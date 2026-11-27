Trận đấu được tổ chức vào ngày 20/12 tại La Bombonera, sân nhà của Boca Juniors, nơi Tevez khởi đầu và khép lại sự nghiệp cầu thủ. Ban tổ chức vừa lên tiếng chính thức xác nhận sự góp mặt của người đồng đội cũ Messi.

Đây sẽ là dịp để người hâm mộ Argentina được chứng kiến Messi và Tevez sát cánh bên nhau sau nhiều năm. Bộ đôi này từng có 47 trận thi đấu cùng nhau trong màu áo đội tuyển quốc gia, trong đó có 2 kỳ World Cup 2006 và 2010.

Cuộc tái ngộ càng trở nên ý nghĩa khi ngôi sao sở hữu 8 Quả bóng Vàng cũng vừa có trận đấu chia tay đội tuyển Argentina hồi tháng 10.

Lionel Messi và Carlos Tevez thời còn là đồng đội trong màu áo tuyển Argentina. Ảnh: AFP.

Không chỉ Messi, sự kiện của Tevez còn quy tụ được hàng loạt tên tuổi lừng lẫy từng là đồng đội của anh tại các CLB lớn ở châu Âu.

Cựu trung vệ Rio Ferdinand từng cùng Tevez giành 2 chức vô địch Ngoại hạng Anh và 1 chức vô địch Champions League trong màu áo Man Utd.

Trong khi đó, cựu danh thủ Sergio Aguero không chỉ cùng Tevez đưa Man City lên ngôi vô địch Ngoại hạng Anh mùa 2011-2012 mà còn là đồng đội của anh ở tuyển Argentina.

Thủ môn huyền thoại Gianluigi Buffon (Ý), người từng có 2 mùa giải sát cánh với Tevez tại Juventus, cũng xác nhận tham dự.

Ngoài ra, danh sách khách mời còn có những gương mặt quen thuộc của bóng đá Argentina như Juan Roman Riquelme, Martin Palermo và Leandro Paredes.

Tevez, 42 tuổi, từng ghi 84 bàn tại Ngoại hạng Anh trong màu áo West Ham, Man Utd và Man City. Cựu tuyển thủ Argentina tuyên bố giải nghệ vào tháng 6/2022, một năm sau khi rời Boca Juniors.

Điều người hâm mộ đặc biệt chờ đợi lúc này là khả năng Messi và Cristiano Ronaldo cùng xuất hiện trên sân La Bombonera.

Tevez từng bày tỏ mong muốn 2 siêu sao hàng đầu thế giới thi đấu ở 2 đội khác nhau trong trận cầu chia tay sự nghiệp của mình. Tuy nhiên, đến nay cựu đồng đội của Tevez tại Man Utd vẫn chưa xác nhận tham dự.