Cảnh sát ngăn người mẹ bế con có ý định tự tử ở cầu Nhật Tân

Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận tin báo tại khu vực giữa cầu Nhật Tân có một phụ nữ bế theo con nhỏ, biểu hiện muốn tự tử. Đội Cảnh sát phản ứng nhanh, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội lập tức được triển khai đến hiện trường.

Cảnh sát động viên người phụ nữ từ bỏ ý định tiêu cực. Ảnh: CACC

Tổ công tác phát hiện người phụ nữ có biểu hiện tâm lý không ổn định, đang bế con và đứng sát thành cầu. Nhận thấy tình huống nguy hiểm, các cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận, bảo đảm an toàn cho hai mẹ con.

Lực lượng chức năng đồng thời kiên trì động viên, trấn an và thuyết phục người phụ nữ từ bỏ ý định tiêu cực. Sau một thời gian, người này ổn định tinh thần.

Chồng người phụ nữ sau đó có mặt tại hiện trường. Tổ công tác đưa cả gia đình về trụ sở Công an phường Hồng Hà để bàn giao, tiếp tục xác minh và xử lý theo quy định.

Sau sự việc, người chồng viết thư cảm ơn lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh, bày tỏ sự biết ơn vì các cán bộ, chiến sĩ đã kịp thời can thiệp, bảo đảm an toàn cho vợ và con.