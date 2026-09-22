VKSND khu vực 2, tỉnh Ninh Bình kiến nghị hàng loạt doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội

Phát hiện hàng loạt doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội

Theo kiểm tra, xác minh của VKSND khu vực 2, Công ty TNHH MTV DOALLVINA có địa chỉ đăng ký tại thôn 4B (nay là tổ dân phố 13), phường Trung Sơn, tỉnh Ninh Bình. Trong thời gian từ tháng 9/2025 đến tháng 7/2026, Công ty kê khai đóng bảo hiểm xã hội cho 66 người lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại Bảo hiểm xã hội cơ sở Tam Điệp với tổng số tiền 940.611.298 đồng.

Đại diện VKSND khu vực 2 làm việc với đại diện Công ty TNHH MTV DOALLVINA

Theo đó, VKSND khu vực 2 đã thu thập toàn bộ tài liệu thu, nộp bảo hiểm của Công ty tại Bảo hiểm xã hội cơ sở Tam Điệp. Qua làm việc với đại diện Công ty TNHH MTV DOALLVINA ngày 27/8/2026, xác định sau khi thu bảo hiểm của 66 người lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, Công ty chưa nộp toàn bộ số tiền này về Bảo hiểm xã hội cơ sở Tam Điệp.

Việc chậm đóng bảo hiểm xã hội của Công ty TNHH MTV DOALLVINA cho người lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đã vi phạm khoản 1 Điều 9 Luật Bảo hiểm xã hội, quy định về các hành vi bị nghiêm cấm: “Chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội thất nghiệp”.

Tương tự, qua giải quyết vụ việc dân sự công ích được thụ lý ngày 25/7/2026, VKSND khu vực 2 xác định Công ty TNHH kiến trúc và nội thất 35 SM Home, có địa chỉ đăng ký tại tổ dân phố Mơ, phường Yên Thắng, tỉnh Ninh Bình, có tình trạng chậm đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Trong thời gian từ tháng 4/2026 đến tháng 7/2026, Công ty kê khai đóng bảo hiểm xã hội cho 11 người lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại Bảo hiểm xã hội cơ sở Tam Điệp với tổng số tiền 46.672.340 đồng. Qua làm việc với đại diện Công ty ngày 04/9/2026, Viện kiểm sát xác định Công ty chưa nộp toàn bộ số tiền bảo hiểm đã thu của người lao động về Bảo hiểm xã hội cơ sở Tam Điệp.

Đối với vụ việc dân sự công ích được thụ lý ngày 25/7/2026, Công ty Cổ phần Giống vật nuôi và cây trồng Đồng Giao, có địa chỉ đăng ký tại tổ dân phố Khánh Ninh, phường Yên Sơn, tỉnh Ninh Bình, cũng được xác định có tình trạng tương tự. Trong thời gian từ tháng 6/2019 đến tháng 7/2026, Công ty kê khai đóng bảo hiểm xã hội cho 06 người lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại Bảo hiểm xã hội cơ sở Tam Điệp với tổng số tiền 1.411.196.294 đồng. Qua làm việc với đại diện Công ty ngày 07/9/2026, xác định sau khi thu bảo hiểm của người lao động, Công ty chưa nộp toàn bộ số tiền này về Bảo hiểm xã hội cơ sở Tam Điệp.

Bên cạnh đó, qua giải quyết vụ việc dân sự công ích VKSND khu vực 2 còn xác định Công ty TNHH Bảo Tồn Và Phát Triển Gốm Bồ Bát, có địa chỉ đăng ký tại thôn Thành Công, xã Đồng Thái, tỉnh Ninh Bình, cũng có vi phạm về việc chậm đóng bảo hiểm xã hội. Trong thời gian từ tháng 5/2026 đến tháng 9/2026, Công ty kê khai đóng bảo hiểm xã hội cho 25 người lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại Bảo hiểm xã hội cơ sở Tam Điệp với tổng số tiền 141.312.706 đồng. Qua làm việc với đại diện Công ty ngày 10/9/2026, xác định sau khi thu bảo hiểm của 25 người lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, Công ty chưa nộp toàn bộ số tiền này về Bảo hiểm xã hội cơ sở Tam Điệp.

Đại diện VKSND khu vực 2 làm việc tại Công ty TNHH Bảo Tồn Và Phát Triển Gốm Bồ Bát.

Qua các vụ việc trên, VKSND khu vực 2 xác định việc chậm đóng bảo hiểm xã hội của các doanh nghiệp cho người lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đã ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động và lợi ích của Nhà nước.

Doanh nghiệp khẩn trương có phương án sau kiến nghị của VKSND

Theo đồng chí Đặng Xuân Tú, Phó Viện trưởng VKSND khu vực 2, đơn vị đã có các kiến nghị gửi các công ty nhằm yêu cầu khắc phục vi phạm, bảo đảm quyền lợi của người lao động và phòng ngừa vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội.

Trong đó, kiến nghị Giám đốc các Công ty thực hiện ngay việc đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Đồng thời, Công ty phải rà soát toàn bộ quy trình trích đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và thực hiện nghiêm túc việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo đảm đúng, đủ, kịp thời theo quy định của pháp luật.

Việc ban hành các kiến nghị nhằm bảo vệ quyền lợi của người lao động và lợi ích công theo quy định của pháp luật; khắc phục, phòng ngừa vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội; đồng thời bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất.

Ngay sau khi tiếp nhận kiến nghị, các đơn vị đã nghiêm túc tiếp thu, xây dựng phương án khắc phục và cam kết thực hiện trong thời gian sớm nhất.

Cụ thể, Công ty TNHH MTV Doallvina sau khi nhận được kiến nghị đã quán triệt nội dung đến các phòng, ban và xác định kiến nghị của Viện kiểm sát là có căn cứ. Công ty đã nộp trước 120 triệu đồng vào ngày 28/8/2026 trên tổng số nợ hơn 940,6 triệu đồng; đồng thời xây dựng lộ trình thanh toán phần còn lại từ tháng 9/2026 đến tháng 1/2027.

Tương tự, Công ty TNHH Bảo tồn và phát triển gốm Bồ Bát cũng nghiêm túc tiếp thu kiến nghị của Viện kiểm sát. Trên tổng số nợ hơn 141,3 triệu đồng, doanh nghiệp đã nộp 30 triệu đồng vào ngày 18/9/2026 và cam kết hoàn thành nghĩa vụ còn lại theo kế hoạch từ tháng 10/2026 đến tháng 1/2027.

Đối với Công ty TNHH Kiến trúc và Nội thất 35 SM Home, sau khi nghiên cứu nội dung kiến nghị, doanh nghiệp xác định các yêu cầu của Viện kiểm sát là có căn cứ, đồng thời cam kết triển khai các biện pháp khắc phục trong thời gian sớm nhất.

Việc các doanh nghiệp chủ động tiếp thu, nhanh chóng đưa ra lộ trình xử lý và khắc phục hậu quả cho thấy hiệu quả thiết thực của công tác kiến nghị của Viện kiểm sát, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và cá nhân.