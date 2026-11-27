Araujo được MU quan tâm.

Theo Sport Witness, MU theo dõi Araujo trong nhiều tháng và có thêm cơ hội trực tiếp đánh giá cầu thủ này ở trận hòa Sporting Lisbon 2-2 hôm 26/11. Màn trình diễn của hậu vệ 26 tuổi khiến ban lãnh đạo đội bóng Anh càng quyết tâm theo đuổi thương vụ.

Araujo đá chính 14 trong tổng số 15 trận mùa này và chơi trọn 90 phút trước MU. Anh còn để lại dấu ấn với pha kiến tạo giúp Luis Suarez mở tỷ số ở phút 33. Sau màn thể hiện đó, đội chủ sân Old Trafford thêm tin tưởng vào khả năng đáp ứng yêu cầu chuyên môn của tuyển thủ Uruguay.

Đáng chú ý, sự quan tâm giữa hai bên được cho là có tính chất hai chiều. Người đại diện của Araujo sẵn sàng xem xét khả năng đưa thân chủ chuyển sang Ngoại hạng Anh trong kỳ chuyển nhượng mùa đông.

MU bắt đầu để mắt đến hậu vệ này từ tháng 4, khi nhiều đội bóng Premier League cũng theo dõi. Dù vậy, Sporting chấm dứt những đồn đoán bằng việc gia hạn hợp đồng với Araujo đến năm 2030 hồi tháng 8, kèm điều khoản giải phóng lên tới 80 triệu euro.

Theo nguồn tin trên, Sporting có thể chấp nhận để Araujo ra đi nếu nhận được khoảng 50-60 triệu euro. Đây là mức phí thấp hơn đáng kể so với điều khoản giải phóng hợp đồng, nhưng vẫn là khoản đầu tư không nhỏ đối với MU.

Nhu cầu bổ sung hậu vệ trái của đội bóng Anh xuất phát từ tình trạng nhân sự thiếu hụt. Luke Shaw liên tục gặp vấn đề thể lực và vắng mặt 8 trận gần nhất vì chấn thương cơ. Trong khi đó, Harry Amass là lựa chọn đáng chú ý còn lại ở vị trí này.

Khi Shaw vắng mặt, MU phải sử dụng Diogo Dalot trái sở trường, còn Pochettino thử nghiệm Lisandro Martinez ở cánh trái. Nhà cầm quân người Argentina vì thế muốn có một hậu vệ trái đúng nghĩa để ổn định hệ thống phòng ngự.