Tin chưa kiểm chứng, hệ quả khó lường

Vụ việc hy hữu

Theo hồ sơ vụ việc, khoảng 15h45 ngày 17/9/2026, một nhóm gần 20 người kéo đến tầng 1, tòa nhà Quốc tế của Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt, phường Vĩnh Phúc quay video, livestream, to tiếng, chửi bới, gây mất trật tự và làm đình trệ hoạt động khám chữa bệnh tại đây.

Bị can Nguyễn Khắc Hồng

Tiếp nhận tin báo từ bệnh viện, Công an phường Vĩnh Phúc phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh xác minh, yêu cầu những người liên quan về trụ sở làm việc.

Kết quả xác minh cho thấy, vụ việc xuất phát từ thông tin Nguyễn Thị Ngọc Ánh (27 tuổi, trú tại xã Hợp Lý, tỉnh Phú Thọ) nói dối với người thân rằng mình mang thai. Ngày 17/9, gia đình đưa Ánh đến bệnh viện tuyến Trung ương kiểm tra, kết quả xác định cô không mang thai. Tuy nhiên, Ánh nói với gia đình rằng trước đó một ngày, cô đến khám tại Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt và được bác sĩ thông báo thai bị dị tật, phải bỏ.

Tin lời con gái, ông Nguyễn Khắc Hồng (50 tuổi, trú tại xã Tam Dương) là bố đẻ của Ánh đã cùng người nhà đến Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt và sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để livestream.

Trong quá trình livestream, ông Hồng có lời nói chửi bới, gây mất trật tự và cung cấp thông tin sai sự thật liên quan đến bệnh viện.

Bà Đ.T.M bị xử phạt vì đồn thổi đời tư người khác

Nội dung livestream thu hút khoảng 17.000 lượt tương tác, bình luận, chia sẻ trên mạng xã hội. Theo công an, vụ việc ảnh hưởng đến hoạt động và uy tín của bệnh viện, đồng thời tác động đến tâm lý bệnh nhân, người nhà và nhân viên y tế.

Ngày 19/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về tội Gây rối trật tự công cộng, theo Điều 318 Bộ luật Hình sự.

6 bị can gồm Nguyễn Khắc Hồng, 50 tuổi; Nguyễn Thị Minh Nguyệt, 47 tuổi; Trần Thị Oanh, 43 tuổi; Đặng Văn Hinh, 51 tuổi; Trần Xuân Chiến, 52 tuổi và Trần Thị Thảo, 48 tuổi.

Những người này là bố mẹ đẻ, bố mẹ chồng, bác và thím họ của Nguyễn Thị Ngọc Ánh. Hiện Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục rà soát, hệ thống hóa hồ sơ và chứng cứ điện tử từ khoảng 700 tài khoản đã chia sẻ, bình luận về vụ việc. Những người liên quan sẽ được mời làm việc để xác định hành vi, động cơ và mức độ vi phạm, làm căn cứ xử lý theo quy định

Công an làm việc với Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt kiểm tra camera sự việc

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Đây là vụ việc hy hữu, đáng tiếc khi các đối tượng hành động bột phát, thiếu sự suy nghĩ, thiếu sự kiểm chứng. Trong thực tế đã có không ít trường hợp chia sẻ thông tin sai sự thật chưa được kiểm chứng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới danh dự, uy tín của các tổ chức cá nhân khác và bị xử lý.

Trước đó, một nữ công nhân trú tại thôn Phượng Hoàng Thượng, xã Thanh Miện, TP Hải Phòng đã bị Công an xã Nguyễn Lương Bằng (TP Hải Phòng) xử phạt vì chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của Công ty TNHH Vietstar tại Cụm công nghiệp Đoàn Tùng. Nữ công nhân này đã chia sẻ thông tin cho rằng nhiều nữ công nhân của Công ty TNHH Vietstar có "quan hệ" với chủ quản người nước ngoài và bị nhiễm HIV. Một số bài đăng còn lan truyền thông tin chủ quản của công ty có kết quả khám sức khỏe nhiễm HIV.

Qua xác minh, Ban lãnh đạo Công ty TNHH Vietstar khẳng định đây là những tin đồn ác ý, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của doanh nghiệp. Doanh nghiệp cũng cho biết các đợt khám sức khỏe định kỳ không có nội dung xét nghiệm để xác định người được khám có nhiễm HIV hay không.

Để làm rõ thông tin, Công ty TNHH Vietstar đã tự nguyện tổ chức xét nghiệm HIV đối với toàn bộ 36 lao động, chuyên gia và quản lý người nước ngoài đang làm việc tại doanh nghiệp. Kết quả cho thấy cả 36 trường hợp đều âm tính với HIV.

Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt

Tuy nhiên những thông tin của nữ công nhân nọ đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của công ty.

Công an xã Tùng Lộc, Hà Tĩnh cũng vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Đ.T.M. (sinh năm 1958, trú tại thôn Hồng Quang, xã Tùng Lộc) số tiền 3,5 triệu đồng do có hành vi vi phạm hành chính trong các lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Theo đó, bà M. đã đồn thổi những thông tin không chính xác, ảnh hưởng tới sinh hoạt, cuộc sống của gia đình chị H.T.Th. (sinh năm 1980, trú tại thôn Hồng Quang, xã Tùng Lộc).

Bà M. vốn làm nghề buôn bán ở chợ Lù, xã Tùng Lộc. Trong quá trình buôn bán ở chợ, bà nghe thông tin bàn tán về đời tư của chị Th. Dù không biết thực hư sự việc, không có cơ sở kiểm chứng nhưng vẫn mang câu chuyện đi đồn thổi với người khác.

Căn cứ vào kết quả điều tra, tính chất mức độ vi phạm, Công an xã Tùng Lộc đã xử phạt vi phạm hành chính số tiền 3,5 triệu đồng đối với bà Đ.T.M. do có hành vi “Xúc phạm nhân phẩm, danh dự của người khác nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự”.

Ngày 10/3/2026, Công an TP Hồ Chí Minh cũng đã xử phạt ông Đ.P.S. sau khi người này sử dụng một fanpage đăng bài, video cho rằng phải hỗ trợ gia đình bệnh nhân 5 triệu đồng đóng cho Nhà vĩnh biệt của Bệnh viện Chợ Rẫy thì thi thể mới được tiếp nhận. Qua xác minh, công an xác định thông tin này sai sự thật. Ông S. bị phạt 7,5 triệu đồng và buộc gỡ toàn bộ nội dung vi phạm.

Đừng để mạng xã hội thay tòa án

Theo Tiến sĩ - Luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn Luật sư Hà Nội), vụ việc xảy ra ở Bệnh viện Lạc Việt là một vụ việc khá hy hữu và rất đáng tiếc.

Điều 318 Bộ luật Hình sự quy định rất rõ tội Gây rối trật tự công cộng. Theo đó, người nào gây rối trật tự công cộng, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội có thể bị xử lý hình sự, khung hình phạt cơ bản là phạt tiền 5-50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

Trường hợp thuộc các tình tiết định khung quy định tại khoản 2 Điều 318 thì mức hình phạt có thể từ 2 năm đến 7 năm tù.

Trong vụ việc này, hành vi livestream diễn ra ngay tại cơ sở khám chữa bệnh, có chửi bới, gây mất trật tự và làm đình trệ hoạt động khám chữa bệnh. Khi phát trực tiếp lên mạng xã hội đã thu hút lượng tương tác rất lớn.

Thông gia, họ hàng của cô gái nói dối bị khởi tố vì quá tin con

Đây là những tình tiết cần được cơ quan điều tra xác minh, đánh giá đầy đủ để xác định mức độ nguy hiểm của hành vi và hậu quả thực tế đối với trật tự công cộng.

Quyền tự do ngôn luận được pháp luật bảo vệ nhưng tự do ngôn luận không đồng nghĩa với quyền được chửi bới, xúc phạm người khác, gây rối hoặc làm đình trệ hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức.

Gia đình trên đã phản ứng dựa trên thông tin mà họ cho là sự thật. Họ có thể đã xuất phát từ sự lo lắng, thương con và mong muốn bảo vệ người thân. Nhưng thiện chí, tình cảm gia đình hay sự bức xúc không phải là căn cứ để loại trừ trách nhiệm pháp lý đối với hành vi vi phạm pháp luật.

Khi cầm điện thoại livestream, nhiều người có cảm giác mình đang có hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn người đứng về phía mình. Số lượt xem, lượt bình luận, chia sẻ có thể tạo ra tâm lý “đang có quyền lực” và có thể gây sức ép đối với một tổ chức, cá nhân nào đó.

“Nhưng pháp luật không vận hành theo số lượng người xem livestream. Pháp luật không cho phép người dân vì bức xúc mà chửi bới, xúc phạm nhân viên y tế, gây mất trật tự, làm ảnh hưởng đến hoạt động khám chữa bệnh. Đặc biệt, không nên biến mạng xã hội thành “tòa án” để phán xét khi chưa có đầy đủ chứng cứ”, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường nhấn mạnh.

Công an tỉnh Phú Thọ cũng khuyến cáo người dân kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải hoặc livestream trên mạng xã hội sau sự việc nêu trên.

Khi có khiếu nại, phản ánh hoặc tranh chấp, người dân cần cung cấp thông tin cho cơ quan có thẩm quyền để được tiếp nhận, xác minh, giải quyết theo quy định. Không tự ý gây mất trật tự hoặc sử dụng mạng xã hội để quy kết khi chưa có căn cứ.

Công an Phú Thọ cũng nhấn mạnh tùy tính chất, mức độ và hậu quả, hành vi cung cấp, đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật có thể bị xử lý theo quy định pháp luật.