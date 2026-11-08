Những kỳ vọng 'vàng'

Mỹ Hạnh (phải) hướng dẫn cho Mỹ Linh, Mỹ Trang trong buổi tập luyện chuẩn bị cho Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2026.

Nền tảng vững chắc

Năm 2025, thể thao thành tích cao TP. Huế giành gần 750 huy chương các loại, vượt gấp đôi mục tiêu đề ra. Kết quả này có sự đóng góp của nhiều bộ môn và những VĐV đã khẳng định năng lực ở các giải đấu lớn.

Trong đó, 3 chị em Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thị Mỹ Trang và Nguyễn Thị Mỹ Linh ở môn vật tiếp tục là những gương mặt tiêu biểu với nhiều huy chương ở các giải quốc gia, khu vực, châu lục, đồng thời còn cùng giành 3 HCV tại SEA Games 33 - 2025. Góc độ rộng hơn, vật Huế cũng từng 7 lần đứng Nhất toàn đoàn nội dung vật tự do nữ tại các giải vô địch quốc gia.

Ở môn đá cầu, tháng 8/2026, bộ tứ Thùy Linh - Văn Đông - Ánh Nguyệt - Mạnh Cường cùng đồng đội ở tuyển đá cầu Việt Nam giành đến 6 HCV, 1 HCĐ tại giải vô địch thế giới tổ chức ở Cộng hòa Liên bang Đức. Thành tích này tiếp tục khẳng định vị thế của đá cầu TP. Huế trong nhóm mạnh nhất cả nước.

Dù mới phát triển và chưa chính thức thành lập bộ môn, Jujitsu đã có bước tiến nhanh đáng ghi nhận. Năm 2024, môn này giành 64 huy chương ở các giải trong nước và quốc tế; năm 2025 tiếp tục có 2 HCV, 2 HCB, 4 HCĐ tại giải trẻ châu Á. Tại giải Jujitsu Đông Nam Á năm 2026 vừa qua, Jujitsu Huế đã đóng góp 24 huy chương cho đội tuyển Việt Nam, gồm 3 HCV, 8 HCB và 13 HCĐ.

Sau khoảng 2 thập kỷ “im tiếng” ở giải vô địch quốc gia, năm 2026, Karate-do Huế trở lại với 3 HCV, 2 HCB, 4 HCĐ và vị trí thứ 3 toàn đoàn. Các HCV thuộc về Lê Minh Thuận, Hồ Đình Thuận ở nội dung đối kháng cá nhân và đồng đội. Kết quả này góp phần tạo thêm niềm tin vào khả năng tìm lại vị thế của Karate-do Huế ở đấu trường quốc gia, khu vực.

Cuộc đua không dễ dàng

Nhìn vào thành tích, vật và đá cầu có nhiều cơ sở nhất cho kỳ vọng HCV tại ĐH TT toàn quốc kỳ này. Tuy nhiên, những tấm HCV SEA Games, ASIAD và cả ở giải vô địch thế giới có được trước đó không đồng nghĩa với ưu thế ở sân chơi đỉnh cao hàng đầu cả nước.

Ở một số môn, trình độ giữa các quốc gia còn chênh lệch lớn do mức độ phát triển không đồng đều hoặc môn thi đấu mới được đưa vào chương trình SEA Games. Vì vậy, VĐV thuộc quốc gia có thế mạnh đôi khi không quá khó để giành HCV. Nhưng để có suất dự SEA Games, họ phải vượt qua cuộc cạnh tranh ngay trong nước với những đồng đội có trình độ tương đương. Bởi vậy, ở những môn này, giành suất dự SEA Games đôi khi còn khó hơn chinh phục HCV tại đấu trường khu vực, thế giới mà vật là một ví dụ.

Chính vì vậy, khi góp mặt tại ĐH TT toàn quốc, tuy Mỹ Hạnh, Mỹ Trang và Mỹ Linh có kinh nghiệm, bản lĩnh, phong độ cùng thành tích đã được khẳng định, nhưng cơ hội giành HCV còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhất là sau sáp nhập, một số tỉnh, thành có thêm lực lượng VĐV chất lượng cao. Họ có lợi thế nhất định về thể hình, thể lực so với những VĐV vốn thi đấu ở hạng cân đó.

Đá cầu cũng đứng trước thách thức tương tự. Thành tích của các tuyển thủ đá cầu TP. Huế trong màu áo đội tuyển quốc gia không bảo đảm họ sẽ dễ dàng hoàn thành chỉ tiêu 2 HCV tại ĐH khi Văn Đông, Thùy Linh, Ánh Nguyệt và Mạnh Cường phải cạnh tranh với chính những người từng cùng mình giành HCV ở giải vô địch thế giới. Cùng với đó, khoảng cách chuyên môn giữa các địa phương cũng ngày càng thu hẹp khiến cuộc cạnh tranh càng trở nên quyết liệt hơn. Trước đây, Đồng Tháp - cái nôi của đá cầu Việt Nam - thường giành 5 - 7 HCV mỗi kỳ Đại hội, nay cũng chỉ đặt mục tiêu 2 - 3 HCV là một minh chứng.

Tại ĐH kỳ này, Karate-do đặt chỉ tiêu 1 HCV, với những gương mặt được kỳ vọng là Hồ Thị Hoài Tành, Hồ Đình Thuận và Lê Minh Thuận. Theo thông tin từ “hậu trường”, 2 nhân tố mới là Văn Tình và Duy Quân biết đâu sẽ tạo bất ngờ để giúp bộ môn này vượt chỉ tiêu đề ra.

Cuối cùng là Jujitsu cùng chỉ tiêu 1 HCV được đặt lên vai Hải Yến và Thu Hương. Dù có chuyển biến trong thời gian qua nhưng thực tế trên thảm đấu, trình độ chuyên môn của 2 VĐV vẫn chưa tạo được ưu thế rõ rệt. Kết quả thi đấu có thắng, có thua, nhưng quan trọng là nhiều trận thắng chỉ với cách biệt sít sao, chưa chắc chắn giành HCV tại Đại hội.

Từ những khó khăn vừa nêu, ĐH TT toàn quốc lần thứ X - 2026 sẽ là thử thách không nhỏ với các môn thế mạnh của thể thao Huế. Dẫu vậy, không khí trên sân tập vẫn cho thấy, các VĐV Cố đô chuẩn bị cho cuộc đua tài với quyết tâm cao nhất, nỗ lực vượt qua giới hạn bản thân bởi họ hiểu rằng, thành tích giành được không chỉ là thành tích cá nhân mà còn là màu cờ sắc áo, là niềm tự hào của thể thao TP. Huế.