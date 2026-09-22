Lào Cai: Gần 24 giờ truy xét, bắt nhóm cướp giật dây chuyền vàng

Theo thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai, khoảng 18h15 - 18h25 ngày 19/9/2026, trên các tuyến đường Ngô Văn Sở và Lạc Long Quân, thuộc phường Lào Cai, liên tiếp xảy ra 2 vụ cướp giật tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Hai nạn nhân đều là phụ nữ, đang điều khiển phương tiện trên đường thì bị 2 nam giới mặc quần áo dài, che kín mặt, đi xe máy không rõ biển kiểm soát áp sát từ phía sau. Các đối tượng nhanh chóng giật dây chuyền vàng nạn nhân đang đeo rồi tăng ga bỏ chạy.

Nhận tin báo, lãnh đạo Công an tỉnh Lào Cai chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và Công an phường Lào Cai khẩn trương khám nghiệm hiện trường, rà soát camera, truy tìm dấu vết và khoanh vùng đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng trinh sát xác định Mai Xuân Quỳnh (SN 1989, trú tại thôn Bảo Chính, xã Giao Thủy, tỉnh Ninh Bình) là một trong những đối tượng liên quan. Quỳnh từng có 4 tiền án, không có việc làm ổn định và thường xuyên vắng mặt tại địa phương.

Sau khi gây án, đối tượng liên tục thay đổi phương thức di chuyển, lẩn trốn tại nhiều địa điểm nhằm tránh sự truy bắt. Tuy nhiên, chỉ sau gần 24 giờ truy xét theo dấu vết nóng, lực lượng công an đã bắt giữ Mai Xuân Quỳnh khi đối tượng đang lẩn trốn tại xã Giao Thủy, tỉnh Ninh Bình.

Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Trương Tuấn Tú (SN 2011, trú tại thôn Na Lang, xã Bản Lầu, tỉnh Lào Cai) là đồng phạm. Khoảng 11h ngày 22/9, lực lượng trinh sát đã bắt giữ Tú để phục vụ điều tra.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận do nợ nần, không có tiền tiêu xài nên đã thực hiện hành vi cướp giật tài sản. Cơ quan điều tra thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan, trong đó có 2 sợi dây chuyền vàng của các bị hại.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi “Cướp giật tài sản”, đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.