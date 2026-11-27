Phong độ Nam Định vs CAHN

Sau khởi đầu khá nhạt nhòa, đặc biệt thất bại nặng nề 0-3 trên sân Chi Lăng của Đà Nẵng ở vòng 2, Nam Định từng đối diện không ít ánh mắt nghi ngờ. Ngay cả người hâm mộ thành Nam cũng đã mường tượng ra một mùa giải khó khăn, giống với cách đây 1 năm.

Tuy nhiên, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt đã không để bầu không khí trầm lắng kéo dài. Kể từ vòng 4, Nam Định lại cho thấy bộ mặt thăng hoa từng giúp họ lập cú đúp danh hiệu V.League, từ 2024 đến 2025.

Dù thiếu vắng chân sút chủ lực Xuân Son, phong độ ấn tượng của những nội binh như Tuấn Hải, Ngọc Sơn, Mạnh Quỳnh vẫn đang giúp hàng công của đội chủ sân Thiên Trường "nổ súng" rất đều đặn.

Trong chuỗi 5 trận thắng gần nhất, Nam Định đều ghi tối thiểu 2 bàn mỗi trận. Không những tấn công sắc nét, hệ thống phòng ngự dưới sự chỉ đạo của trung vệ tân binh Felix Eboa đang thi đấu rất chắc chắn, mới nhận tổng cộng 7 bàn thua, thành tích phòng thủ chỉ xếp dưới Bắc Ninh (6 bàn) và chính CAHN (5 bàn).

Tất nhiên, nếu không tính cú sẩy chân muối mặt trước Đà Nẵng, Nam Định đều không để thủng lưới quá 1 bàn mỗi trận. Công cường, thủ vững, đoàn quân dưới trướng HLV Vũ Hồng Việt đã rất sẵn sàng cho trận cầu đáng chú ý nhất của bóng đá Việt Nam cuối tuần này.

Tại Thiên Trường kể từ đầu mùa, Nam Định chưa từng nếm mùi chiến bại, thắng 3 và hòa 1. Dẫu vậy, CAHN lại mang đến thách thức hoàn toàn khác và có thể sẽ khiến đội chủ nhà phải nhận kết cục trắng tay lần đầu.

Cần biết rằng 3 lần làm khách trước Nam Định gần đây, đội bóng ngành công an đều ca khúc khải hoàn, ghi tới 8 và chỉ lọt lưới 2 bàn. Bản thân đội khách cũng bất bại cả 5 lần gần nhất chạm trán đối thủ thành Nam, thắng tới 4 và hòa 1.

Nhưng CAHN cũng đang gặp những khó khăn riêng. Đầu tiên phải kể tới lực lượng sứt mẻ vì chấn thương và thẻ phạt. Sự vắng mặt của Đình Bắc, Leo Artur, Adou Minh chắc chắn ảnh hưởng đáng kể đến kế hoạch bố trí nhân sự của HLV Mano Polking.

Kế đến, lịch thi đấu tương đối dày trở thành thử thách tiếp theo CAHN phải đối mặt. Sau chiến thắng quan trọng trước Vissel Kobe ở AFC Champions League Elite (cúp C1 châu Á), Quang Hải cùng các đồng đội chỉ có 3 ngày vừa di chuyển và tập luyện trước màn đọ sức tâm điểm tại Thiên Trường.

Song màn trình diễn ấn tượng trước đối thủ Nhật Bản hồi giữa tuần cũng trở thành cú hích tinh thần, giúp nhà ĐKVĐ V.League thêm tự tin và phấn chấn.

Thông tin lực lượng Nam Định vs CAHN

Nam Định: Hồng Duy lĩnh án treo giò. Xuân Son vẫn chưa hẹn ngày trở lại.

CAHN: Thiếu vắng Đình Bắc, Adou Minh và Leo Artur vì các lý do khác nhau.

Đội hình dự kiến Nam Định vs CAHN

Nam Định: Nguyên Mạnh, Văn Tới, Tyler James, Felix Eboa, Văn Kiên, Mạnh Quỳnh, Ngọc Sơn, Caio Cesar, Romulo, Tuấn Hải, Ezequiel Silva

CAHN: Thành Vinh, Văn Hậu, Quang Vinh, Việt Anh, Thành Long, Văn Toản, Stephan Mauk, Damia Sabater, Alan, Văn Đô, Perea

Dự đoán: 1-1

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