Hoa hậu Doanh nhân Đông Nam Á 2026 trở lại sau ba năm

Ban tổ chức kết tay khẳng định sự thành công của cuộc thi.

Theo Ban tổ chức, cuộc thi năm nay không chỉ tập trung vào các phần thi trên sân khấu mà xây dựng chuỗi hoạt động xuyên suốt, gồm ghi hình, photo tour, giao lưu với doanh nghiệp, trải nghiệm đời sống và văn hóa địa phương. Qua đó, các thí sinh có thêm cơ hội tìm hiểu về con người, văn hóa và môi trường kinh doanh tại Việt Nam.

Mùa giải đầu tiên năm 2023 có thí sinh đến từ Lào, Myanmar, Philippines, Thái Lan và Indonesia, cùng sự tham dự của đại diện ngoại giao một số nước. Các hoạt động khi đó hướng đến kết nối phụ nữ, doanh nhân và cộng đồng trong khu vực.

Ban tổ chức ấn nút khởi động cuộc thi.

Bà Hà Minh Trang, Chủ tịch cuộc thi, cho biết mùa giải 2026 hướng đến mở rộng sự tham gia của nữ doanh nhân đến từ nhiều quốc gia, tạo không gian để các thí sinh chia sẻ câu chuyện kinh doanh, văn hóa và những trải nghiệm trong quá trình hoạt động. Theo bà Trang, danh hiệu là dấu mốc tại đêm chung kết, trong khi các mối quan hệ được hình thành trong suốt hành trình có thể tiếp tục phát triển sau cuộc thi.

Trưởng Ban tổ chức Vũ Trần Thúy Hồng cho biết, ê-kíp chuẩn bị các nội dung về đào tạo, hình ảnh, văn hóa, kết nối doanh nghiệp và hoạt động cộng đồng. Ban tổ chức cũng đặt mục tiêu duy trì mạng lưới kết nối giữa các thí sinh, qua đó tạo điều kiện để các nữ doanh nhân trao đổi, giới thiệu đối tác, chia sẻ cơ hội và hỗ trợ nhau trong công việc.

BTC tặng hoa cho hội đồng cố vấn, giám khảo, nhà tài trợ đồng hành cùng cuộc thi.

Tại Đà Nẵng, các thí sinh dự kiến tham gia photo tour, ghi hình, trải nghiệm văn hóa địa phương và chương trình giao lưu doanh nhân trước đêm chung kết dự kiến diễn ra ngày 30-11.

Cuộc thi được tổ chức theo Giấy phép số 849/SVHTTDL-QLVH do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng cấp ngày 1-5-2026. Dự kiến, Ban tổ chức trao ba danh hiệu chính gồm Hoa hậu, Á hậu 1 và Á hậu 2, cùng các danh hiệu phụ như Người đẹp Nhân ái, Người đẹp Truyền thông, Người đẹp Tài năng, Người đẹp Thời trang và Người đẹp Ngoại giao.