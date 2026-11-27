U17 Fiji khép lại hành trình tại World Cup 2026 bằng thất bại 0-8 trước Trung Quốc. Kết quả này khiến đội bóng châu Đại Dương kết thúc vòng bảng với 3 trận toàn thua, không ghi được bàn nào và phải nhận tới 29 bàn thua.

Đáng chú ý, hiệu số -29 của Fiji đã vượt qua kỷ lục -24 mà New Caledonia thiết lập tại U17 World Cup 2023, trở thành đội có hiệu số bàn thắng bại thấp nhất trong lịch sử giải đấu.

U17 Fiji nhận đến 29 bàn thua tại World Cup 2026.

Trước trận thua Trung Quốc, U17 Fiji đã nhận thất bại 0-6 trước Morocco ở ngày ra quân. Đến lượt trận thứ hai, đội bóng này tiếp tục để thua Tây Ban Nha với tỷ số 0-15, một trong những trận đấu có cách biệt lớn nhất lịch sử U17 World Cup.

Đây cũng là lần thứ hai liên tiếp U17 Fiji tham dự World Cup nhưng không thể ghi bàn. Tại giải đấu năm 2025, đội tuyển này cũng toàn thua cả 3 trận, để thủng lưới 20 lần và kết thúc vòng bảng với hiệu số -20.

Sau hai kỳ World Cup liên tiếp, Fiji đã nhận tổng cộng 49 bàn thua sau 6 trận mà không có nổi một pha lập công. Tuy nhiên, Fiji không phải trường hợp duy nhất phải nhận những thất bại nặng nề tại U17 World Cup.

Ở giải đấu năm 2023, U17 New Caledonia từng để thua Anh 0-10, Brazil 0-9 và Iran 0-5. Đại diện châu Đại Dương kết thúc vòng bảng với 24 bàn thua và không ghi được bàn thắng nào. Đến World Cup 2025, New Caledonia tiếp tục nhận thất bại 0-16 trước Morocco. Đây là trận đấu có cách biệt lớn nhất trong lịch sử giải đấu.

Tại U17 World Cup 2026, ngoài Fiji, một số đội tuyển khác cũng gặp nhiều khó khăn khi phải đối đầu với những đối thủ mạnh hơn. Cụ thể, U17 Cuba để thủng lưới 21 lần sau 3 trận vòng bảng. Trong khi đó, Jamaica nhận 15 bàn thua và New Caledonia cũng phải vào lưới nhặt bóng 13 lần.

Việc nhiều đội tuyển nhận những thất bại với cách biệt lớn đặt ra câu hỏi về sự cân bằng trình độ tại U17 World Cup, đặc biệt sau khi FIFA quyết định mở rộng quy mô giải đấu. Kể từ năm 2025, số đội tham dự World Cup U17 được nâng từ 24 lên 48. Thể thức mới giúp nhiều nền bóng đá có cơ hội góp mặt tại sân chơi thế giới, thay vì chỉ tập trung vào những quốc gia có thành tích nổi bật.

Không thể phủ nhận việc mở rộng số đội tham dự mang lại những lợi ích nhất định đối với sự phát triển của bóng đá trẻ. Với những quốc gia ít có cơ hội tham dự các giải đấu lớn, World Cup là môi trường để các cầu thủ trẻ được đối đầu với những đối thủ có trình độ chuyên môn cao hơn.

Thông qua các trận đấu này, họ có thể tích lũy kinh nghiệm, nhận ra những hạn chế về kỹ thuật, thể lực và chiến thuật để tiếp tục hoàn thiện bản thân. Tuy nhiên, khi khoảng cách trình độ quá lớn, giá trị chuyên môn của những cuộc đối đầu cũng trở thành vấn đề cần xem xét.

Một trận đấu kết thúc với tỷ số 15-0 hay 16-0 khó có thể tạo ra sự cạnh tranh cân bằng giữa hai đội. Với những đội tuyển vượt trội như Tây Ban Nha hay Morocco, việc liên tục ghi bàn trước đối thủ yếu hơn nhiều không mang lại nhiều cơ hội kiểm chứng khả năng thi đấu trong điều kiện chịu sức ép.

Ngược lại, với những đội như Fiji, việc liên tục phải phòng ngự và nhận nhiều bàn thua cũng khiến các cầu thủ gặp khó khăn trong việc triển khai lối chơi và thể hiện khả năng của mình. Điều này cho thấy cơ hội tham dự World Cup và khả năng cạnh tranh tại giải đấu là hai vấn đề khác nhau.

Tuy nhiên, cũng không thể chỉ dựa vào một vài thất bại nặng nề để đánh giá toàn bộ hiệu quả của việc mở rộng giải đấu. Bởi mục tiêu của FIFA còn là tạo điều kiện để bóng đá trẻ phát triển tại nhiều quốc gia và khu vực. Vì vậy, vấn đề đặt ra là làm thế nào để cơ hội tham dự World Cup đi cùng với việc nâng cao chất lượng đào tạo và khả năng cạnh tranh của các đội tuyển.