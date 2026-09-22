Những 'điểm gác' giữa trùng khơi

Lần theo từng “đốm sáng” trên màn hình giám sát, từng tín hiệu tàu cá được theo dõi, một cuộc kiểm tra bắt đầu không chỉ bằng những câu hỏi về giấy tờ mà còn bằng những lời nhắc nhở “không vượt ranh, không tắt thiết bị giám sát hành trình, không để một chuyến đi biển trở thành hành trình vi phạm pháp luật...”.

Trên boong Tàu CSB 8005, Hải đoàn 42, Vùng CSB 4, cán bộ, chiến sĩ vẫn duy trì nghiêm chế độ trực, quan sát và kiểm soát mục tiêu. Mỗi khi phát hiện tàu cá hoạt động tại khu vực có thể vượt đường phân định, cán bộ thực thi pháp luật trên tàu nhanh chóng xác định hướng di chuyển, đối chiếu thông tin của tàu. Những con số tọa độ trên màn hình không đơn thuần là dữ liệu kỹ thuật mà có thể quyết định một con tàu đang hoạt động đúng vùng biển hay có nguy cơ vượt ranh sang vùng biển nước ngoài. Đây cũng là thời điểm CSB Việt Nam triển khai đợt cao điểm quyết liệt ngăn chặn tàu cá vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU).

Lực lượng chức năng của Vùng Cảnh sát biển 4 kiểm tra các tàu cá trên biển.

Thượng úy Cao Đăng Trung, Chính trị viên Tàu CSB 8005 cho biết: “Dù trong điều kiện thời tiết nào, cán bộ, chiến sĩ của tàu luôn quán triệt nghiêm nhiệm vụ, xác định rõ tinh thần trách nhiệm trong đợt cao điểm chống khai thác IUU trên vùng biển giáp ranh Malaysia. Tại hiện trường, chúng tôi tổ chức trực, quan sát 24/24 giờ để kịp thời phát hiện các mục tiêu trong quá trình tuần tra, kiểm soát; đồng thời có phương án tiếp cận, tuyên truyền tại thực địa phù hợp đối với ngư dân trên các tàu cá nhằm đạt hiệu quả cao nhất...”.

Thượng úy Mai Xuân Hải, Trợ lý, Cảnh sát viên Đội Nghiệp vụ số 2, Phòng Pháp luật, Vùng CSB 3 chia sẻ: Quá trình kiểm tra trên biển, chúng tôi tập trung kiểm tra tính pháp lý của tàu cá, thuyền viên, hàng hóa; kiểm tra việc lắp đặt, kết nối và duy trì hoạt động của thiết bị giám sát hành trình. Những trường hợp vi phạm được lập biên bản, xử lý nghiêm theo quy định, bảo đảm đúng người, đúng hành vi. Đặc biệt, các biện pháp nghiệp vụ được tăng cường để kịp thời phát hiện, ngăn chặn những tàu cá có dấu hiệu khai thác trái phép, nhất là nguy cơ vượt ranh sang vùng biển nước ngoài.

Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam tặng quà, động viên ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển.

Cùng với kiểm tra, cán bộ, chiến sĩ các tàu CSB còn thường xuyên nhắc nhở ngư dân kiểm tra thiết bị giám sát hành trình, xác định rõ vị trí tàu, chấp hành nghiêm ranh giới vùng biển được phép khai thác. Với nhiều thuyền trưởng, những lời nhắc ấy trở thành kinh nghiệm được ghi nhớ sau mỗi chuyến đi biển. Ông Đỗ Ngọc Hải, Thuyền trưởng tàu BV 98280 TS chia sẻ: “Các thuyền viên trên tàu luôn chấp hành nghiêm quy định về khai thác thủy sản, nhất là duy trì hoạt động của thiết bị giám sát hành trình. Một lời nhắc đúng lúc có thể giúp con tàu tránh được hành vi vi phạm; một cuộc kiểm tra kịp thời có thể ngăn chặn chuyến tàu đi sai hướng. Và nhiều chuyến biển an toàn, đúng pháp luật sẽ góp phần tạo nên chuyển biến bền vững trong cuộc chiến chống khai thác IUU”.

Còn đối với ông Bùi Quang Kinh, Thuyền trưởng tàu KG 93638 TS, những lần được tàu CSB tiếp cận, kiểm tra không chỉ là câu chuyện giữa lực lượng chấp pháp và ngư dân mà sự hiện diện của cán bộ, chiến sĩ trong mỗi cuộc gặp trên biển, từng lời nhắc về ranh giới vùng biển còn góp phần giúp ngư dân hiểu rằng chấp hành pháp luật không chỉ là yêu cầu bắt buộc mà còn là cách bảo vệ chính sinh kế của mình, bảo vệ uy tín của nghề cá Việt Nam và góp phần giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định trên biển.

Theo Đại tá Lâm Sơn Tùng, Phó tham mưu trưởng CSB Việt Nam, thời gian tới, các tàu của lực lượng CSB tiếp tục phát huy vai trò của các “trạm gác” di động trên biển nhằm kiểm soát chặt chẽ tàu cá tại thực địa; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ trong giám sát hoạt động tàu cá, kịp thời phát hiện vi phạm từ sớm, từ xa và xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm. Cụ thể, từ đầu tháng 7-2026 đến nay, các đơn vị thuộc CSB Việt Nam đã tuyên truyền trực tiếp cho 772 lượt tàu với 5.639 lượt thuyền viên; tuyên truyền qua máy nghề cá cho 3.120 lượt tàu với 21.812 lượt thuyền viên. Hơn 3.100 tờ rơi, sổ tay pháp luật và hơn 700 lá cờ Tổ quốc được trao tặng, góp phần động viên bà con vươn khơi, bám biển đúng quy định.