Sau khi kết thúc hành trình tại World Cup 2026, HLV Cristiano Roland đã có những chia sẻ về màn trình diễn của U17 Việt Nam. Dù đánh giá cao tinh thần thi đấu của các học trò, nhà cầm quân người Brazil thừa nhận thể trạng vẫn là vấn đề cần được cải thiện nếu muốn cạnh tranh với những đối thủ hàng đầu thế giới.

HLV Roland động viên các cầu thủ U17 Việt Nam sau trận đấu với Mali (Ảnh: VFF).

“Thể trạng là vấn đề chúng ta cần cùng nhau nhìn nhận lại, không phải trách nhiệm của riêng cá nhân tôi. Đây là bức tranh chung của bóng đá Việt Nam hiện tại. Ở cương vị HLV, nhiệm vụ của tôi là động viên các cầu thủ nỗ lực hết sức trong điều kiện thể trạng hiện có.

Tôi cũng mong những người quan tâm và đầu tư cho bóng đá sẽ tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này, dành sự quan tâm và đầu tư nhiều hơn để giúp cầu thủ Việt Nam phát triển tốt nhất, hướng đến những mục tiêu chung trong tương lai”, HLV Cristiano Roland chia sẻ.

Theo chiến lược gia người Brazil, những hạn chế về thể trạng không phải vấn đề riêng của U17 Việt Nam mà cần được nhìn nhận trong công tác phát triển cầu thủ trẻ. Ông cho rằng dinh dưỡng và chế độ tập luyện là hai yếu tố cần được quan tâm nhiều hơn. Bên cạnh việc đầu tư bài bản về dinh dưỡng, đội ngũ huấn luyện cũng cần lựa chọn những phương pháp phù hợp để giúp cầu thủ phát triển tốt nhất.

Sau 3 lượt trận, U17 Việt Nam chỉ có 1 điểm và đứng thứ ba tại bảng G World Cup 2026. Với thành tích này, đoàn quân áo đỏ không thể lọt vào nhóm những đội hạng ba có thành tích tốt nhất và dừng chân sau vòng bảng.

Dù không hoàn thành mục tiêu đi tiếp, U17 Việt Nam vẫn có những màn trình diễn đáng ghi nhận trong lần đầu tiên tham dự sân chơi thế giới. Đặc biệt, các cầu thủ trẻ Việt Nam đã ghi được 5 bàn thắng sau hai trận đầu tiên trước Bỉ và New Zealand. Tuy nhiên, đội cũng để thủng lưới 8 lần sau ba trận.

Trước những kết quả không như mong đợi, HLV Cristiano Roland cho rằng các học trò đã thể hiện sự quyết tâm và nỗ lực trong suốt giải đấu.

“Tôi chỉ muốn gửi một thông điệp đến các cầu thủ của mình, đó là tôi rất tự hào và họ xứng đáng được tuyên dương. Điều rất quan trọng ở thời điểm này là chúng ta có thể nhìn lại chặng đường lịch sử mà các cầu thủ đã đi qua, một hành trình mang lại rất nhiều bài học. Đây là lứa cầu thủ xứng đáng nhận được nhiều sự đầu tư và quan tâm hơn nữa. Họ sẽ là tương lai của bóng đá Việt Nam”, HLV Cristiano Roland chia sẻ.

U17 Việt Nam dừng chân sau vòng bảng World Cup 2026 (Ảnh: VFF).

Sau thất bại trước Mali, nhiều cầu thủ U17 Việt Nam không giấu được sự thất vọng. Tuy nhiên, HLV Cristiano Roland cho rằng những cảm xúc này là điều bình thường khi các cầu thủ đã dành nhiều tâm huyết cho giải đấu nhưng không đạt được kết quả mong muốn.

“Khi chúng ta đã làm việc bằng niềm tin, khát khao và niềm đam mê bóng đá, thì lúc không đạt được kết quả như mong muốn, việc nảy sinh cảm xúc hay xúc động là chuyện rất bình thường. Tuy nhiên, trong bóng đá, điều quan trọng nhất là sự nỗ lực hết mình, cố gắng vượt qua chính bản thân sau mỗi ngày tập luyện, sau mỗi trận đấu để làm tốt hơn. Từ những kết quả chưa đạt được như vậy, chúng ta phải biến cảm xúc đó thành động lực để chinh phục những mục tiêu trong tương lai”, ông chia sẻ.