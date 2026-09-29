Tuổi 58 của Lý Hải

Lý Hải là nam ca sĩ, diễn viên và đạo diễn quen thuộc của showbiz Việt, ghi dấu ấn qua nhiều hoạt động nghệ thuật trong hơn ba thập kỷ. Bên cạnh sự nghiệp thành công, anh còn được khán giả chú ý bởi cuộc hôn nhân với Minh Hà và cuộc sống gia đình viên mãn bên 4 người con. Mới đây, Lý Hải đón sinh nhật tuổi 58.

Khoảnh khắc Lý Hải hạnh phúc đón tuổi mới bên bà xã Minh Hà cùng 4 con nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ.

Vợ chồng Lý Hải - Minh Hà cùng bốn người con xếp hàng theo chiều cao chụp ảnh mừng sinh nhật đạo diễn "Lật mặt". Trong đó, con trai lớn Rio đã soán ngôi cao nhất nhà của Lý Hải.

Minh Hà vừa là vợ đảm đang vừa là cộng sự đắc lực trong sự nghiệp rực rỡ của Lý Hải. Tuổi mới của ông xã, Minh Hà dành tặng anh chiếc bánh tự làm và chúc: "Happy birthday ba Lý Hải. Cả nhà yêu ba rất rất rất nhiều".

Nam đạo diễn cũng tự hào khoe những món quà các con tự làm mừng sinh nhật lần thứ 58. Rio, con trai đầu lòng của Lý Hải - Minh Hà, vẽ tranh gia đình và làm thiệp mừng tuổi mới của bố. Rio cao vượt bố ở tuổi 15, được khen có vẻ ngoài thư sinh và thừa hưởng nhiều nét giống bố. Cậu từng tham gia Lật mặt 8: Vòng tay nắng (2025), có nhiều cảnh trình diễn vũ đạo. Theo đạo diễn, con trai ham học hỏi, thử sức ở nhiều bộ môn như bơi lội, võ thuật, đàn piano, đang trau dồi bốn thứ tiếng: Anh, Nhật, Hàn, Trung.

Cherry tự may một chiếc túi viết tên Lý Hải để tặng bố trong sinh nhật. Cherry tên thật Hải My, vừa đón sinh nhật lần thứ 13 hồi tháng 6, ngày càng ra dáng thiếu nữ. Theo Minh Hà, con gái lớn rất ngoan ngoãn, biết nhường nhịn các em và sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật. Bé từng xuất hiện trong phim Lật mặt 8: Vòng tay nắng (2025) do bố đạo diễn.

Bé Sunny cũng làm thiệp và nhiều món đồ handmade tặng bố trong ngày đặc biệt. "Con chúc ba luôn khỏe mạnh, luôn giàu có, có một kịch bản hoàn hảo, làm phim thành công và cuối cùng là chúc ba luôn vui vẻ", cô bé viết.

Lý Hải nói món quà của cậu út Mio khiến anh "xoắn não" nhất khi phải dùng khả năng suy đoán để biết ý nghĩa của từng phần.

Theo Minh Hà, các con chuẩn bị quà sau giờ học, giữ bí mật để khiến bố bất ngờ. Trước đó, các bé cũng tự làm quà tặng cô dịp sinh nhật hồi tháng 3.