Công an Lào Cai nhanh chóng bắt nhóm đối tượng cướp giật tài sản

Trước đó, trong khoảng 18h15' - 18h25' ngày 19/9/2026, trên tuyến đường Ngô Văn Sở và Lạc Long Quân, thuộc địa bàn phường Lào Cai, liên tiếp xảy ra 2 vụ cướp giật tài sản.

Theo thông tin ban đầu, cả hai nạn nhân đều là phụ nữ, đang điều khiển phương tiện lưu thông trên đường thì bất ngờ bị 2 đối tượng nam giới mặc quần áo dài, che mặt, điều khiển xe máy không rõ biển kiểm soát áp sát từ phía sau.

Các đối tượng nhanh chóng giật dây chuyền vàng mà nạn nhân đang đeo trên cổ, sau đó tăng ga tẩu thoát khỏi hiện trường.

Hai vụ việc xảy ra liên tiếp trong thời gian ngắn, với phương thức, thủ đoạn tương tự, gây tâm lý lo lắng cho người dân khi tham gia giao thông trên địa bàn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an phường Lào Cai tiến hành khám nghiệm hiện trường, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, truy xét, khoanh vùng đối tượng gây án.

Quá trình áp dụng các biện pháp nghiệp vụ và phối hợp rà soát các đối tượng có tiền án trong và ngoài tỉnh, lực lượng trinh sát đã xác định được đối tượng gây án là Mai Xuân Quỳnh (sinh năm 1989, trú tại thôn Bảo Chính, xã Giao Thủy, tỉnh Ninh Bình).

Đây là đối tượng đã có 4 tiền án, sau khi ra tù không có công việc làm ổn định, vắng mặt khỏi địa phương.

Đối tượng rất mưu mô, xảo quyệt, sau khi gây án đã liên tục thay đổi phương thức di chuyển, lẩn trốn tại nhiều nơi khác nhau nhằm đối phó với lực lượng chức năng.

Tuy nhiên, với tinh thần quyết tâm truy bắt tội phạm, chỉ sau gần 24 giờ triển khai truy xét theo dấu vết nóng, lực lượng trinh sát đã nhanh chóng bắt giữ đối tượng Mai Xuân Quỳnh khi y đang lẩn trốn tại một địa điểm thuộc địa bàn xã Giao Thủy.

Cơ quan chức năng tổ chức thực nghiệm hiện trường vụ cướp giật tài sản do đối tượng Mai Xuân Quỳnh (áo trắng) và Trương Tuấn Tú (áo xám) gây ra tại phường Lào Cai; cùng hiện vật vụ án.

Qua công tác đấu tranh, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Trương Tuấn Tú (sinh năm 2011, trú tại thôn Na Lang, xã Bản Lầu, tỉnh Lào Cai) là đối tượng đồng phạm cùng thực hiện hành vi phạm tội.

Đến khoảng 11h ngày 22/9/2026, lực lượng trinh sát đã bắt giữ Trương Tuấn Tú, phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ việc theo quy định.

Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận do nợ nần và không có tiền tiêu xài cá nhân nên đã thực hiện hành vi cướp giật tài sản.

Cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan đến vụ án, trong đó có 02 sợi dây chuyền vàng của nạn nhân.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Cướp giật tài sản”và đang củng cố tài liệu, chứng cứ để ra quyết định khởi tố bị can và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.