Nhiều dấu ấn nổi bật

Trong ngày thi đấu 26/11, kình ngư Võ Thị Mỹ Tiên (Tây Ninh) xuất sắc giành thêm 2 Huy chương Vàng ở nội dung 200m tự do nữ với thành tích 2 phút 01 giây 29 và 200m ếch nữ với thành tích 2 phút 34 giây 31. Sau 5 ngày tranh tài, Vận động viên Võ Thị Mỹ Tiên đã xuất sắc giành 8 huy chương vàng (cá nhân), 2 huy chương bạc và phá 3 kỷ lục Đại hội.

Kình ngư Võ Thị Mỹ Tiên vượt qua chính thần tượng Ánh Viên để giành tấm Huy chương Vàng nội dung 200m tự do nữ, xuất sắc dành 08 Huy chương vàng và phá 3 kỷ lục Đại hội

Môn bơi còn ghi nhận thành tích ấn tượng của Nguyễn Thúy Hiền với 7 HCV (4 cá nhân, 3 tiếp sức). Trong đó, tượng đài làng bơi Việt Nam Nguyễn Thị Ánh Viên là trường hợp đặc biệt khi trở lại thi đấu sau 4 năm vẫn tỏa sáng với 5 HCV (2 cá nhân, 3 tiếp sức).

Ở môn Bắn súng, xạ thủ Phạm Quang Huy (Hải Phòng) tiếp tục khẳng định vị thế ở nội dung súng ngắn khi giành 3 HCV cá nhân. Tay vợt Nguyễn Thùy Linh (Đồng Nai) ghi dấu ấn với tấm HCV đơn nữ tại kỳ Đại hội thứ ba liên tiếp. Trong khi đó, Nguyễn Thị Hương (Hải Phòng) và Nguyễn Thị Thật (An Giang) thể hiện phong độ vượt trội khi cùng giành 4 HCV ở các môn canoeing và xe đạp đường trường.

Sôi động các cuộc tranh tài ngày 27/11

Không khí thi đấu sôi động tại nhiều nhà thi đấu thu hút đông đảo người hâm mộ đến theo dõi, cổ vũ. Bên cạnh những kết quả tích cực, Đại hội cũng đặt ra yêu cầu tăng cường đầu tư, đào tạo và phát triển lực lượng vận động viên kế cận cho thể thao Việt Nam.

Đông đảo khán giả đến theo dõi và cổ vũ các vận động viên, tạo nên bầu không khí sôi động tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Ngày 27/11, Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 tiếp tục diễn ra sôi nổi với nhiều nội dung tranh tài hấp dẫn. Tâm điểm trong ngày là các nội dung chung kết môn Điền kinh, Bơi, Taekwondo, đấu kiếm, xe đạp, billiards và cầu mây bãi biển. Bên cạnh đó, các môn bắn cung, bắn súng, bóng đá nữ, futsal, bóng rổ, quần vợt, boxing, Wushu, Pencak Silat, đá cầu, golf, rowing, triathlon và cờ tướng tiếp tục diễn ra.

Theo bảng tổng sắp huy chương tính đến trưa ngày 27/11, đoàn TP.HCM tiếp tục dẫn đầu với 86 huy chương vàng, 60 huy chương bạc và 90 huy chương đồng. Xếp thứ hai là đoàn Hà Nội với 64 HCV, tiếp đến là Quân đội với 37 HCV, Công an nhân dân với 29 HCV và Hải Phòng với 25 HCV.

Với nhiều nội dung bước vào vòng chung kết trong ngày 27/11, cuộc cạnh tranh huy chương giữa các đoàn được dự báo sẽ tiếp tục diễn ra quyết liệt.