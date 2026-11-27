Ngày thi đấu 26.11 ghi nhận nhiều cuộc tranh tài hấp dẫn ở các môn bắn súng, bơi, đấu kiếm, taekwondo và xe đạp. Trong đó, TP.HCM tiếp tục duy trì phong độ ổn định, tích lũy thêm những tấm huy chương quan trọng để củng cố ngôi đầu.

Các kình ngư TP.HCM được kỳ vọng sẽ tiếp tục mang về huy chương trong ngày thi đấu cuối (27.11) của môn bơi

Ở môn bắn súng, Phạm Quang Huy mang về HCV nội dung 25m súng ngắn tiêu chuẩn cá nhân cho Hải Phòng, còn TP.HCM chiến thắng ở nội dung đồng đội. Ngô Văn Hậu tiếp tục giúp Hải Phòng giành HCV 10m súng trường hơi di động tiêu chuẩn cá nhân nam.

Hà Nội cũng có thêm những chiến thắng ở nội dung đồng đội và 10m súng trường hơi hỗn hợp đồng đội.

Môn bơi tiếp tục đóng góp nhiều huy chương cho các đoàn. TP.HCM giành thêm 2 HCV, trong đó đáng chú ý là thành tích phá kỷ lục Đại hội ở nội dung tiếp sức 4x100m hỗn hợp nam của Lương Jeremie cùng đồng đội.

Ở môn taekwondo, TP.HCM thể hiện ưu thế với 3 HCV, trong khi Hà Nội có thêm 2 lần lên bục cao nhất. Đấu kiếm chứng kiến Công an nhân dân giành HCV và HCB kiếm liễu cá nhân nữ.

Bảng xếp hạng huy chương sau ngày thi đấu 26.11

Đáng chú ý, Trần Khởi Minh, tay đua mới 15 tuổi của Vĩnh Long, giành HCV 4km tính giờ cá nhân nam. Vĩnh Long còn có thêm chiến thắng ở nội dung 500m tốc độ nam nhờ Đặng Văn Pháp.

Trên bảng tổng sắp, TP.HCM dẫn đầu với 86 HCV, 60 HCB và 90 HCĐ, đạt tổng cộng 236 huy chương. Hà Nội xếp thứ hai với 64 HCV, 54 HCB và 65 HCĐ.

Quân đội đứng thứ ba với 37 HCV, tiếp theo là Công an nhân dân (29 HCV), Hải Phòng (25 HCV) và Cần Thơ (20 HCV).

Đại hội vẫn còn nhiều nội dung chung kết phía trước, nhưng với lợi thế sân nhà và khoảng cách đáng kể hiện tại, TP.HCM đang nắm ưu thế lớn trong cuộc đua nhất toàn đoàn.