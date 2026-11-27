Bóng đá Việt Nam không còn chỉ biết phòng ngự và chịu trận

Theo dõi các em ở giải đấu này với một cảm xúc khá đặc biệt. Có lẽ các cầu thủ đều ở độ tuổi của những đứa con mình. Nhìn những gương mặt còn non trẻ, những giọt nước mắt sau trận đấu, những khoảnh khắc ăn mừng bàn thắng và cả những phút giây kiệt sức trên sân cỏ Qatar, vừa thương, vừa tự hào.

U17 Việt Nam khi giành vé dự U17 World Cup 2026 - Ảnh: VFF

Hành trình này không đơn thuần là một giải đấu bóng đá trẻ. Đây là một cuộc kiểm chứng về năng lực, thể trạng, tư duy chơi bóng và cả khả năng chịu đựng áp lực của một thế hệ cầu thủ mới của Việt Nam.

Điều rất dễ nhận thấy đó là khoảng cách với bóng đá thế giới không phải bức tường không thể vượt qua.

Nhìn lại ba trận đấu tại bảng G, U17 Việt Nam hòa New Zealand 3-3, thua Bỉ 2-3 và thua Mali 0-2, tối 26/11. Giành 1 điểm, đứng thứ 3 bảng đấu và dừng bước. Nếu chỉ nhìn vào kết quả, đó không phải thành tích khiến chúng ta có thể nói về một kỳ tích.

Trước Bỉ, chúng ta có 2 bàn thắng. Trước New Zealand, khi các cầu thủ bị dẫn trước rồi các em kiên trì tìm lại bàn gỡ, đặc biệt là bàn thắng ở phút bù giờ cuối cùng. Đó là tinh thần không đầu hàng, là khả năng tổ chức lối chơi và là niềm tin rằng mình có thể tạo ra khác biệt trước những đối thủ đến từ các nền bóng đá rất phát triển.

Điều đáng nói hơn, U17 Việt Nam không còn phụ thuộc hoàn toàn vào cách đá phòng ngự số đông, chờ đợi đối thủ mắc sai lầm rồi tìm cơ hội phản công như hình ảnh quen thuộc trước đây.

Chúng ta đã nhìn thấy các em sẵn sàng đôi công với những pha phối hợp có ý đồ, những tình huống xử lý bóng tự tin, khả năng chuyển trạng thái và những cá nhân biết tạo ra đột biến. Tuy nhiên, trận đấu với Mali là một lời nhắc nhở rất rõ về khoảng cách thể lực, tốc độ, sức mạnh và cường độ thi đấu.

rận đấu cuối cùng với Mali cho thấy rõ một điều: Chúng ta không thể chỉ trông chờ vào may mắn. Đội bóng châu Phi không chỉ mạnh về thể hình, thể lực mà còn cho thấy tốc độ xử lý, khả năng di chuyển không bóng, pressing và tổ chức chiến thuật rất đáng nể. Có những thời điểm, cách họ phối hợp và luân chuyển bóng khiến người xem liên tưởng đến một trận đấu được lập trình sẵn. Như bình luận viên nói, là như đang xem trận bóng đá điện tử.

Đặc biệt, Mali đã cho thấy cách một đội bóng mạnh khai thác điểm yếu của đối phương. Họ không cần phải thắng từng cuộc đối đầu với tất cả cầu thủ Việt Nam. Họ chỉ cần kiểm soát những mắt xích có khả năng tạo đột biến, khóa các hướng chuyền bóng và buộc chúng ta phải tìm một phương án khác.

Từ trận đấu với Mali, một nhân tố đáng chú ý chính là cầu thủ số 10 - Nguyễn Lực.

Nguyễn Lực: Tài năng cần được bảo vệ bằng sự trưởng thành

Không cần phải nói quá nhiều về tài năng của cậu bé này. Những gì Lực thể hiện ở những trận đấu trước đó đã chứng minh em là một trong những nhân tố đáng chú ý nhất của U17 Việt Nam.

Cầu thủ số 10 - Nguyễn Lực ăn mừng sau khi ghi bàn cho U17 Việt Nam. Ảnh: VFF

Một cầu thủ có kỹ thuật, khả năng tạo đột biến, sự táo bạo và đặc biệt là không ngại đối đầu. Bàn thắng từ tình huống đá phạt vào lưới New Zealand là một minh chứng. Lực có những phẩm chất mà không phải cầu thủ trẻ nào cũng sở hữu.

Trận đấu với Mali cho chúng ta thấy một khía cạnh khác của Nguyễn Lực. Khi bị đối phương theo sát, thậm chí bố trí 2, 3 cầu thủ để hạn chế không gian hoạt động, Lực gần như không còn phát huy được những phẩm chất quen thuộc. Những pha xử lý thiếu hiệu quả, quả đá phạt ở cự ly khoảng 25m đưa bóng đi vọt xà, những thời điểm di chuyển có phần chậm chạp và những biểu hiện xuống sức khiến người xem không khỏi tiếc nuối.

Hình ảnh được lan truyền trên mạng xã hội về việc Nguyễn Lực trao đổi với ban huấn luyện rằng mình không còn chạy nổi nữa. Có thể em đã thực sự kiệt sức. Có thể áp lực từ đối phương, sự bế tắc trong lối chơi và những kỳ vọng đặt lên vai một cầu thủ mang áo số 10 đã khiến em không còn giữ được trạng thái tốt nhất.

Chúng ta không thể chỉ nhìn vài hình ảnh trên truyền hình để kết luận về thái độ hay tinh thần thi đấu của một cầu thủ mới 17 tuổi. Nhưng những biểu hiện ấy là điều đáng để em và những người có trách nhiệm đồng hành cùng em nhìn lại.

Một cầu thủ lớn không chỉ được nhận diện qua những khoảnh khắc hay trận đấu tỏa sáng. Cậu ấy còn được nhận diện qua cách đối diện với những ngày mình không thể tỏa sáng.

Cũng có một chút băn khoăn về việc Lực được giữ lại sân đến hết trận trong bối cảnh em đã bộc lộ dấu hiệu xuống sức và đội bóng gặp nhiều khó khăn. Dĩ nhiên, chỉ ban huấn luyện mới nắm rõ tình trạng thể lực, ý đồ chiến thuật và những tính toán chuyên môn của mình. Không thể từ bên ngoài để khẳng định quyết định thay người là đúng hay sai.

Nhưng ở góc độ phát triển cầu thủ trẻ, đôi khi một quyết định thay người đúng lúc còn có giá trị giáo dục không kém một lời động viên. Với Nguyễn Lực cần hiểu rằng đội bóng không được xây dựng để phục vụ riêng một cá nhân, dù cá nhân ấy tài năng đến đâu. Khi một cầu thủ không còn đủ thể lực hoặc không còn phù hợp với yêu cầu chiến thuật, những người khác phải có cơ hội bước vào sân. Bóng đá là tập thể. Không ai có thể trở thành người hùng trong mọi trận đấu. Và một cầu thủ giỏi phải biết chấp nhận cả việc mình được thay ra.

Đừng chỉ đầu tư khi các em mang về thành tích

Ở tuổi 17, điều một cầu thủ cần nhất không phải là được xem như một ngôi sao, mà là được sống đúng với tuổi trẻ, được học hỏi, được sửa sai và được rèn luyện trong một môi trường lành mạnh. Đừng để những lời khen hôm nay trở thành áp lực hoặc khiến một tài năng trẻ nghĩ rằng mình đã đủ giỏi.

Mong gia đình Nguyễn Lực sẽ là những người đồng hành tỉnh táo nhất. Hãy động viên khi con thành công, nhưng cũng phải nhắc nhở khi con có biểu hiện chủ quan. Đừng chỉ vui với những lời tung hô, những bàn thắng đẹp hay những lời khen ngợi trên mạng xã hội.

HLV Cristiano Roland cùng toàn thể Ban huấn luyện, những người đã đồng hành, chuẩn bị và đưa các cầu thủ trẻ Việt Nam đến với sân chơi lớn nhất thế giới ở cấp độ U17 đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Có thể chúng ta chưa đạt được mục tiêu đi tiếp. Nhưng những gì HLV trưởng và Ban huấn luyện đã làm được không chỉ nằm ở 3 trận đấu tại Qatar.

Các cầu thủ trẻ hiểu rằng họ có thể tự tin đối đầu với những đối thủ đến từ các nền bóng đá mạnh. Giúp các em nhận ra giới hạn của mình ở đâu, cần cải thiện điều gì và phải làm thế nào để tiến xa hơn.

Sau trận thua Mali, HLV Cristiano Roland đã nhấn mạnh rằng ông tự hào về các học trò, đồng thời mong muốn các em tiếp tục rèn luyện, thi đấu nhiều hơn và nhận được sự đầu tư xứng đáng hơn.

Đây cũng là điều mà người hâm mộ rất mong mỏi mỗi lần chúng ta xuất hiện các nhân tố mới. Sau giải đấu này, các em cần có thêm những giải đấu chất lượng, những môi trường huấn luyện chuyên nghiệp, chế độ dinh dưỡng, y học thể thao, sự chăm sóc thể lực và đặc biệt là một lộ trình phát triển dài hạn.