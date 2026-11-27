Ngay sau trận đấu, huấn luyện viên Cristiano Roland đã bật khóc nghẹn ngào trong vòng tay các học trò, còn những nhân tố nổi bật như Chu Ngọc Nguyễn Lực cũng không thể kìm được những giọt nước mắt tiếc nuối.

Khát khao tạo nên kỳ tích trong lần đầu bước ra biển lớn là có thật. Nhưng khi cảm xúc lắng xuống, trận thua trước đại diện châu Phi giống như một tấm gương phản chiếu chân thực nhất, buộc người hâm mộ và những người làm bóng đá Việt Nam phải nhìn thẳng vào một câu hỏi lớn: Bóng đá Việt Nam thực sự đang ở đâu trên bản đồ thế giới?