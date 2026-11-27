Theo đó, vận động viên Kha Trung Tín (đoàn thể thao Cần Thơ) đạt thành tích 16,6m để giành huy chương vàng nội dung đẩy tạ nam. Đây cũng là tấm huy chương vàng đầu tiên được trao ở các nội dung thi đấu trong sân của môn điền kinh tại Đại hội. Đối với nội dung nhảy xa nữ, vận động viên Trần Thị Loan (đoàn thể thao Đà Nẵng) giành huy chương vàng với thành tích 6,23m, chỉ hơn người về nhì đúng 1cm. Còn trên đường chạy 3.000m vượt chướng ngại vật nữ, vận động viên Nguyễn Thị Oanh đã về đích đầu tiên với thành tích 10 phút 34,98 giây.

Điền kinh là môn có nhiều bộ huy chương nhất, đồng thời là tâm điểm của Đại hội trong nửa chặng đường cuối, ảnh hưởng đến thứ tự các đoàn thể thao trên bảng tổng sắp huy chương.

Các nội dung điền kinh diễn ra sôi nổi trong buổi sáng 27-11.

Môn quần vợt cũng diễn ra các cặp đấu hấp dẫn.

Cũng trong buổi sáng, khán giả điền kinh chứng kiến bất ngờ ở cự ly chạy 100m nam khi vận động viên Ngần Ngọc Nghĩa (đoàn Công an nhân dân) bị loại ở bán kết do phạm quy thi đấu. Trước đó, vận động viên này từng giành huy chương vàng 100m nam vào các năm 2018 và 2022. Trong đó, thành tích 10 giây 35 vào năm 2022 của anh đang là kỷ lục quốc gia vừa là kỷ lục Đại hội.

Các vận động viên đoàn thể thao Quân đội tham gia tranh tài những nội dung môn bắn súng.

Bên cạnh đó, các nội dung thi: Chạy 100m nam, chạy 100m nữ, nhảy cao nữ… cũng diễn ra hấp dẫn, xác định được những vận động viên xuất sắc vào chung kết. Ngày thi đấu còn tập trung vào loạt trận bán kết đối kháng ở môn võ cổ truyền, pencak silat… Các môn bắn súng, taekwondo, boxing, đá cầu trong nhà, quần vợt tiếp tục thi đấu sôi nổi các nội dung tranh chấp huy chương.

Trên bảng tổng sắp huy chương, tính đến hết ngày 26-11, đoàn TP Hồ Chí Minh tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu với 86 huy chương vàng, 61 huy chương bạc và 90 huy chương đồng; xếp thứ hai là đoàn Hà Nội và đoàn thể thao Quân đội đứng thứ ba.