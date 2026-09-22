Một câu hỏi nghe qua tưởng rất đơn giản, nhưng càng nghĩ lại càng thấy sai. Leo núi thì thường phải có chân để bước, có móng để bám hoặc ít nhất cũng phải biết cách di chuyển. Thế nhưng có một con vật lại chẳng cần đôi chân nào mà vẫn có thể leo lên những nơi rất cao.

Đặc biệt, đáp án nằm ngay trong cách bạn hiểu câu hỏi. Nếu để ý một chút đến từng từ, có thể bạn sẽ phát hiện ra điều bất ngờ! Bạn có 5 giây suy nghĩ trước khi kéo xuống phần bình luận.

Con gì không có chân mà vẫn leo núi? (Ảnh minh họa)

Nếu đã nghĩ ra đáp án, đừng quên để lại câu trả lời của bạn ở phần bình luận nhé! Chuyên mục Hỏi đáp sẽ tiếp tục mang đến nhiều thử thách thú vị giúp bạn luyện tư duy và khả năng suy luận mỗi ngày.