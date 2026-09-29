Đại Nghĩa chính thức nói lời chia tay

Mới đây, Đại Nghĩa đăng tải loạt hình ảnh trong vở diễn cùng lời nhắn: “Chính thức khép lại một mùa Ngày xửa ngày xưa 37 với thầy Gato của Học viện phép thuật. Cám ơn biết bao yêu thương mà các bạn đã trao gởi đến các nghệ sĩ trong suốt mùa hè vừa qua. Hẹn gặp các bạn ở những vở diễn tiếp theo của nhà hát kịch Idecaf và mùa hè năm sau chúng ta lại gặp nhau với NXNX 38 nhé”.

Lời chia sẻ của Đại Nghĩa nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi đây là thời điểm Ngày xửa ngày xưa 37 - Học viện phép thuật: Trùm cuối xuất hiện là tới công chiện! chính thức khép lại hành trình mùa hè. Trong vở diễn, Đại Nghĩa đảm nhận vai phù thủy ác nhân Gato, trưởng Khoa Ác nhân của Học viện Phép thuật. Đây là nhân vật thuộc tuyến phản diện, đối đầu với Viện trưởng Cô Cô La do Hồng Ánh thủ vai. Theo giới thiệu của Nhà hát Kịch IDECAF, Gato tìm cách lật đổ Viện trưởng Cô Cô La và có liên quan đến âm mưu xoay quanh Búp Bê Ma.

Đại Nghĩa chính thức khép lại một mùa Ngày xửa ngày xưa 37.

Với kinh nghiệm lâu năm trên sân khấu, Đại Nghĩa tiếp tục phát huy thế mạnh ở khả năng tung hứng, tạo tiếng cười và xây dựng màu sắc riêng cho nhân vật. Vai phù thủy Gato của anh vừa mang chất hài đặc trưng, vừa giữ được sắc thái của một nhân vật phản diện. Ngày xửa ngày xưa 37 được công diễn từ cuối tháng 5/2026 và khép lại mùa hè với khoảng 37.000 vé sau 40 suất diễn. Thành tích này cho thấy sức hút lâu năm của thương hiệu sân khấu thiếu nhi do IDECAF thực hiện.

Với Đại Nghĩa, việc nói lời chia tay với mùa diễn năm nay thực chất là một lời hẹn cho những lần trở lại. Nam nghệ sĩ cũng khẳng định sẽ tiếp tục gặp khán giả ở những vở diễn khác của Nhà hát Kịch IDECAF và hẹn mùa hè năm sau với Ngày xửa ngày xưa 38. Điều này cho thấy sân khấu vẫn là một phần quan trọng trong hành trình nghệ thuật của Đại Nghĩa, bên cạnh công việc MC và điện ảnh.

Trước khi được biết đến rộng rãi trên truyền hình, Đại Nghĩa đã có thời gian dài gắn bó với sân khấu. Anh từng tham gia nhiều chương trình của IDECAF, đặc biệt là thương hiệu Ngày xửa ngày xưa, nơi quy tụ nhiều thế hệ nghệ sĩ và trở thành một phần tuổi thơ của khán giả TP.HCM. Năm 2026 cũng đánh dấu việc Đại Nghĩa trở lại sân khấu IDECAF sau khoảng 5 năm gián đoạn.

Đại Nghĩa còn có hành trình khá dài với điện ảnh.

Song song sân khấu, Đại Nghĩa còn có hành trình khá dài với điện ảnh. Nam nghệ sĩ từng góp mặt trong nhiều phim rạp như Giao lộ định mệnh, Cô dâu đại chiến, Cô dâu đại chiến 2, Yêu là phải xài chiêu, 798Mười, Pháp sư mù, Siêu lừa gặp siêu lầy, Mến gái miền Tây, Âm Dương Lộ và Tìm Xác: Ma Không Đầu. Phần lớn các vai của Đại Nghĩa thuộc tuyến phụ hoặc nhân vật hỗ trợ, nhưng anh vẫn duy trì sự hiện diện đều đặn qua nhiều năm.

Đáng chú ý, tổng doanh thu phòng vé của những bộ phim có Đại Nghĩa góp mặt đã vượt 400 tỷ đồng. Trong đó, Siêu lừa gặp siêu lầy là phim có doanh thu nổi bật nhất với khoảng 121,64 tỷ đồng. Đại Nghĩa đảm nhận vai ông Thái trong tác phẩm này. Trước đó, 798Mười thu gần 60 tỷ đồng, còn Pháp sư mù đạt khoảng 53,3 tỷ đồng. Cô dâu đại chiến mang về hơn 37 tỷ đồng, Cô dâu đại chiến 2 khoảng 40 tỷ đồng, trong khi Yêu là phải xài chiêu đạt khoảng 26 tỷ đồng và Giao lộ định mệnh gần 20 tỷ đồng.

Năm 2025, Đại Nghĩa tiếp tục xuất hiện trong Âm Dương Lộ, đạt khoảng 33,8 tỷ đồng, và Tìm Xác: Ma Không Đầu, ghi nhận khoảng 42,6 tỷ đồng trong thời gian phát hành. Những con số này là doanh thu chung của các bộ phim, không phải thu nhập cá nhân của Đại Nghĩa.

Bước sang năm 2026, Đại Nghĩa tiếp tục có hai dự án điện ảnh mới. Đầu tiên là Án Mạng Karaoke, dự kiến khởi chiếu ngày 2/10/2026, thuộc thể loại hài, trinh thám và hồi hộp. Trong phim, Đại Nghĩa vào vai thầy Nguyện Giang, một nhân vật có tạo hình và tính cách khá bí ẩn, liên quan đến câu chuyện về một nhóm người tìm đến vùng núi biệt lập để chữa lành rồi vướng vào vụ án mạng.

Sau đó, Đại Nghĩa tiếp tục xuất hiện trong Mẹ Mìn, dự kiến ra rạp ngày 23/10/2026. Bộ phim mang màu sắc bí ẩn, hồi hộp, quy tụ Minh Hằng, Nhật Kim Anh, Rima Thanh Vy, Khương Lê, Phát La và Đại Nghĩa. Như vậy, chỉ trong tháng 10, nam nghệ sĩ có hai phim điện ảnh liên tiếp ra mắt.

Từ sân khấu thiếu nhi đến màn ảnh rộng, Đại Nghĩa vẫn duy trì nhịp hoạt động khá đều đặn sau hơn hai thập kỷ làm nghề. Lời chia tay với Ngày xửa ngày xưa 37 vì thế không phải dấu chấm hết, mà là sự khép lại của một mùa diễn để Đại Nghĩa tiếp tục những hành trình mới trên sân khấu và điện ảnh.