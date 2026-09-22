Đội K72 đã tìm kiếm được 18 bộ hài cốt liệt sĩ
Sau hơn nửa tháng thực hiện nhiệm vụ tại Campuchia, Đội K72 Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố Đồng Nai đã tìm kiếm và cất bốc tổng cộng 18 bộ hài cốt liệt sĩ (HCLS) quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại các tỉnh Kratie và Kampong Thom, Vương quốc Campuchia.
Chiều tối 22-9, Thượng tá Vũ Văn Thọ, Đội trưởng Đội K72 Bộ CHQS thành phố Đồng Nai cho biết: Trong ngày hôm nay, lực lượng tìm kiếm Đội K72 đã tìm thấy 1 bộ HCLS trên hướng Kratie. Như vậy, từ ngày 4-9 đến nay, Đội đã tìm kiếm được tổng cộng 18 bộ HCLS; trong đó có 16 HCLS trên hướng tỉnh Kratie, 2 HCLS trên hướng tỉnh Kampong Thom. Các HCLS này được đưa về nhà quàn để hương khói chờ ngày hồi hương về Tổ quốc thực hiện các nghi thức truy điệu và an táng theo quy định.
Thượng tá Vũ Văn Thọ cho biết thêm, quá trình tìm kiếm, Đội K72 rất mong đón nhận nhiều thông tin của các cựu chiến binh, đồng chí, đồng đội, những người biết về cán bộ, chiến sĩ và quân tình nguyện hy sinh tại Vương quốc Campuchia hãy thông tin để lực lượng tìm kiếm Đội K72 khảo sát, tìm kiếm đưa các HCLS hồi hương về Tổ quốc.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/chinh-tri/202609/doi-k72-da-tim-kiem-duoc-18-bo-hai-cot-liet-si-4a16165/