Phát hiện hơn 820 vụ vi phạm trong sản xuất, kinh doanh
Thông tin từ Sở Công thương, 8 tháng của năm 2026, lực lượng quản lý thị trường trên địa bàn thành phố đã kiểm tra 927 trường hợp (trong đó có 790 trường hợp kiểm tra đột xuất); qua đó, phát hiện và xử lý 822 vụ vi phạm trong sản xuất, kinh doanh hàng hóa. Tổng số tiền thu phạt và thu hồi khoản thu lợi bất hợp pháp đạt hơn 8,5 tỷ đồng.
Trong thời gian tới, Chi cục Quản lý thị trường Đồng Nai (Sở Công thương) sẽ tăng cường kiểm tra trên cơ sở đánh giá rủi ro, tập trung vào xăng dầu, LPG, hàng thiết yếu, thực phẩm, hàng giả, nguồn gốc hàng hóa và giao dịch trên sàn thương mại điện tử, website, mạng xã hội; phối hợp xử lý kịp thời phản ánh, không gây gián đoạn hoạt động kinh doanh hợp pháp…
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/phap-luat/202609/phat-hien-hon-820-vu-vi-pham-trong-san-xuat-kinh-doanh-61b76b7/