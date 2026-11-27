Vinicius ghi 5 bàn cho tuyển Brazil trước khi trở về Madrid và mở tài khoản tại Champions League mùa này.

Phút 86 trận gặp PSV ở Champions League hôm 25/11, Vinicius vừa ghi bàn đã thấy Jude Bellingham và Kylian Mbappe đến ôm mình. Mbappe còn ngoái lại, liên tục vẫy tay gọi những đồng đội phía sau. Dean Huijsen cũng ra hiệu giục mọi người nhập cuộc. Chỉ một thoáng, Vinicius đã đứng giữa vòng tay cả đội.

Sau trận, Mbappe trao lại cho Vinicius phần thưởng Cầu thủ hay nhất trận. Còn khi kể về đêm ấy, tiền đạo người Brazil nhắc trước tiên đến cách đồng đội chia vui. “Tôi rất cần bàn thắng này. Thấy mọi người ăn mừng như thế, tôi vui lắm. Chúng tôi là một gia đình”, anh viết trên Instagram.

Bàn thắng Vinicius chờ suốt 91 ngày

Vinicius mất 91 ngày để ghi bàn trở lại cho Real Madrid. Pha lập công trước PSV mới là bàn đầu tiên của anh tại Champions League mùa này. Sau 1.005 phút trên mọi đấu trường, số 7 có 2 bàn và 3 kiến tạo. Với một cầu thủ từng giúp Real định đoạt những trận đấu lớn ở châu Âu, chừng ấy đủ giải thích vì sao Mbappe muốn tất cả chạy đến bên anh.

Thực ra, Vinicius đã tìm lại cảm giác ghi bàn từ đợt tập trung tuyển Brazil, nơi anh có tới 5 pha lập công. Trở về Madrid, anh góp dấu giày vào cả hai bàn của Real trước Celta Vigo. Đến trận gặp PSV, sau hiệp một chật vật, Vinicius có một pha kiến tạo đẹp mắt trong màn ngược dòng của đội nhà rồi tự mình ghi bàn ở phút 86.

Mbappe và Bellingham ôm Vinicius sau bàn thắng chấm dứt 91 ngày tịt ngòi của tiền đạo người Brazil trong màu áo Real Madrid.

Trên khán đài Bernabeu, những tiếng huýt sáo từng nhắm vào Vinicius đã nhường chỗ cho tiếng vỗ tay. Bên ngoài sân, một cổ động viên nói với AS về lý do anh vẫn dành tình cảm cho số 7: “Cậu ấy đã mang về cho chúng tôi hai chức vô địch Champions League. Cậu ấy là ngôi sao của chúng tôi”.

Bellingham lại nhìn Vinicius từ góc độ của người gặp anh mỗi ngày. “Tôi thích cách Vini chơi bóng, nhưng tôi còn quý con người cậu ấy hơn”, tiền vệ người Anh chia sẻ. “Vini là cầu thủ có người thích, có người không. Cậu ấy cần đồng đội ủng hộ. Vì thế, chúng tôi luôn ở bên cậu ấy”.

Cách Mourinho đặt niềm tin vào Vinicius

Jose Mourinho hiểu rõ Vinicius có thể nguy hiểm đến mức nào, bởi chính ông từng trả giá. Trước trận gặp PSV, HLV người Bồ Đào Nha nhắc lại một buổi tối ở Bernabeu mùa trước, khi ông còn dẫn dắt Benfica. Đội khách đang lấn lướt, khán đài lặng ngắt.

Rồi Vinicius ghi bàn và định đoạt cả cặp đấu. “Tôi muốn thấy một Vinicius như thế”, Mourinho nói.

Mong muốn ấy không đồng nghĩa với một suất đá chính mặc định. Trong 6 trận đầu, Mourinho dùng Vinicius tới 530 trên 540 phút có thể, chỉ cho anh nghỉ đúng 10 phút. Ở 8 trận kế tiếp mà anh đủ điều kiện thi đấu, con số giảm còn 475 trên 720 phút, tương đương 65,9%. Vinicius có hai lần vào sân từ ghế dự bị, trong lúc Diomande ngày càng chơi tốt.

Mourinho nhiều lần công khai ủng hộ Vinicius dù số phút thi đấu của anh giảm so với đầu mùa.

Theo AS, Mourinho vẫn thường xuyên nói chuyện riêng với Vinicius để anh hiểu HLV còn tin mình. Một nguồn tin ở trung tâm huấn luyện Valdebebas mô tả ông “nghiêm khi cần nghiêm, nhưng rất tình cảm mỗi khi Vini cần chỗ dựa”. Vinicius cũng thừa nhận trong đợt về tuyển Brazil rằng chính anh cần thay đổi.

Bàn thắng trước PSV chưa đủ để khẳng định Vinicius đã trở lại thời đỉnh cao. Song lần đầu tiên sau ba tháng, anh được nghe khán giả Bernabeu reo tên mình vì một bàn thắng. Và trước khi kịp chạy về phía họ, anh đã thấy Mbappe gọi cả đội đến bên mình.