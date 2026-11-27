Phía sau những bước chân của nhà vô địch

Ở tuổi 31, sau nhiều năm chinh chiến trên các đấu trường, Nguyễn Thị Oanh vẫn chứng tỏ bản lĩnh khi cán đích đầu tiên với thành tích 10 phút 34 giây 98, mang về HCV cho đoàn Bắc Ninh. Xếp sau cô là hai chân chạy trẻ của Hải Phòng: Hoàng Thị Ngọc Anh giành HCB với 10 phút 41 giây 53 và Đinh Thị Thu Hương giành HCĐ với 10 phút 53 giây 05.

Nguyễn Thị Oanh luôn dìu dắt, hỗ trợ đàn em trên đường chạy. Ảnh: Quý Lượng

Nhìn những bước chạy có phần nhẹ nhàng của Nguyễn Thị Oanh hôm nay, ít ai hình dung hết những khó khăn mà nhà vô địch từng trải qua.

Hành trình đến với thể thao thành tích cao của Oanh bắt đầu từ phong trào thể dục thể thao trường học. Cô từng chia sẻ tại Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2020–2025 rằng mình có cơ duyên với chạy bộ từ mùa hè năm lớp 4. Đến năm lớp 8, Oanh bắt đầu tham gia các giải điền kinh cấp trường, cấp huyện. Chính Giải Báo Bắc Giang đã mở ra cơ hội đưa cô đến với thể thao thành tích cao.

Tháng 8.2010, cô được tuyển chọn vào Trường Năng khiếu thể thao tỉnh Bắc Giang (cũ). Năm 2012, Oanh được triệu tập lên đội tuyển điền kinh trẻ quốc gia và hai năm sau có mặt trong đội tuyển quốc gia. Tương lai đang rộng mở thì biến cố bất ngờ ập đến.

Cuối năm 2014, Nguyễn Thị Oanh phát hiện mắc bệnh viêm cầu thận, phải dừng tập luyện, thi đấu trong thời gian dài và bỏ lỡ SEA Games 28 năm 2015. Với một VĐV đang ở độ tuổi sung sức, việc phải rời xa đường chạy cùng nỗi lo về tương lai là thử thách không dễ vượt qua.

Oanh từng chia sẻ rằng chính sự quan tâm, động viên của gia đình, thầy cô, bạn bè và sự chăm sóc của đội ngũ y tế đã giúp cô vượt qua khủng hoảng, tìm lại niềm tin để tiếp tục theo đuổi đam mê.

Đầu năm 2016, Oanh trở lại đội tuyển quốc gia, trân trọng cơ hội được tập luyện, thi đấu hơn bao giờ hết. Những nỗ lực đã được đền đáp khi cô giành hai HCV tại SEA Games 29 năm 2017, tiếp đó là HCĐ ASIAD 18 năm 2018 ở nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật, đồng thời thiết lập kỷ lục quốc gia.

Tại SEA Games 32 năm 2023, Oanh lập kỳ tích giành bốn HCV cá nhân. Đến SEA Games 33 năm 2025, cô tiếp tục giành thêm ba HCV, nâng tổng số HCV trong sự nghiệp SEA Games lên con số 15.

Niềm vui của 2 VĐV sau khi về đích. Ảnh: Quý Lượng

Nhưng giá trị lớn nhất trong hành trình ấy không chỉ nằm ở những tấm huy chương. Đó còn là câu chuyện về một con người từng đứng trước nguy cơ phải từ bỏ đam mê nhưng không đầu hàng nghịch cảnh. Những bước chạy trên sân Thống Nhất sáng 27.11 vì thế còn là thành quả của nhiều năm bền bỉ vượt qua giới hạn bản thân.

Khi những bước chân tiếp nối và truyền cảm hứng

Nếu Nguyễn Thị Oanh là hình ảnh của bản lĩnh được tôi luyện qua năm tháng thì Hoàng Thị Ngọc Anh, chân chạy 20 tuổi của Hải Phòng, lại mang đến câu chuyện đẹp về sự tiếp nối giữa các thế hệ.

Giành HCB nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật nữ sáng 27.11, Ngọc Anh không giấu được xúc động khi chia sẻ về sự giúp đỡ của đàn chị Nguyễn Thị Oanh.

Và niềm hạnh phúc trên bục nhận huy chương. Ảnh: Quý Lượng

Theo Ngọc Anh, trong khoảng 3–4 vòng đầu, Oanh đã hỗ trợ dẫn nhịp, giúp cô duy trì tốc độ và có thêm điều kiện phát huy khả năng ở những vòng chạy tiếp theo.

“Em cảm thấy rất biết ơn chị Oanh. Chị đã hỗ trợ em trong những vòng đầu, giúp em có được thành tích tốt. Khi về đích thứ hai, em thực sự rất xúc động”, Ngọc Anh chia sẻ.

Không chỉ trên đường đua, Nguyễn Thị Oanh còn là tấm gương của Ngọc Anh trong tập luyện và cuộc sống. Cùng tập luyện tại đội tuyển quốc gia, cô gái trẻ học hỏi được nhiều điều từ đàn chị, nhất là tính kỷ luật và cách sắp xếp thời gian khoa học.

Oanh còn tận tình hướng dẫn Ngọc Anh từ những động tác khởi động đến kỹ thuật vượt chướng ngại vật, giúp cô từng bước hoàn thiện chuyên môn.

Càng xúc động hơn khi phía sau tấm HCB của Hoàng Thị Ngọc Anh cũng là hành trình vượt qua không ít thử thách. Trong hai năm qua, thành tích tập luyện đi xuống từng khiến cô suy sụp tinh thần, có lúc nghĩ đến việc rời đội tuyển.

Nhưng sự động viên của gia đình, các thầy cô huấn luyện viên và đồng đội đã giúp Ngọc Anh tìm lại niềm tin. Tấm HCB tại Đại hội vì thế không chỉ ghi nhận thành tích chuyên môn mà còn đánh dấu nỗ lực vượt qua chính mình của cô gái trẻ.

Nhìn vào hành trình của Nguyễn Thị Oanh, Ngọc Anh mong muốn tiếp tục học hỏi, phấn đấu để đạt những thành tích cao hơn. Cô cũng gửi gắm thông điệp giản dị tới những người đang theo đuổi ước mơ: Đừng bao giờ bỏ cuộc, dù tương lai còn nhiều điều chưa thể biết trước. Quan trọng là hôm nay hãy cố gắng hết mình, mỗi ngày tiến lên thêm một chút.

Lời nhắn ấy cũng chính là điều Nguyễn Thị Oanh từng chia sẻ khi nhìn lại hành trình của mình: “Thể thao đã đến và thay đổi cuộc sống của tôi. Thể thao giúp tôi trở nên kiên cường hơn, bản lĩnh hơn và ý chí hơn, giúp tôi dám đương đầu với những khó khăn và thách thức”.

Một người từng vượt qua bệnh tật để trở lại đường chạy. Một người trẻ từng suy sụp vì thành tích đi xuống, có lúc muốn rời đội tuyển. Hai thế hệ, hai hành trình khác nhau nhưng cùng gặp nhau ở nghị lực vươn lên và tình yêu dành cho thể thao.

Câu chuyện Nguyễn Thị Oanh tận tình hướng dẫn Hoàng Thị Ngọc Anh cho thấy sự tiếp nối không chỉ nằm ở việc người trẻ chinh phục thành tích của những người đi trước, mà còn là sự trao truyền kinh nghiệm, ý chí, tinh thần kỷ luật và những giá trị tốt đẹp qua từng thế hệ.

Đó cũng là một trong những ý nghĩa của Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X. Đại hội không chỉ là nơi các VĐV xuất sắc hội tụ, tranh tài mà còn là dịp để những tài năng trẻ được học hỏi từ các nhà vô địch, tiếp thêm động lực trên con đường phía trước.

Từ đường chạy sân Thống Nhất sáng 27.11, câu chuyện của Nguyễn Thị Oanh và Hoàng Thị Ngọc Anh vì thế vượt ra ngoài khuôn khổ cuộc tranh huy chương. Nếu tấm HCV ghi dấu sự bền bỉ của Oanh thì tấm HCB của Ngọc Anh mở ra niềm hy vọng về thế hệ kế cận đang trưởng thành.

Thành công của thể thao Việt Nam không chỉ được đo bằng những nhà vô địch hôm nay mà còn ở khả năng nuôi dưỡng, truyền cảm hứng để xuất hiện thêm những nhà vô địch ngày mai. Những bước chân không dừng lại sau vạch đích mà tiếp tục truyền đi khát vọng, nghị lực và niềm tin, để các thế hệ cùng nhau viết tiếp hành trình vươn lên của thể thao Việt Nam và tiếp tục truyền cảm hứng về những câu chuyện tốt đẹp của thể thao Việt Nam.