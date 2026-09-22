Phối hợp tổ chức phiên tòa lưu động xét xử vụ án về ma túy tại cơ sở cai nghiện

Phiên tòa có sự tham dự của khoảng 300 học viên đang cai nghiện bắt buộc tại cơ sở.

Toàn cảnh phiên tòa.

Theo Cáo trạng, khoảng 21h20 phút ngày 12/5/2026, tại nhà ở của Đinh Văn K. (SN 1994, trú tại thôn Xuân Bảng, xã Xuân Trường, tỉnh Ninh Bình), K. đã thực hiện hành vi bán trái phép cho Phan Thiện T. (SN 1997, trú tại thôn Trà Đông, xã Xuân Hưng, tỉnh Ninh Bình) 0,306 gam ma túy Methamphetamine với giá 500.000 đồng. Ngoài ra, K. còn cất giấu trái phép 9,2 gam ma tuý các loại (gồm Methamphetamine, Ketamine, MDMA) với mục đích bán kiếm lời.

Tối ngày 12/5/2026, tại thôn Trà Đông, xã Xuân Hưng, tỉnh Ninh Bình, Phan Thiện T., Đỗ Thế C. (SN 1996, trú tại thôn Bắc Cường, xã Xuân Hưng, tỉnh Ninh Bình) và Phan Tuấn A. (SN 1997, trú tại thôn Trà Đông, xã Xuân Hưng, tỉnh Ninh Bình) đã cùng nhau góp tiền để T. mua ma túy của Đinh Văn K. mang về nhà T. sử dụng. Sau đó, T. cung cấp dụng cụ (cóong thủy tinh, bật lửa khò) để cả ba cùng thay nhau sử dụng. Đến khoảng 23h10 phút cùng ngày, Công an xã Xuân Hưng, tỉnh Ninh Bình phát hiện, bắt quả tang các đối tượng cùng với 0,306 gam ma túy Methamphetamine chưa kịp sử dụng hết.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phan Thiện T., Đỗ Thế C., Phan Tuấn A. về tội: “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý” theo khoản 2 Điều 255 Bộ luật Hình sự; Đinh Văn K. về tội: “Mua bán trái phép chất ma túy” theo khoản 2 Điều 251 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử đã chủ động tham gia xét hỏi, làm rõ nội dung vụ án, hành vi phạm tội và vai trò của từng bị cáo; đồng thời phân tích tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nhân thân của các bị cáo, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của từng bị cáo và nghị HĐXX quyết định hình phạt phù hợp.

Sau khi xem xét, đánh giá khách quan, toàn diện các tài liệu, chứng cứ của vụ án, căn cứ vào lời khai, kết quả tranh tụng tại phiên toà, HĐXX đã tuyên phạt các bị cáo các mức án tương xứng với hành vi phạm tội.

Việc lựa chọn Cơ sở cai nghiện ma túy số 3 làm địa điểm xét xử có ý nghĩa thiết thực trong công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật. Các học viên đang cai nghiện tại Cơ sở được trực tiếp theo dõi quá trình xét xử, qua đó có điều kiện tiếp cận thực tế với hoạt động xét xử một vụ án hình sự về ma túy, hiểu rõ hơn các quy định của pháp luật hình sự đối với hành vi mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cũng như hậu quả pháp lý mà người thực hiện hành vi phạm tội phải chịu.

Thông qua phiên tòa, các quy định của pháp luật hình sự về tội phạm ma túy được làm rõ bằng chính một vụ án cụ thể, giúp người tham dự nhận thức đầy đủ hơn về tính chất nghiêm trọng của các hành vi xâm phạm chế độ quản lý của Nhà nước đối với chất ma túy và trách nhiệm hình sự tương ứng. Đối với các học viên đang cai nghiện, đây cũng là cơ hội để nâng cao nhận thức pháp luật, nhìn nhận những hệ lụy của ma túy và từ đó củng cố ý chí, quyết tâm cai nghiện.

Việc tổ chức xét xử lưu động tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 3 đã góp phần đưa hoạt động xét xử gắn với công tác phòng ngừa tội phạm tại cơ sở. Qua đó, giúp nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của các học viên, đồng thời tạo điều kiện để họ hiểu rõ hơn trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc phòng, chống ma túy và chủ động tránh xa các hành vi vi phạm pháp luật.