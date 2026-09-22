Phát hiện hơn 820 vụ vi phạm trong sản xuất, kinh doanh

Chiều 22/9/2026, Đoàn khảo sát của HĐND Thành phố Hà Nội do đồng chí Duy Hoàng Dương, Trưởng Ban Pháp chế làm Trưởng đoàn, tiến hành khảo sát việc chấp hành pháp luật về thi hành án hình sự; thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú; chính sách hỗ trợ và điều kiện cơ sở vật chất đối với các cơ sở giam giữ và lực lượng công an cơ sở...