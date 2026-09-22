Người đàn ông đi lạc 5 năm được tìm thấy ở Quảng Ngãi

Theo tin từ Công an tỉnh Quảng Ngãi, Công an phường Sa Huỳnh đã kịp thời hỗ trợ người dân đi lạc về với gia đình.

Theo đó, ngày 15/9, tiếp nhận tin báo của người dân về việc tại khu vực chợ cũ Thạch By 2 có một công dân không rõ nhân thân, có biểu hiện sức khỏe, tinh thần không ổn định, Công an phường Sa Huỳnh nhanh chóng có mặt, tiếp cận, xác minh thông tin và hỗ trợ công dân.

Qua trao đổi, xác minh và tra cứu thông tin, Công an phường xác định người dân là ông P.X.T. (SN 1971), thường trú tại phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình.

Công an phường khẩn trương liên hệ với gia đình để xác minh. Người thân cho biết ông T. có dấu hiệu rối loạn tâm thần, đã rời khỏi nơi cư trú khoảng 5 năm và gia đình nhiều lần tìm kiếm nhưng không có thông tin.

Công an phường Sa Huỳnh hỗ trợ, chăm sóc ông P.X.T. khi phát hiện ông đi lạc trên địa bàn. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ngãi. ↵

Nhận thấy tình trạng sức khỏe của ông T. cần được chăm sóc, hỗ trợ kịp thời, Công an phường Sa Huỳnh đã đưa ông đến Trạm Y tế phường để kiểm tra, chăm sóc và bảo đảm an toàn.

Sau khi thăm khám, nhận thấy tình trạng sức khỏe của ông T. có dấu hiệu nặng, Công an phường tiếp tục tổ chức đưa ông đến Trung tâm Y tế Hoài Nhơn (Gia Lai) để được thăm khám, điều trị.

Trong thời gian ông T. điều trị, Công an phường Sa Huỳnh phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi tình trạng sức khỏe, bảo đảm an toàn và chủ động liên hệ với gia đình để thông báo tình hình.

Đến ngày 18/9, sức khỏe ông T. ổn định. Người thân của ông từ tỉnh Ninh Bình đã đến đón ông về nhà.

Sau khoảng 5 năm mong ngóng, tìm kiếm, gia đình mới có thông tin và được gặp lại ông T. Gia đình bày tỏ sự cảm ơn đối với người dân phường Sa Huỳnh, Trạm Y tế phường Sa Huỳnh, Trung tâm Y tế Hoài Nhơn và lực lượng Công an phường đã kịp thời phát hiện, hỗ trợ, chăm sóc ông trong những ngày qua.