad cơ bản như Thế giới của anh hay chất cổ phong trong Sau hình bóng ấy là điều gần như không thấy trong discography của Dương. Hay với format thiên về yếu tố trình diễn của Tinh hà “say hi” cũng giúp cho Dương thể hiện được tối đa khả năng perform của mình. Dẫu không có bản hit nào lớn như Hào quang hay Tràn bộ nhớ, nhưng Dương Domic vẫn là cái tên duy trì chất lượng âm nhạc ổn định bậc nhất chương trình, và cũng là ứng viên sáng giá với vị trí Best Five.

Thử nghiệm hướng đi mới

Nhiều khán giả nhận định âm nhạc của Dương Domic sau EP Dữ liệu quý có phần kén người nghe. Đặc biệt, single nhungnhungnhung nhận phải khá nhiều ý kiến trái chiều về chất lượng âm nhạc ngay cả trong cộng đồng người hâm mộ nam ca sĩ, và trở thành ca khúc có thành tích thấp nhất của anh kể từ Anh trai “Say Hi”.

Sự "khó nghe" của Dương Domic là có lý do. Ở nhungnhungnhung, Dương Domic kết hợp với Quờ, một nghệ sĩ xuất thân từ cộng đồng indie, từng gây chú ý với khán giả đại chúng khi là thành viên của nhóm Lộn Xộn giành ngôi quán quân của Sing my Song mùa 2. Với một nghệ sĩ có cá tính mạnh như Quờ, âm nhạc của Dương Domic trong ca khúc này có sự thay đổi rất mạnh mẽ so với những ca khúc R&B ballad quen thuộc trước đây của anh: Cấu trúc phức tạp không tuân theo công thức verse - chorus quen thuộc, phần âm thanh thay đổi liên tục không thể đoán trước. Sự “nghịch tai” của bài không có nghĩa là chất lượng âm nhạc của Dương đang đi xuống, thậm chí nhungnhungnhung có thể coi là ca khúc đột phá nhất trong discography của Dương, mà nó chứng minh Dương Domic không phải kiểu nghệ sĩ sẽ bó buộc bản thân trong một kiểu làm nhạc dễ đoán.

Dương Domic không phải kiểu nghệ sĩ sẽ thực hiện những sản phẩm an toàn, dễ đoán.

Ngoài Quờ, Dương Domic còn có sự kết hợp đáng chú ý với Minh Đinh qua bản live Nằm bên anh trong buổi ra mắt album của Minh. Minh Đinh cũng là một singer songwriter xuất thân từ cộng đồng indie với giọng hát cùng phong cách sáng tác có phần khác lạ, bất cần. Dương không thể hiện quá nhiều trong phần trình bày này, nhưng nó cho thấy sự gắn kết của nam ca sĩ với cộng đồng nghệ sĩ indie, và tiềm năng mở rộng ngôn ngữ âm nhạc là rất lớn.

Tinh hà “say hi” là lựa chọn phù hợp để Dương quay trở lại chứng minh cho khán giả thấy rằng anh vẫn là một nghệ sĩ tài năng, luôn sẵn sàng thử sức với những chất liệu âm nhạc mới. Và khi muốn, anh vẫn có thể tạo ra được một ca khúc rất bắt tai, như cách anh thể hiện ở ca khúc solo Tell me why. Dẫu không lặp lại thành công lớn như ở Anh trai “say Hi” mùa 1, sự xuất hiện ở Tinh hà “Say Hi” vẫn mang đến những chuyển biến tích cực cho sự nghiệp của nam ca sĩ.

Nam ca sĩ hiện được dự đoán là một trong những ứng viên nặng ký cho ngôi vị á quân hoặc quán quân của Tinh hà 'Say Hi'.