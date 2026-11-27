Islam Makhachev sẽ không bảo vệ đai vào đầu năm 2027.

"Makhachev đang làm đình trệ cả hạng cân. UFC hãy tước đai vô địch của cậu ta đi", Tyron Woodley nêu quan điểm. Cựu vương người Mỹ cho rằng việc Islam Makhachev không chịu thượng đài vào đầu năm 2027 khiến hạng bán trung của UFC rơi vào tình trạng "tắc nghẽn".

Ý kiến của Woodley nhận được không ít sự tán thành. Nhiều người hâm mộ MMA khó chịu vì Islam Makhachev không giữ lời. Sau trận đấu gần nhất, võ sĩ người Nga khẳng định rằng mình sẵn sàng bảo vệ đai vào tháng 1/2027. Song, anh từ chối thượng đài với ứng viên Carlos Prates.

Để giải quyết tình trạng này, chủ tịch Dana White cùng các cộng sự phải nghĩ ra một phương án mang tính tạm thời. Đó là sắp xếp Carlos Prates đấu với Michael Morales tại sự kiện UFC 336 sẽ diễn ra vào ngày 30/1 tới ở Canada.

Hai ứng viên này sẽ tranh đai bán trung "tạm quyền". Và đương nhiên người thắng sẽ được chạm trán Islam Makhachev sau đó để thống nhất danh hiệu bá chủ hạng bán trung.

Tuy nhiên, cũng có những người phản bác lại ý kiến của Tyron Woodley để bảo vệ Makhachev. Họ cho rằng anh mới bảo vệ đai thành công trước Ian Machado Garry tại UFC 330 vào ngày 15/8. Thế nên việc thúc ép Makhachev quay lại sớm là điều vô lý.

Về phần Tyron Woodley, sau khi giải nghệ sự nghiệp võ thuật tổng hợp năm 2021 ở tuổi 39, anh chuyển sang thi đấu quyền anh và vật tự do nhưng không gặt hái thành công.

Đỉnh cao của Woodley là ở giai đoạn từ 2016 đến 2018, khi anh giành đai vô địch hạng bán trung UFC và bảo vệ được danh hiệu đến bốn lần.